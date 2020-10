Kommentti: Ensitreffit alttarilla -kauden tylsyys johtuu osallistujista – täydellistä heittäytymiskyvyn puutetta!

Ensitreffit alttarilla -ohjelman osallistujat eivät uskalla heittäytyä tunteidensa vietäväksi. Tunteita ei myöskään näytetä – suuntaan eikä toiseen. Onko ohjelma itsessään tehnyt ihmisistä varovaisia? kysyy Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

Miran ja Matin suhde on alkanut erittäin hitaasti. Missä on parien välinen läheisyys ja hellyydenosoitukset? Miksi kaikkeen suhtaudutaan varoen ja liian harkiten?­

Olen purkanut jo viikkoja tuntojani siitä, miten Ensitreffit alttarilla -ohjelman uusin tuotantokausi on tuskastuttavan pitkäveteinen.

Kauden yksi ongelmista on se, että aiempien kausien sijaan jaksoja on huomattavasti enemmän – entisten kymmenen sijaan peräti 14.

Mitään ihmeellistä ei kerta kaikkiaan tapahdu, koska tapahtumat etenevät niin hitaasti.

Toki pareja on yksi enemmän, ja olisi voinut odottaa, että yhden pariskunnan lisääminen ohjelmaan olisi tuonut myös lisää tapahtumia, kasvunpaikkoja ja käännekohtia – mutta ei.

Nyt tilanteet ja henkilöt jäävät entistä pintapuolisimmiksi, kun ohjelmassa hypitään moneen eri kohteeseen. Henkilöihin ei ehdi samalla tavalla samaistua.

Kauden suurin ongelma ei kuitenkaan ole jaksojen tai parien lukumäärä, vaan yksinkertaisesti se, että osallistujat etenevät suhteissaan aivan liian varovaisesti ja käyttäytyvät toisiaan kohtaan näennäisen kohteliaasti.

Kukaan ei uskalla heittäytyä tunteidensa vietäväksi. Tunteita ei myöskään näytetä – suuntaan eikä toiseen – vaan lähes kaikki tunteet pidetään sisällä.

Parit kyllä käyvät jatkuvasti varsin asiallisia, analyyttisiä ja syvällisiäkin keskusteluja, mutta kaikki toimii järjen – ei tunteen – tasolla.

Puolison hyviä ja huonoja puolia analysoidaan pikkutarkasti niin puolisolle itselleen kuin kameroillekin, ja parisuhteen muodostamisesta tehdään lähes rakettitiedettä.

Kaikki on aivan liian mietittyä, harkittua ja ylianalysoitua!

Kati ja Janne lähtevät tulevassa jaksossa melomaan, ja Kati valittaa Jannelle jatkuvasti siitä, miten Janne tulee Katin tielle. Pari on alkanut keskittyä toistensa negatiivisiin puoliin, mutta paljon tunteita jää sanoittamatta.­

Tunteille ei jää edes sijaa, koska kaikki aika käytetään sen miettimiseen, kuinka täydellinen tai epätäydellinen kukin pari on.

Milloin Janne on liiallinen miellyttäjä, milloin Kati puhuu liikaa päälle... huoh.

Kaikilla meillä on puutteemme, ja pitää muistaa, että se, mihin kiinnitetään huomiota, myös lisääntyy. Täydellistä kumppania kukaan ei voi itselleen saada, mutta nyt parit tuntuvat kiinnittävän enemmän huomiota toiseen huonoihin, kuin hyviin puoliin.

Fyysistä läheisyyttäkään ei ole parien välillä juuri nimeksikään – Katin ja Jannen alkuhuuman jälkeen. Pusut ja halit loistavat poissaolollaan.. Miten tylsää!

Emma ja Tuomas ovat nykyään enemmänkin ystäviä. Töihin liittyvät aikatauluongelmat ja erilaiset intressit ovat ajaneet kaksikkoa vain kauemmaksi toisistaan.­

Emman ja Tuomaksen lupaavalta alkaneet halitteluhetketkin loppuivat kuin seinään, kun he hyppäsivät oravanpyörään, josta tuskin on paluuta: epävarma Emma alkoi ylireagoida ja tulkita Tuomaksen sanomiset negaation kautta ja ajoi omalla menettämisenpelollaan Tuomaksen vain kauemmas itsestään.

Mira ja Matti tuntuvat tällä hetkellä olevan ainoita, joilla on edes jonkinlaista kipinää, mutta heitä vaivaa sama heittäytymisen pelko kuin esimerkiksi Juuditin puolisoa Tommia.

Mira kuitenkin painottaa kameroille, että he ovat keskustelleet Matin kanssa jo hyvinkin syvällisiä asioita.

Jos näin on, niin luulisi henkisen läheisyyden tuovan myös fyysisen läheisyyden?

Esimerkiksi Juudin ja Tommin kohdalla näkee selvästi sen, että jos ei ole henkistä läheisyyttä, ei ole fyysistäkään. Heidän välinen keskustelu on kovin pintapuolista, korrektia ja jopa hieman vaivaannuttavaa.

Juudit toki on ihastunut, mutta tunne vaikuttaisi olevan yksipuolinen – ja siksikin se on niin harmillista. Juuditille soisi parempaa.

Missä aito läheisyys?

Koen, että tällä kaudella pareja vaivaa laajempikin henkisen läheisyyden puute. Mistä se sitten johtuu?

Joko kyse on täydellisestä kemian tai heittäytymiskyvyn puutteesta tai ylivarovaisuudesta, joka juontaa ihmisten aiemmista kokemuksista.

Miksei niitä aiempia kokemuksia avata paremmin?

