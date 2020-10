”Villi ja vapaa” eläkeläinen Marjatta, 72, on Suomen Big Brotherin kaikkien aikojen vanhin asukas

Helsinkiläinen oopperaa ja reppureissaamista harrastava Marjatta ei voi sietää juonittelua.

Aktiivista eläkeläiselämää viettävä helsinkiläinen Marjatta, 72, astui sunnuntai-iltana Big Brother -taloon uutena asukkaana. Hän on Suomen Big Brotherin kaikkien aikojen vanhin asukas, mutta ikä on vain numero rempseälle ja positiivisen elämänasenteen omaavalle Marjatalle.

Marjatta kertoi IS:lle ennen taloon astumistaan olevansa kova BB-fani, mutta hakeneensa mukaan ohjelmaan vasta nyt ensimmäistä kertaa.

– En ole aiemmin noteerannut hakuilmoituksia mitenkään, mutta olen aina ajatellut, että miksi en voisi olla tuolla talossa. Nyt kun näin, että taloon haetaan asukkaita, niin innostuin heti. Kauhealla hädällä ja kiireellä lähetin hakemuksen, Marjatta sanoo.

Marjatta harrastaa kuntosalia, oopperaa ja sohvasurfausta. Hän myös majoittaa muita reissaajia omassa kotonaan.­

Marjatta on kertonut Big Brotheriin menostaan vain muutamalle läheiselleen.

– Tytär innostui asiasta heti. Kerroin asiasta myös parhaalle ystävälleni ja hän sanoi arvanneensa, että varmasti Jatta menee Big Brotheriin.

Luonteeltaan Marjatta sanoo olevansa utelias ja seikkailunnälkäinen. Hän uskoo elämänkokemuksen ja positiivisen asenteensa olevan hänen ehdottomia valttikorttejaan kilpailussa.

– Tuon taloon 72-vuotiaan eläkeläisen elämän, joka on hieman villi ja vapaa. En ole mikään sellainen eläkeläinen, joka elää nyt nuoruuttaan rokaten ja rollaten. Kuvittelisin, että tuon asukkaille näkökulmaa siihen, millainen ihminen tässä iässä voi olla.

Ikänsä puolesta Marjatta voisi olla monien asukkaiden äiti tai isoäiti. Suuri ikäero ei kuitenkaan häntä pahemmin jännitä.

– Jää nähtäväksi, onko ikäerosta haittaa tai hyötyä. En ole ajatellut hurjaa ikäeroa, enkä itse näe siinä mitään sen kummempaa. Toinen syntyy aikaisemmin kuin toinen ja kaikki mennään samaa tahtia, hän summaa.

Big Brother -talon asukkaat ovat viettäneet päivä- ja viikkotehtävien välissä runsaasti aikaa sohvalla löhöten. Kuinka aktiiviseen elämään tottuneelta eläkeläiseltä sujuu laiskottelu? Aikooko hän patistaa muut liikkeelle?

– Rakastan laiskottelua! Toivon, etten lähde taloon käskyttämään muita, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Aina voi löytää itsestään uusia puolia, hän nauraa.

Marjatta on seurannut tarkoin talon tapahtumia ja niinpä hänellä on jo käsitys siitä, ketkä asukkaista viihtyvät parhaiten keskenkään.

– Minulla on ehdottomasti etulyöntiasema, Marjatta sanoo.

– Minun on helppo mennä taloon, koska minähän tunnen jo heidät kaikki. Uskon, että talossa alusta asti olleet asukkaat ovat hukassa ja huuli pyöreänä, kun sinne marssii uusia ihmisiä.

Etulyöntiasemasta huolimatta Marjatta ei aio tietentahtoen ryhtyä pelaamaan talossa.

– En halua kiusata ketään ja juonitella en edes osaa. Menen sen mukaan, miltä minusta tuntuu sillä hetkellä, mutta en yhtään tykkää juonittelusta, hän toteaa.

Tätä mieltä Marjatta on muista asukkaista

Marjatta on yksi neljästä uudesta asukkaasta, jotka marssivat sunnuntaina BB-taloon. Kaksi vanhaa asukasta sen sijaan häädetään ulos talosta sunnuntaina.

Ilta-Sanomat pyysi Marjattaa arvioimaan etukäteen Big Brother -talon vanhat asukkaat. Hän uskoo tulevansa parhaiten toimeen talon rauhallisten miesten kanssa, jotka puhuvat vähän, mutta asiaa.

– O-P on jännä tyyppi. Hän on terävämpi kuin antaa ymmärtää. Joelilla on kiva huumorintaju.

Talon asukkaista erityisesti Paulan tekemiset ja sanomiset sen sijaan voivat ärsyttää Marjattaa.

– Paula on yliaktiivinen. Menen kyllä hänen jumppaansa, jos hän sellaista järjestää, hän sanoo.

–Paula on varmasti hyvä jumppamaikka, Marjatta luonnehtii Paulaa, jonka jatkuva häsellys ärsyttää häntä.­

Myös muista asukkaista Marjatalla on ennakkokäsitys.

– Marko on aktiivinen ja reilu peruspoika. Olen jo sen ikäinen, että saan pojitella talon miehiä. Voisin olla melkein kaikkien isoäiti, hän naurahtaa.

– Timo on mielenkiintoinen. Hänellä riittää tarinoita, joita en aina jaksa kuunnella. Sami on mysteeri, hänestä en osaa sanoa mitään.

Katin jekkuilua Marjatta ei katso hyvällä.

– Kati on jäänyt hieman vieraaksi. En tykkää yhtään siitä, kuinka hän varastelee ihmisten vaatteita. Se on huonoa huumoria, hän täräyttää.

Kati on jekkuillut talossa piilottelemalla muun muassa muiden vaatteita.­

Arttu ja Ella ovat lähentyneet talossa ja päätyneet harrastamaan seksiä yön pikkutunteina. Marjatta uskoo hänen ja Ellan löytävän talossa yhteisen sävelen, mutta Arttu on jäänyt hänelle tv:n välityksellä etäiseksi hahmoksi.

– Suhteesta minulla on oma mielipiteeni, mutta Ellan kanssa minulla menee varmasti ihan ok. Arttu on jäänyt hiljaiseksi ja sivummalle.

Kristiinan käytös on kuohuttanut BB-talon asukkaita viime viikkoina. Etenkin talon miehet ovat valitelleet Kristiinan olevan itsekäs, koska hän ei esimerkiksi tee ruokaa muille asukkaille.

– Kristiina on hiljainen tyttö. En ole hänestä saanut mitään tarttumapintaa. En ymmärrä, miten hän voi aiheuttaa närää talossa, Marjatta pohtii.

