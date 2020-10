Gösta Sundqvistista tehdään elokuva – tällaisena mystinen laulajatähti esitetään elokuvassa

Leevi and the Leavingsin laulajasta tehdään kokopitkä elokuva. Hanke sai elokuvasäätiöltä 19 000 euroa tuotannon kehittämistukea.

Elokuvasäätiön hallitus on myöntänyt jälleen tuotantotukea kotimaisille elokuvahankkeille. Elokuvasäätiön lähettämästä mediatiedotteesta selviää, että tuettujen hankkeiden joukossa on kokopitkä fiktioelokuva laulajalahjakkuudesta Gösta Sundqvistista.

Sundqvist tunnetaan Leevi and the Leavings -yhtyeen laulajana ja kappaleiden tekijänä. Hänestä kertovalle Ihanasti sanottu -nimellä kulkevalle elokuvalle on myönnetty 19 000 euroa tuotannon kehittämistukea.

Gösta Sundqvistista tehdään elokuva.­

Elokuvan kerrotaan olevan tarina erilaisesta nuoresta, pojasta nimeltä Päivi, sotilasmestarista, aviomiehestä, isästä, maalarista, talonmiehestä, merkittävästä musiikin tekijästä ja jalkapallojoukkueen omistajasta.

Ennen kaikkea elokuvan luvataan kertovan tarinan ihmisestä, jolla oli pakonomainen tarve kontrolloida elämäänsä, ympäristöään ja kuolemanpelkoaan.

Elokuvan tuottavat Mika ja Niko Ritalahti. Sen ohjaa ja käsikirjoittaa Peter Lindholm.

Sundqvist kuoli sydänkohtaukseen vuonna 2003. Hän oli kuollessaan ollessaan vain 46-vuotias.

Michael Monroen pitkä ura taltioidaan dokumenttielokuvaksi.­

Tukea saivat myös muut tunnetuista henkilöistä kertovat elokuvahankkeet. Muusikko Michael Monroesta kertova Hi, It's Michael! -dokumenttielokuva sai 25 000 euroa tuotannon kehittämistukea.

Dokumenttielokuva on tarina unelmista, haaveista, periksi antamattomasta tarmokkuudesta sekä ajoittain kohtuuttomaltakin tuntuvasta epäonnesta ja vääristä valinnoista.

Frederikin rakkauselämää käydään läpi tulevassa dokumenttielokuvassa.­

Oman osuutensa nappasi myös iskelmälaulaja Frederikistä kertova dokumenttielokuva. Reetu ja naiset -dokumenttielokuva sai 10 000 euroa tuotannon kehittämistukea. Dokumenttielokuva kertoo tarinan Frederikistä ja häntä kannatelleista naisista, sekä luo katsauksen 50 vuotta kestäneeseen uraan.