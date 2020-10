Tässä ovat uudet Big Brother -asukkaat! Mukana miesmalli, villi eläkeläinen, baarimikko ja SM-tason lentopalloilija

Big Brother -taloon asteli sunnuntai-iltana neljä uutta asukasta.

Sunnuntaina Big Brother -talon asukkaat kokivat todellisen yllätyksen, kun taloon asteli peräti neljä uutta kilpailijaa. Uudet asukkaat ovat ainutlaatuisessa tilanteessa, sillä he ovat seuranneet talon tapahtumia useiden viikkojen ajan, ja heillä on jo jonkinlainen käsitys talon asukkaista.

Kuinka uudet asukkaat sekoittavat talon ryhmädynamiikkaa ja syntyykö talossa uusia kuppikuntia?

Tässä ovat talon neljä uutta asukasta:

Nona, 35, Kittilä, sinkku, ei lapsia.

Räiskyvä Nona rakastaa työtään baarimikkona ja matkaa työn perässä aina sinne, missä sitä on tarjolla. Talvet hän työskentelee Levillä Hullussa Porossa ja kesät Helsingissä sightseeing-risteilyillä sekä festivaaleilla.

Kolme vuotta sitten Nona päätti hankkia pysyvän tukikohdan Leviltä, sillä hän nauttii pohjoisen elämäntyylistä. Nona on tottunut myös liikkuvaan elämäntyyliin, sillä hänen perheensä muutti Floridaan, kun Nona oli menossa alakoulun neljännelle luokalle. Siellä he viihtyivät kaikkiaan viisi vuotta, ennen kuin perhe palasi Suomeen Vantaalle.

Kittilässä asuva Nona on 35-vuotias.­

Nona on tehnyt töitä jo 13-vuotiaasta asti ja hän haluaa painottaa, että ”jokainen työ on tärkeää, kaikkia duuneja pitää arvostaa”.

Sinkkuna viihtyvä Nona kertoo ihastuvansa aina itseään nuorempiin miehiin, eikä hänellä ole koskaan ollut edes oman ikäistä kumppania.

Motto: ”I only shoot and score then you score then will come”

Marjatta, 72, Helsinki, eronnut, yksi lapsi

Positiivisella asenteella varustettu Marjatta on tehnyt työuransa toimitusjohtajan sihteerinä. Hän elää hyvin aktiivista eläkeläiselämää. Kalenterin täyttää muun muassa kuntosali, oopperaharrastus, tapaamiset ystävien kanssa ja vapaaehtoistyö HelsinkiMission seniorityössä.

Helsinkiläinen Marjatta on 72-vuotias.­

Marjatta harrastaa lisäksi sohvasurffaamista pitkin Eurooppaa ja hän majoittaa myös muita reissaajia omassa kodissaan.

Marjatta on innokas BB-fani, joka ottaa taloon lähtemisen rennoin rantein. Hän on Big Brother Suomen kaikkien aikojen vanhin asukas.

Motto: ”Kaikkea muuta, kunhan ei nukkuvaa, puolikuollutta elämää”

Vili, 27, Kurikka/Tampere, sinkku, ei lapsia

Komea Vili saa jatkuvasti kuulla vertauksia Mikko Leppilampeen, eikä ihme! Mallina työskentelevä Vili on myös ravintola-alan yrittäjä. Hänen perheellään on kahvilayritys Seinäjoella ja hän itse pyörittää yökerhoa Kurikassa.

Kurikassa ja Tampereella aikaansa viettävä Vili on 27-vuotias.­

Vilin ansioluettelosta löytyy myös talonrakentaja, pianonsoiton opettaja, puhelinmyyjä ja onpa hän myös entinen maajoukkueurheilija korkeushypyssä.

Paheekseen Vili mainitsee liian usein bilettämisen, ja häneen voi törmätä sekä Kurikan että Tampereen yöelämässä, sillä hän pitää majaa kummassakin kaupungissa.

Motto: ”Mä hoidan!”

Julia, 23, Hyvinkää, sinkku, ei lapsia

Kaunis vaaleaverikkö Julia asuu vielä kotona äitinsä, veljensä ja rakkaan saksanpaimenkoiransa kanssa. Hän työskentelee Prismassa, mutta haaveilee tradenomin opinnoista tai poliisikouluun pääsystä.

Hyvinkääläinen Julia on 23-vuotias.­

Big Brotheria Julia on seurannut jo lapsuudesta saakka äitinsä kanssa.

Urheilullinen Julia on pelannut lentopalloa SM-tasolla 10 vuotta, mutta nykyään aika kuluu pääosin kuntosalilla sekä shuffle-tanssia harjoitellen. Toisinaan Julia laittaa kunnon bilevaihteen päälle ja suuntaa ystäviensä kanssa teknobileisiin.

Motto: ”Fall seven times, stand up eight”