On selvää, että esimerkiksi Miran ja Matin epävarmuus, varovaisuus ja pieni piikittely johtuu jostakin – mutta mistä? Miksei osallistujien parisuhdehistoriaa avata mitenkään?

Harvinainen näky: Mira ja Matti koskettamassa toisiaan. Yhtäkään pusua ei ole tällä parilla hääpäivän jälkeen nähty, ja Miran Bruno-koira saa kaikki Matin osoittamat hellyydenosoitukset.­

On myös täysin mahdollista, että moni osallistuja on ottanut aiemmilta vuosilta onkeensa, eikä halua tuoda ainakaan negatiivisia tunteitaan esiin ja rähjätä ja kiukutella tv:ssä.

Onko ohjelma itsessään tehnyt ihmisistä varovaisia?

Eihän kukaan naispuolinen osallistuja ainakaan välttämättä halua olla uusi Rosa, Mari, Aliisa tai Heidi, joka osoittaa mieltään ja kiukuttelee kaiken kansan edessä tuoreelle aviomiehelleen.

Ainoastaan Emma ja Tuomas ovat muutamaan otteeseen sanoittaneet tunteitaan avoimesti ja puhdistaneet ilmaa.

Mutta missä ovat positiiviset, innostuneet ja onnelliset tunteet? Nekin loistavat poissaolollaan.

Johtuuko ohjelman tylsyys sittenkin vain tämänvuotisista pareista?

Onko ohjelmaan valittu liian harkitsevia ihmisiä, jotka tuntevat ehkä jollakin tapaa itsensä, mutta eivät uskallakaan heittäytyä?

Juudit yrittää miellyttää ja tehdä kaikkensa sen eteen, että Tommilla olisi hyvä olla. Tommi sen sijaan töksäyttelee Juuditille ikävään sävyyn hyvin yllättävissä tilanteissa.­

On suuri harmi, että näin on käynyt, sillä juuri se, että osallistujat heittäytyvät rohkeasti mukaan ja avaavat itseään, kipukohtiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan on tämän ohjelman ydin.

Katsojat haluavat kokea samaistumista henkilöiden omiin onnistumisiin ja kipu- ja kasvukohtiin sekä ottaa koppia asiantuntijoiden vinkeistä.

Nyt mitään niistä ei ole liiemmin ollut tarjolla.

Ristiriidat alkavat näkyä

Toki vähitellen on alkanut näkyä viitteitä siitä, että pariskuntien erilaisuudet nousevat pintaan, ja katsojilla riittää puitavaa yksittäisten persoonien tekemisissä tai tekemättä jättämisissä.

Mutta osaavatko osallistujat katsoa itseään peiliin?

Näkeekö Tommi, miten hän pahoittaa sydämellisen ja ihastuneen Juuditin mielen ihmeellisillä töksäyttelyillään? Osaako hän antaa Juuditille edes aitoa mahdollisuutta?

Nyt tuntuu, että Tommi vain himmailee koko suhteessa, eikä panosta siihen mitenkään.

Entä tajuaako Emma, mistä hänen oma käytöksensä pohjimmiltaan johtuu?

Näkeekö Emma oman epävarmuutensa ja pohjimmaisen pelkonsa siitä, ettei hän ehkä riittäisi toiselle. Näinhän siinä myös käy, jos on itse päässään tällaisen kuvan luonut. Tuomakselle hän olisi saattanut hyvinkin riittää, jos hän olisi sinut itsensä kanssa.

Kati ja Janne ovat täysin erirytmisiä, ja pariskunta on alkanut kiinnittää erityistä huomiota siihen sekä erilaiseen läheisyydenkaipuuseen.­

Näkeekö Kati, miten hän ylianalysoi Jannea ja tämän käytöstä sekä nostaa liiankin usein omaa ahdistustaan ja heidän erilaisuuttaan Jannen tietoisuuteen?

Tämä johtaa siihen, että miellyttämiseen taipuvainen Janne alkaa miellyttää vain entistä enemmän, ja oravanpyörä on valmis.

Ymmärtääkö Mira, mistä hänen jatkuva pieni piikittelynsä kumpuaa? Epävarmuudesta?

Jos Mira kaipaa Matilta enemmän läheisyyttä, miksi hän ei kerro toiveistaan ja tarpeistaan suoraan? Miksei hän itse tarjoa Matille läheisyyttä, jos hän sitä kaipaa?

Vielä suurempi kysymys heidän kohdallaan on: miksei kumpikaan uskalla heittäytyä? Miksi kaikki on niin korrektia? Mitä he pelkäävät?

Matti pyrkii selvästi miellyttämään Miraa tekemällä tämän vuoksi paljon asioita, joita ei muuten tekisi. Miralle taas sekään ei tunnu riittävän.­

Jos mitään ei anna, ei voi mitään saadakaan. Kaipaan osallistujilta rohkeutta heittäytyä ja katsoa tämä kortti kunnolla – ovathan he menneet naimisiin ja lupautuneet antamaan toisilleen kaikkensa.

Sen sijaan osallistujat käyttäytyvät kuin normielämän deittailukulttuurissa, johon liittyy monesti jatkuva epämääräisyys ja päättämättömyys.

Heidän soisi osaavan hoitaa asiat paremmin – etenkin, kun heillä on ohjelman asiantuntijat apunaan.

Mitä sitten, jos suhde ei onnistukaan? Ainakin voi sanoa yrittäneensä, eikä arponeensa ja himmailleensa.

Pieni peiliin katsominen voisi auttaa sekä suhteen syvenemisessä että samalla tarjota jotain arvokasta samaistumispintaa myös katsojille.

Toivotaan, että näin vielä käy.