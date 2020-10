Konsta Hietasen esitys vei tv-katsojilta jalat alta – faneilta yksimielinen tuomio: ”Harva olisi uskonut...”

Konsta Hietanen esitti Tähdet, tähdet -finaalissa omaan tuotantoonsa kuuluvan kappaleen.

Konsta Hietanen ja Suvi Teräsniska esittivät Tähdet, tähdet -finaalissa kolme kappaletta. Hietasen oman tuotannon kappalevalinta oli tuore biisi Hullu.

– Lähdin jo lapsena viihteen polulle ja tein itse asiassa melkein kaikkea! Oltiin elokuvissa, tv-ohjelmissa ja laulukeikoilla. Oli juontokeikkoja ja dubbauksia ja kaikkia. Sitten lähdin jalkapalloviheriöille ja olin Veikkausliiga-pelaaja, joka pystyi elättämään perhettään jalkapallolla muutamat vuodet, Hietanen kertasi uraansa ohjelmassa.

– Jalkapallouran loppupuolella, noin 10 vuotta sitten rupesin silloin tällöin vetämään trubaduurikeikkaa. Huomasin, että jos tämän homman haluaa oppia takamatkalta, nopeesti ja kehittää taitojaan, niin sitten vaan mahdollisimman paljon keikkaa, ja mahdollisimman paljon erilaista keikkaa!

Hietanen totesi ymmärtäneensä nyt, että musiikki on se, mihin hän haluaa panostaa tulevaisuudessa.

– Mä oon kovassa koulussa, kasvanut ympäri Suomen. Olen vaan koko ajan enemmän varmistunut, että tämä on se juttu, mitä haluan eniten tehdä! Haluan antaa ihmisille musiikilla kaikkea! Mahdollisimman paljon syvää tunnetta sieluun, mihin pääsee paremmin musiikilla kuin puheella. Jos pystyn jotain tällaista tekemään muille ihmisille, niin se on minun tehtäväni tällä planeetalla.

Näyttelijänä ja laulajana tunnetun Hietasen oma kappale sai tv-katsojat haukkomaan henkeään. Twitterissä ja Facebookissa kommentoidaan, että monille kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun he kuulivat Hietasen omaa tuotantoa.

– Löysin itselleni uuden lempparibiisin, Facebookissa kommentoidaan.

– Lopullisesti nyt Konsta-fani! Kosketti sielua. Onnea ja menestystä.

– Aivan mahtava biisi,sanat oli ihan pakko kuunnella huolella.

36-vuotias Konsta Hietanen aloitti uransa lapsitähtenä ja monet muistavat hänet etenkin Poika ja ilves -elokuvasta.­

Kommenteissa kuvaillaan myös, kuinka huikea Hietasen kehityskaari Tähdet, tähdet -kisassa on ollut. Somessa kirjoitetaan, että hän on kisan musta hevonen, josta on yllättäen tullut koko kisan voittajasuosikki.

– Muistan elävästi sen Tenavatähti päälliköinnin. Harva ois uskonut, että kaveri voi dominoida vieläkin kovemmin reippaat 20 vuotta myöhemmin. Ei tullut kisaa tästäkään. Hyvä Konsta, hyvä Lahti, Twitterissä hehkutetaan.