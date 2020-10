Mallina työskentelevää Viliä, 27, luullaan jatkuvasti Mikko Leppilammeksi – iski heti silmänsä yhteen Big Brother -talon naisista

Vili saa jatkuvasti kuulla näyttävänsä aivan juontaja Mikko Leppilammelta.

Tampereen ja Kurikan yöelämässä viihtyvä Vili asteli sunnuntain suorassa lähetyksessä Big Brother -taloon uutena asukkaana.

Vili kertoi llta-Sanomille ennen taloon astumistaan, ettei ole juurikaan katsonut BB:tä aikaisemmin.

– Olen tosi vähän katsonut BB:tä. Nyt tietysti olen katsonut jonkin verran, kun olen tutustunut talossa oleviin asukkaisiin. Niin moni on sanonut vuosien mittaan, että minun pitäisi hakea mukaan ohjelmaan, että ajattelin nyt, että miksipä ei, hän sanoo.

–Olen menevämpää sorttia, kantaaottava ja järjestän monenlaista puuhaa. En tykkää tylsyydestä. Pidän siitä, kun ihmisillä on hauskaa, Vili sanoo.­

Monessa mukana ollut mies pyörittää omaa yökerhoansa ja työskentelee myös mallina. Onpa 27-vuotias Vili toiminut myös pianonsoitonopettajana ja hän on entinen maajoukkueurheilija korkeushypyssä.

– Teen catwalkia, mainoskuvauksia... Se on aina hieman asiakaskohtaista, millaisia mallintöitä tehdään, Vili sanoo.

– Lopetin korkeushypyn armeijan aikoihin. Menin läpällä vielä kokeilemaan viimeiset kisat parin vuoden tauon jälkeen ja paransin ennätystäni reippaasti. Samalla pomppasin vahingossa maajoukkueeseen.

Vili sanoo lopettaneensa korkeushypyn, sillä hän ei tuntenut paloa urheilu-uraa kohtaan, eikä pitänyt sitä taloudellisesti kannattavana uravalintana.

– Sillä ei Suomessa kauheasti tienaa. Toinen syy on se, etten pidä treenaamisesta. Korkeushyppy olisi vaatinut paljon enemmän, kuin olisi lopulta antanut.

Yöelämässä Vili saa kuulla jatkuvasti vertauksia juontaja Mikko Leppilampeen.

– Jos olen baaritiskillä, niin aina muutaman kerran illan aikana joku tulee vähän humalassa kertomaan yhdennäköisyydestä. Baarin ulkopuolella asiasta huomautetaan ehkä pari kertaa viikossa, Vili kertoo.

– En näe meissä hirveästi yhteneväisyyksiä, mutta kai kasvonpiirteissä on sitten jotain, mikä tuo mieleen Leppilammen. Niin paljon sitä kuulee, että pakko kai se uskottava, hän naurahtaa.

Mikko Leppilampi tunnetaan juontajana ja näyttelijänä.­

”Tuon ehdottomasti vipinää taloon”

Vili sanoo, että hänelle haastavinta talossa voi olla tekemisen puute. Sosiaalisessa mediassa Big Brother -talon asukkaita on moitittu laiskoiksi, sillä asukkaat makoilevat suurimman osan päivästä sohvalla tai sängyssä.

– Minulla on yleensä sata rautaa tulessa. Jos ihan suoraan sanotaan, niin olisin olettanut, että tällaiseen formaattiin tulee enemmän erilaisempaa väkeä. Aika tylsää seurattavaa on toistaiseksi ollut.

– Tuon ehdottomasti vipinää taloon, hän lupaa.

Vili sanoo tämän Big Brotherin kauden olleen toistaiseksi melko tylsää katsottavaa, sillä asukkaat ovat makoilleet paljon.­

Hän ei ole asettanut itselleen mitään rajoja talossa, vaan on valmis ottamaan kaiken ilon irti kokemuksesta.

