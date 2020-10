26-vuotias Sami tykittää epäilevät All Together Now Suomen tuomarit hurmioon: ”Sä vedit maton meidän alta!”

All Together Now Suomi on aivan uudenlainen lauluohjelma, jossa glitterit kimaltavat, laulajat revittelevät ja yhteislaulu raikaa sadan tuomarin edessä.

Nelosen megasatsaus All Together Now Suomi siirtyi koronakevään jaloista marraskuuhun, ja ensimmäisen jakson perusteella ratkaisu oli oikea. Täysin muista poikkeava ja visuaalisesti näyttävä lauluohjelma on kaivattu piristys loppuvuoteen.

All Together Now Suomen keskiössä on tähteyttä tavoitteleva laulaja, joka esiintyy sadalle tuomarille ja yrittää vakuuttaa heidät jatkoon pääsystään. Jos tuomari syttyy esityksestä, hän pomppaa pystyyn laulamaan mukana. Mitä enemmän tuomareita laulaja voittaa puolelleen, sitä enemmän pisteitä hän saa.

Niin sanotun Satasen tuomareilla on mikit, ja he kommentoivat esityksiä. Kuoronjohtajana lankoja pitää käsissään Laura Voutilainen. Juontaja Jaana Pelkonen puolestaan ramppaa huikeilla koroillaan pitkin Satasen porrasseinää kyselemässä kommentteja tuomareilta.

Koko ohjelman keskiössä on sadan tuomarin kuoro, joka kommentoi esityksiä ja tempautuu yhteislauluun.­

– Tämä ohjelma on omalaatuinen – tällaista ei ole aiemmin nähty. Kokonaisuudessa yhdistyy niin monta eri juttua eli laulukilpailu, meidän tuomareiden rooli kannustavana yleisönä ja yhteislaulu, Voutilainen kertoo.

Hänen tehtävänään on olla valtavan tuomarikuoron keskusyksikkö.

– Minulta kysytään aina kommentit joka esityksen jälkeen. Olen joukon kärki, vaikka Jaana toki kiertää kysymässä myös muilta.

Diskokuningatar Eini lähti mukaan, koska hänelle luvattiin mukavaa ohjelmaa.

– Ohjelmassa on ihan hirveän hyvä henki. Täällä ei teilata ketään maanrakoon, vaan ollaan kannustavia ja iloisia. Koko ajan tsempataan ja autetaan.

Eini panosti pukeutumisessaan glitteriin.­

Satasen väki on tehnyt Einiin vaikutuksen. Mukana on laulajia, rap-artisteja, oopperadiivoja, säveltäjiä, musiikkituottajia, iskelmätähtiä ja musiikinharrastajia. Koko kansalle tuttuja nimiä ovat muun muassa Pete Parkkonen, Tuure Boelius, Irina, Elias Kaskinen, Nopsajalka, Mira Luoti, Aleksanteri Hakaniemi, Nisa Soraya, Laura Pyrrö, Archie Cruz, Samae Koskinen, Laura Närhi, Leo (Stillman), Ilta ja PastoriPike.

Vaikka kuvauspäivät venyivät parhaimmillaan 12-tuntisiksi, porukan fiilis pysyi hyvänä. Tauoilla pidettiin hauskaa. Tuomareilla oli keskenään leikkimielinen kilpailu siitä, kuka erottuu paljeteillaan joukosta.

– Minulle tämä on ollut ihan mahtavaa, kun olen saanut kerrankin avata sen kaapin, jossa kaikki kimallukset ovat, Eini huokaa.

Laulajien joukosta erottuvat he, jotka osaavat ottaa lavan haltuun. Yksi sellaisista on aloitusjaksossa nähtävä 26-vuotias kokkolalainen Sami, joka kävelee vaatimattomin elein lavalle ja vaikuttaa jännittyneeltä.

Siistiin valkoiseen kauluspaitaan, hieman liian pieneen tummaan liivin ja perushousuihin pukeutunut Sami laittaa silmät kiinni ennen kuin uskaltaa aloittaa. Tuomarit odottavat, mitä tuleman pitää.

– Mä syön yhden mun peruukin, jos tuolta ei tule suomalaista biisiä, drag queen Jayden Mars tuumaa vieruskaverilleen.

Ei tule suomalaista biisiä, ei sinne päinkään. Kun Sami pääsee vauhtiin, Satanen on hurmiossa.

– Tuli Kokkolan kosto, matto alta! Laura kiljuu.

Yhtä ällistyneeltä vaikuttaa Pete Parkkonen.

– Sä vedit maton meidän alta, ja minä olin ihan, että mitä helkkaria täällä tapahtuu, hän ihmettelee.

Eini, Pete Parkkonen ja Laura Voutilainen kehuvat kuvausten tunnelmaa.­

Pete vakuuttaa Einin ja Lauran tavoin All Together Now Suomen tuovan uutta sykettä tv-ohjelmistoon.

– Ei tämä ole ihan peruslaulukilpailu, vaan tässä pitää osata esiintyä, hän muistuttaa.

Satasen väki näkee tuomaristosta vain vieruskaverinsa. He eivät tiedä, kuka on ponkaissut pystyyn laulamaan mukana.

– Pitää kurkotella, jos haluaa nähdä muut. Emme huomaa kuin naapureiden mielipiteet, Pete selittää.

