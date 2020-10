Elina Kottonen kuumotti BB-talossa seksiä harrastaneita Ellaa ja Arttua suorassa lähetyksessä – esitti kysymyksen, joka sai Artun punastumaan

Juontaja Elina Kottonen kysyi Ellalta ja Artulta suoraan heidän suhteestaan.

Juontaja Elina Kottonen nosti Big Brotherin suorassa lähetyksessä kissan pöydälle ja tiedusteli Artulta ja Ellalta, ovatko he ihastuneita toisiinsa. Pari on viettänyt Big Brother -talossa lemmekkäitä hetkiä ja Ella on paljastanut, että hän ja Arttu ovat harrastaneet seksiä.

– Arttu ja Ella. On tullut aika puhua aiheesta, Elina Kottonen aloitti parin kuumottamisen.

– Mikä juttu? hän täräytti.

Ella ja Arttu vilkuilivat toisiaan ja naureskelivat Kottosen kysymykselle.

– Kuusi viikkoa on pitkä aika... Arttu kierteli ja punastui.

– Välillä nukkuessa vähän kylkeä kääntää, Ella tyytyi kommentoimaan parin yöllisiä puuhia.

Ella kertoi viihtyvänsä Artun seurassa ja nukkuvansa mielellään miehen vieressä.

– Kyllä siinä viihtyy. Arttu on mukava poika, eikä puhu liikaa.

Arttu punastui, kun häneltä tentattiin hänen ja Ellan suhteen laatua suorassa lähetyksessä.­

Arttu puolestaan ilmoitti pitävänsä Ellasta.

– Totta v*tussa tykkään, en muuten nukkuisi vieressä. Ella on kaunis nainen. Mä en ole hämmentynyt mistään, olen valmis mihin vaan.

Parivaljakko oli aiemmin sunnuntaina uskotellut asukkaille, että he olivat harrastaneet seksiä viime yönä asukkaiden yhteisessä makuuhuoneessa kaikkien katsoessa.

Kati totesi lähetyksessä, että uskoi parin jekuttaneen heitä.

– Se oli aitoa, minä haistoin sen, Joel vitsaili.

Ella on viettänyt yöt Artun sylissä.­

Kottonen tiedusteli Ellalta ja Artulta, että aikovatko he jatkaa suhdettaan, jos molemmat häädetään sunnuntaina talosta.

– Me mennään Temppareihin, Ella kertoi parin suunnitelmista.

– Sama hotellihuone ainakin, Arttu nauroi.