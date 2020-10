BB-talon uusi asukas Julia, 23, ei ole koskaan asunut omillaan – jännittää, miten selviytyy ruoanlaitosta tai pyykkien pesemisestä

Prismassa työskentelevä Julia on katsonut Big Brotheria lapsesta asti.

Sporttinen ja iloinen Julia, 23, on yksi neljästä uudesta Big Brother -asukkaasta. Hyvinkääläinen Julia asuu vielä kotona äitinsä, veljensä ja saksanpaimenkoiransa kanssa. Hän työskentelee Prismassa, mutta haluaisi tulevaisuudessa päästä poliisikouluun tai opiskella tradenomiksi.

– Ei tätä Big Brotheriin menoa vielä usko todeksi! Julia kertoo Ilta-Sanomille ennen h-hetkeä.

– BB on vähän niinku eka kerta kun asun omillani. Joudun tekemään itse ruokani ja pesemään pyykkini. Se jännittää, olen tosi huono tekemään ruokaa, hän nauraa.

Julia sanoo katsoneensa BB:tä jo lapsena ja jopa lyöneen kaverinsa kanssa vetoa siitä, kumpi heistä pääsee ennemmin taloon asukkaaksi.

– Sovittiin kaverin kanssa, että haetaan asukkaaksi kun täytetään 18 vuotta. Sitten kun oltiin täysi-ikäisiä, niin BB olikin tauolla. Nyt kun haku alkoi, niin kummitätini kysyi, että olenko hakenut taloon. Siitä se ajatus lähti, Julia sanoo.

Kummitädille Julian pääsy BB-asukkaaksi on yllätys, mutta äiti ja isä tietävät, että pian tyttären tekemisiä voi seurata tv:stä.

– Äiti on varmaan yhtä innoissaan kuin minä. Kun soitin iskälle ja kerroin, niin oli varmaan viiden sekunnin hiljaisuus. Sitten hän sanoi, että ”aha”. Luulin, että isä kieltää minua menemästä, mutta ihan hyvin hän otti uutisen vastaan.

–Vaikeinta talossa tulee olemaan tylsyys. Tykkään touhuta ja keksiä tekemistä. Talossa ei saa nukkua päiväunia ja se tulee olemaan vaikeaa, jos talossa vaan makoillaan.­

Julia on pelannut lentopalloa SM-tasolla 10 vuotta, mutta nykyään aika kuluu pääosin kuntosalilla sekä shuffle-tanssia harjoitellen. BB-talossa Julia aikoo olla omien sanojensa mukaan kiltisti ja hänellä on tiukat rajat esimerkiksi pussailun suhteen.

– En aio pussailla tai ihastua. Olen tapaillut tässä erästä miestä ja suhde alkaa olla vakavammalla pohjalla, hän toteaa.

”En tiedä, miten he ottavat minut vastaan”

Julia sanoo, ettei hän halua muodostaa mielipidettä muista asukkaista pelkän tv:n välityksellä. Moni hänestä ärsyttävältä vaikuttanut asukas on viikkojen kuluessa paljastunutkin hyväksi tyypiksi.

– Alussa Sami ärsytti, mutta nyt tuntuu, että hän ei vedä enää roolia. Nyt hän alkaa olemaan oma itsensä.

Suosikkeja tai inhokkeja Julia ei vielä tässä vaiheessa halua nimetä.

– Tv:n välityksellä on vaikea sanoa, kuka asukkaista tulee läheisimmäksi. En tiedä ollenkaan, miten he ottavat minut vastaan tai kuinka he kohtelevat minua.

– Kati tykkää urheilusta ja tatuoinneista kuten minäkin. Ella vaikuttaa samantyyppiseltä kuin minä, hän pohtii.

– Arttu, O-P ja Joel vaikuttavat rennoilta. Yleensä lyöttäydyn puheliaiden ihmisten seuraan, joten meistä ei ehkä tule parhaita ystäviä. Itseä ei kauheasti kiinnosta höpötellä, jos toinen ei vastaa.

– Timo, Marko ja Paula vaikuttavat myös kilteiltä ja mukavilta.

Julia sanoo olevansa osittain samaa mieltä talon asukkaiden kanssa siitä, että Kristiina on välillä toiminut talossa itsekkäästi. Muut asukkaat ovat olleet näreissään siitä, että Kristiina ei ole esimerkiksi suostunut tekemään muille ruokaa.

– Minusta tuollaisissa tilanteissa pitäisi tulla vähän vastaan. Jos olet himassa tehnyt asiat tietyllä tavalla, niin talossa voi joustaa. En tiedä miten tulen Kristiinan kanssa toimeen. Hän on ollut hieman taka-alalla ja touhuaa omia juttujaan.

Big Brother Suomen koostelähetykset Nelosella maanantaista lauantaihin kello 21. Big Brother Suomi Live ja asukkaan häätö sunnuntaisin kello 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.