– Olen hyvä tekemään ylilyöntejä. Kerta toisensa jälkeen yllätän aina itsenikin. Kaiken kansan nähden yritän kyllä olla kunnolla bileissä, hän nauraa.

Sami inhokki, Kati ja Paula suosikkeja

Big Brother -talossa koetaan sunnuntaina suuria muutoksia, kun taloon astuu neljä uutta asukasta ja kaksi vanhaa asukasta häädetään talosta.

Ilta-Sanomat pyysi Viliä arvioimaan tulevat asuinkumppaninsa jo ennakkoon. Hän arvioi, että tulee ajautumaan tukkanuottasille arvokonservatiiviksi itseään kutsuvan Samin kanssa.

– Meillä tulee olemaan riitaa alta aikayksikön. Hänen tapansa käsitellä asioita tai kuunnella toisten mielipiteitä ei ole kovinkaan eteenpäin vievä. Mulla vetää huuruun samantien, jos keskustelen typerän ihmisen kanssa, joka ei osaa huomioida kokonaisuutta, Vili lataa.

Vili uskoo menettävänsä heti hermonsa Samiin.­

– Lähtökohtaisesti tulen toimeen vanhempien naisten ja miesten kanssa.

Crossfit -valmentaja Kati, 32, sen sijaan on kiinnittänyt sinkkuna viihtyvän Vilin huomion.

– Talossa on sen verran vanhempaa porukkaa, että lähtökohtaisesti en ole kiinnostunut talon naisista. Mutta jos olisin itse vanhempi, niin haluaisin Katista vaimon! Vili virnistää.

– Vitsi, vitsi... Hänellä taisi olla jo sulhanen.

32-vuotias Kati on crossfit-valmentaja ja baarimikko.­

Vili uskoo viihtyvänsä talossa erityisesti personal trainer Paulan seurassa. Talossa toisensa löytäneistä Ellasta ja Artusta Vili ei usko saavansa läheisiä ystäviä.

– Paula on suorasanainen, rempseä ja reipas. Hänellä on kiva murre, jota on kiva kuunnella.

– Ellan kanssa meillä ei ole mitään yhteistä. Meillä tuskin on paljon keskusteltavaa, mutta sen näkee sitten. Arttu on vähän riski. Se on fifty-fifty tulenko hänen kanssaan toimeen. Yleensä oululaiset on chilliä porukkaa.

O-P:n, Timon ja Markon kanssa Vili uskoo tulevansa varmasti toimeen.

– Hän ei pidä paljoa ääntä tunteistaan. Minä vien aika suuren tilan aina missä olenkin, ja jos samassa tilassa on liian monta sellaista ihmistä, niin se ei toimi kovin hyvin.

– Timon kanssa tulen keskustelemaan talossa ehkä eniten. Marko on aika perusjamppa. Eikös kaikki perusjampan kanssa pärjää?

– Joelista en pidä. En pidä tavasta, jolla hän länkyttää pihalla selän takana, mutta ei pysty sanomaan asioita suoraan. Jos talossa asutaan useita viikkoja yhdessä, niin olisi järkevämpää sanoa suoraan, mikä ärsyttää, Vili huomauttaa.

Vili ihmettelee miksi Joel ei voi sanoa suoraan, jos jokin ärsyttää häntä.­

Kristiinaa on syytetty talossa itsekkääksi, mutta Vili ei usko Kristiinan yrittävän tahallaan suututtaa muita.

– Kristiina on mukava. Ehkä käymme hänen kanssaan läpi sitä, että jos panostaa yhteisiin hommiin ja on ystävällinen, niin pärjää talossa paremmin.

Muut asukkaat ovat syyttäneet Kristiinaa itsekkyydestä.­

Big Brother Suomen koostelähetykset Nelosella maanantaista lauantaihin kello 21. Big Brother Suomi Live ja asukkaan häätö sunnuntaisin kello 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.