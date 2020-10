Reino Nordin murtuu kyyneliin puhuessaan päihderiippuvuudestaan televisiossa – kertoo avoimesti ajasta, jolloin ”elämänhallinta oli päin helvettiä”

Reino Nordin avautuu tulevassa Vain elämää -jaksossa päihderiippuvuudestaan sekä sen aiheuttamista ongelmista.

Tulevassa Vain elämää -jaksossa Hirvensalmen Satulinnassa vietetään Reino Nordinin päivää. Nordin saa siis kunnian istahtaa paraatipaikalle pitkän pirttipöydän ääreen kuuntelemaan muiden artistien versioita hänen hittikappaleistaan.

Voit katsoa Nordinin tunteikkaan avautumisen artikkelin alussa olevasta videoikkunasta.

Yksi artisteista on valinnut esitettäväkseen Nordinin Antaudun-kappaleen. Nordin kertoo kappaleen kirjoittamisen mullistaneen hänen elämänsä, sillä hän oli pitkään hukassa itsensä kanssa.

– Se on jokaisen rakkauden sotilaan kansallislaulu. Siitä tuli niin iso, että munkin piti kasvaa. Se on musta kaunista ja ihanaa. Mä olen siitä todella kiitollinen, Nordin kertoo esitystä edeltävässä insertissä.

– Siihen aikaan mun elämänhallinta oli aivan päin helvettiä niin sanotusti. Mä uskon jonkinlaiseen johdatukseen. Sen kappaleen avulla on korjattu tätä elämää aika paljon, Nordin jatkaa.

Reino Nordin on kertonut julkisuudessa avoimesti raitistumispäätöksestään.­

Kun pöydän päässä istuva Nordin kuulee omat sanansa videolta, murtuu hän välittömästi itkuun muiden artistien edessä. Hän kuuntelee omaa puhettaan videolta kyynelehtien samalla vuolaasti.

– En mä päivääkään vaihtaisi pois, mutta nyt kun mä katon maailmaa ja itseäni ja ihmisiä, niin en mä ikinä enää sumentaisi tätä timanttia, mikä mun aivoissani välkkyy, Nordin avautuu insertissään.

Videon päätyttyä yhä kyynelehtivä Nordin avautuu vaikeista ajoista ja päihderiippuvuudestaan myös pöydän ääressä istuville kollegoilleen.

– Kuten mä sanoin insertissä, se biisi kasvoi niin isoksi, että munkin piti kasvaa. Se oli se rakkaus sieltä sisältä, joka tuli ja otti mua munista kiinni ja sanoi, että nyt tämä pitää fiksata. Tässä on tämä perhe, pidä näistä kiinni. Nyt sun pitää olla se sotilas siinä, Nordin selittää ääni väristen.

– En ole koskaan halunnut olla mikään räyhäävä mulkku tai idiootti. Olen yrittänyt pitää huolta perheestäni, lapsistani ja asioistani. Olen tiennyt sen kaiken paskan läpi, että joku päivä tämä kääntyy hyväksi vielä ja joku päivä saan sanoa vielä, että kuka mä oikeesti oon. Vasta nyt musta tuntuu, että mä oon saanut kaivattua sen pienen Reinon takaisin esiin. Mutta se on ollut tosi pitkä matka, Nordin jatkaa.

Tulevana perjantaina Vain elämää -ohjelmassa vietetään Reino Nordinin päivää.­

Nordin on aiemminkin puhunut julkisuudessa avoimesti siitä kuinka vuosi 2017 oli hänelle monin tavoin käänteen tekevä. Helmikuussa 2017 ilmestynyt Antaudun-albumi menestyi loistavasti ja Nordinin kappaleet soivat radiossa jatkuvasti.

Samaan aikaan Nordinia kuitenkin epäiltiin rattijuopumuksesta, huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Tuomio asiasta langetettiin kesällä 2017 ja siinä kerrottiin, että Nordinin hallusta löydettiin marihuanaa. Lisäksi ilmeni, että Nordin oli käyttänyt myös kokaiinia.

Nordin on kertonut vuoden 2017 aikaisten tapahtumien olleen kimmokkeena hänen elämänmuutokselleen. Toukokuussa 2018 Nordin kertoi Arto Nybergin keskusteluohjelmassa olleensa raittiina jo hieman yli vuoden päivät.

– Raittiina oppii saamaan tunteet hallintaan. Missään päihteessä ei ole mitään, mikä auttaa siihen, miten koet ongelmasi, Nordin totesi tuolloin.

Reino ja Maria Nordin ovat olleet yhdessä jo yli 14 vuotta.­

Nordinin puoliso Maria Nordin on kertonut artistin raitistumispäätöksen myös pelastaneen parin avioliiton. Maria ja Reino Nordin ovat olleet yhdessä jo yli 14 vuoden ajan. Pariskunnalla on kolme yhteistä lasta. Suhde on ollut myrskyisä ja päihdeongelmien ohella parin liittoa on ravistellut myös uskottomuus.

– Vuosia menimme samaa rataa. Yritin muuttaa Reinoa, hoitaa hänen ongelmiaan. Yritin puhua hänelle järkeä, uhkailin jopa lähtemisellä. Riitelimme päihteistä usein, Maria Nordin avautui Me Naisten -haastattelussa kesällä 2018.

– Olen aivan häkeltynyt siitä ihmisestä, joka Reinosta on kuoriutunut. Koko suhteemme ajan minulla on ollut aavistus siitä, millainen ihminen hän todella on. Nyt näen hänen aidon, upean persoonansa päivä päivältä kirkkaammin, Nordin kertoi tuolloin puolisossaan tapahtuneesta muutoksesta.