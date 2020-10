Räväkkä Nona, 35, on hakenut Big Brotheriin asukkaaksi jo 10 kertaa – lataa suorat sanat vanhoista BB-asukkaista

Nona lupaa tuoda säpinää Big Brother -taloon.

Kittilässä asuva sinkku Nona, 35, on yksi neljästä uudesta Big Brother -talon asukkaasta. Nonan tie Big Brother -asukkaaksi on pitkä ja kivinen, sillä hän on hakenut ohjelmaan peräti kymmenen kertaa.

– Olen odottanut tätä 13 vuotta. Tämä oli kymmenes kerta kuin hain asukkaaksi. 2014 minut valittiin vara-asukkaksi, mutta silloin tikkari vietiin suusta, eikä tullut lopullista kutsua taloon, hän kertoo IS:lle.

Nona sanoo olevansa itsepäinen ja äänekäs, mutta räväkän ulkokuoren alla piilee myös herkkyyttä.

– Otan toiset huomioon ja tuon taloon varmasti vuorovaikutteista keskustelua. Olen kiinnostunut ihmisten asioista, eikä se ole mikään rooli, vaan olen sellainen oikeasti.

– Olen huomannut, että talossa on ollut sellaista, että toiset asukkaat antavat enemmän itsestään toisille kuin muut, Nona sanoo.

–Niin ovela en ole, että osaisin laskelmoida kenen seurassa talossa kannattaa olla. Olen peluri, mutta oma osaamiseni suuntautuu enemmän Kimbleen ja Afrikan tähteen.­

Villi biletys on baarimikkona työskentelevälle Nonalle tuttua, sillä hän työskentelee talvet Levillä Hullussa Porossa. Jos BB-talossa biletetään, aikoo Nona ottaa juhlahumusta kaiken ilon irti.

Nona sanoo, ettei hän ole asettanut itselleen tiukkoja rajoja esimerkiksi nakuilun tai pussailun suhteen.

– Ei ole mitään rajoja rikottavaksi, vaan pidetään hauskaa. Näen itseni pussailemassa ja annan tilaa myös ihastumiselle, jos niin kävisi.

35-vuotias Nona pitää nuoremmista miehistä, eikä hänellä ole koskaan ollut ikäistään kumppania.

Talossa on useita sinua nuorempia miehiä. Voisitko ihastua heihin?

– Eeei... Tai mistä minä tiedän! Persoona ratkaisee. Haluan mennä itse katsomaan, mutta näin tv-ruudun välityksellä kukaan heistä ei kiinnosta romanttisessa mielessä, Nona nauraa.

– Mukavia miehiä, eikä pahannäköisiäkään, mutta katsotaan.

Mikä nuorissa miehissä viehättää?

– He ovat säilyttäneet sellaisen lapsenmielisyytensä. Pitää tietysti olla vanhempaa sielukkuutta. Nuoremmissa miehissä vain on se jokin.

– Nuorin entisistä kumppaneistani oli syntynyt vuonna 1997, hän laskeskelee.

Tätä mieltä Nona on muista BB-asukkaista

Big Brother -talossa koetaan sunnuntaina suuria muutoksia, kun taloon astuu neljä uutta asukasta ja kaksi vanhaa asukasta häädetään talosta.

Ilta-Sanomat pyysi Nonaa arvioimaan ennen häätöäänestystä BB-talon vanhat asukkaat.

Nona sanoo, ettei talossa ole tällä hetkellä tyyppiä, joka ärsyttäisi häntä. Alussa vapaamuurareihin kuuluva ja arvokonservatiiviksi itseään kutsuva Sami sai Nonan näkemään punaista.

– Tykkään Kessusta. Hän tulee varmasti yllättämään minut talossa. Hänellä on hyviä juttuja, hän sanoo.

Oulusta alunperin kotoisin oleva personal trainer Paula on talon asukkaista Nonan suosikki.

– Ihan mun lemppari. Me ollaan aika samanikäisiä. Hän vaikuttaa tosi hauskalta ja tilannekoomiselta mimmiltä.

Talon toisesta sporttimimmistä Katista on jäänyt Nonalle tv-ruudun välityksellä tylsä kuva.

– Hän on vaisumman oloinen persoona mun makuun. Toki aion tutustua häneen paremmin.

BB-talossa muutamaan otteeseen peittoa heiluttaneista Ellasta ja Artusta Nona uskoo pitävänsä.

– Ihan hauskoja tyyppejä, heillä on typerää huumorintajua. Artun kanssa ollaan saman kylän ihmisiä, sillä minäkin olen Nivalasta kotoisin. Me emme kuitenkaan tunne entuudestaan.

BB-talon rauhalliset miehet, eli Joel ja Olli-Pekka eivät ole Nonan makuun. Hän ei myöskään usko, että Markosta tulee hänen ylin ystävänsä talossa.

– Täytyy myöntää, että O-P:n olemassaolo välillä unohtuu. En hänen ääntään kuule juurikaan 24/7-lähetyksessä, joka minulla taustalla pyörii aina. O-P ja Joel ovat turhan hiljaisia tyyppejä minun makuuni.

– Marko on liian setämies, vaikka onkin minua nuorempi. Pieni leikkisyys puuttuu.

Roska-autonkuljettaja Olli-Pekka ei ole Nonan makuun.­

Korkeasaaressa eläintenhoitajana työskentelevän Timon arvomaailma taas on ehkä liian erilainen Nonan omien arvojen kanssa.

– Timo on aivan ihanan oloinen persoona. Arvomaailmaltaan hän on todella kaukana omista ajatuksistani. Eläintenhoito ja tuollaiset ei ole lähellä mun sydäntäni.

Nona ei usko, että hänestä ja Timosta tulee talossa läheisiä.­

Talon kuopusta, 21-vuotiasta Kristiinaa, on ruodittu kovin sanankääntein talossa. Esimerkiksi Marko ja talosta häädetty Roope syyttivät Kristiinaa itsekkääksi, sillä hän ei ole tehnyt muille ruokaa.

– Kristiina on nuori tyttö ja hänellä on vielä paljon opittavaa. On sanottu, että hän on määräilevä, mutta hänellä on niin vähän elämänkokemusta, että tuskin hän sitä tarkoituksella tekee, Nona pohtii.

– Häntä itsekkääksi syyttävien vanhempien asukkaiden toiminnassa on kyllä kanssa kritisoitavaa.

