Viimeisillään raskaana oleva Anni Hautala paljastaa, miten elämä muuttui Suomipopin jälkeen – ensimmäisinä viikkoina juontajaa riivasi outo tunne

Tähdet, tähdet -ohjelma huipentuu tänään sunnuntaina nähtävään finaaliin.

Tähdet tähdet -ohjelman tuomarina toimiva Anni Hautala on finaalilähetyksen alla odottavissa tunnelmissa. Kausi huipentuu illan show’hun, jossa toisistaan mittaa ottavat Konsta Hietanen ja Suvi Teräsniska.

Tuomarin rooli on vaatinut juontajan töitä tekevältä Hautalalta hieman totuttelua.

– Aluksi se tuntui jopa vaikealta. Ajattelin, että se olisi helpompaa. Ihmiset odottaa sellaista kärkkäämpääkin kritiikkiä. Se kritiikin antaminen on kuitenkin aika paljon helpompaa, jos ei näe sitä tyyppiä edessään.

– Kaikki ovat artisteja ja laulajia, niin sitä joutuu miettimään, että mitä sitä edes arvostelee. Se on se viihdyttäjä. Monipuolisuus ja heittäytyminen, mikä ratkaisee.

Tähdet, tähdet -finaalin tuomarit Anni Hautala, Mikko Kuustonen ja Elastinen.­

Erityisesti Hautala nostaa esiin Konsta Hietasen todella yllättävän menestyksen ohjelmassa.

– Konstahan on ollut ihan musta hevonen tässä. Se tuli niin puskista, hän huudahtaa ja jatkaa.

– Konsta on kyllä aikamoinen. Hän on noussut ihan puskista Suomen iskelmätaivaan ehkä kirkkainta tähteä vastaan. Se on ihan käsittämätön tilanne.

– Toivoisin, että tämä olisi sellainen tuhkimotarina. Ainakin hän on näyttänyt osaavansa ihan mitä vaan.

Yllätyksellisyyttä lisää Hautalan mukaan se, ettei myöskään arki ole päästänyt finalisteja helpolla.

– Puhuttiin tuossa juuri Mikko Harjun kanssa, että sen lisäksi, että heillä on ollut syksyllä ihan sikana muitakin töitä. Kotiin mennessä molempia on odottanut siellä sikana lapsia, Hautala nauraa.

– He eivät todellakaan ole päässeet helpolla. Varmaan niillekin ihan kiva, että tämä loppuu, hän jatkaa.

Konsta Hietanen on hurmannut kisassa tv-katsojat ja tuomarit.­

Finaalin myötä myös Hautala pääsee ansaitulle äitiyslomalle. Viimeisen kuukauden juontaja on tosin tehnyt töitä enää sunnuntaisin, sillä jäi äitiyslomalle työstään Radio Suomipopin Aamulypsystä syyskuun puolessa välissä.

– Olen voinut tosi hyvin. Tässä alkaa olla odottavainen tunnelma, mutta tämä on ollut onnellista odotusta.

Työorientoituneeksi ihmiseksi tunnustautuvan Hautalan oli aluksi vaikeaa sopeutua arkeen ilman aamuherätyksiä.

– On ollut tosi erikoista, ettei aamuisin lähde mihinkään. Tässä on onneksi kohta tulossa vähän muuta ohjelmaa, hän pohtii hyväntuulisena.

– Ekat viikot tuntuivat ihan siltä kuin olisi lintsannut töistä. Että mitä ihmettä mä nyt oikein teen.

Hautala pitää äitiyslomaa kuitenkin hyvänä tilaisuutena ottaa hieman taukoa myös hektisestä työstään Suomen suosituimmassa radio-ohjelmassa.

– En ole itseasiassa hirveästi edes kuunnellut nyt radiota. Se oli ihan tietoinen päätös. Olen tosi iloinen siitä, että Janni (Hussi) on siellä lämmittämässä mun paikkaa. Kaikkien kolmen kanssa olemme myös soitelleet ja olleet muuten tiiviisti yhteyksissä.

– Pieni breikki tekee ihan hyvää.