Mitä BB-talon peiton alla todella tapahtui? Ellan ja Artun öiset lemmenleikit herättävät kysymyksiä

Yön tapahtumat olivat kuuma puheenaihe BB-talossa sunnuntaina aamupäivällä.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Big Brother -talossa vietettiin kuumia hetkiä, kun Ella ja Arttu puuhastelivat peiton alla reippaalla otteella muiden makuuhuoneessa olevien asukkaiden sekä tietenkin kameroiden seuratessa tapahtumia tiiviisti.

Ella ja Arttu pohtivat, että jompikumpi heistä tai he molemmat saattavat joutua häädetyksi BB-talosta sunnuntaina, ja tämä saattaisi olla heidän viimeinen yhteinen yönsä BB-talossa. He olivat yhtä mieltä siitä, että ”nyt olisi hyvä hetki harrastaa seksiä”, ja ryhtyivätkin tuumasta toimeen.

Sunnuntaina asukkaat saivat nukkua tavallista pidempään ja heillä oli aamupäivällä aikaa pohtia yön tapahtumia.

Kati lähettäisi Ellan ja Artun osallistumaan Temptation Island -tosi-tv-sarjaan.­

Kati tuumi, että Ella ja Arttu voisivat osallistua Temptation Island -tv-sarjaan. ”Temppareissa” pariskunnat pistävät suhteensa koetukselle, heittäytyvät sinkkujen vieteltäviksi ja usein myös heiluttavat peittoa yön tunteina.

– Arttu, Ella, arvaa mitä mulla on teille? Menoliput Temppareihin, Kati hihkui.

– Onko? Jes, v***u mä haluan sinne! Arttu myhäili.

– Niin, jos sinne halajaa niin tuo eilinen oli ihan hyvä käyntikortti, Kati kannusti.

– Pariskuntana mennään sinne, Ella ja Arttu miettivät yhteistuumin.

– Tietenkin, se olisi aika mautonta Arttu mennä sinkkuna sinne kun me kuitenkin ollaan parisuhteessa, Ella huomautti.

– Joo mennään pariskuntana sinne, Arttu vakuutti.

Ella kääntyi Katin puoleen.

– Sä et oo edes onnitellut meitä. Just eilen sinetöitiin tää, Ella sanoi Katille.

– No just tulin kertomaan teille, Kati vastasi.

– Kaikki näki meidän lemmen… Ella jatkoi.

– Se oli mahtavaa! Kati hehkutti.

– Se oli mahtavaa, Arttu komppasi.

Joel seurasi Ellan ja Artun öisiä makuuhuonepuuhia lähietäisyydeltä.­

Mitä peiton alla todella tapahtui?

Aamupäivän kuluessa Arttu jäi makuuhuoneeseen hetkesi kaksin Joelin kanssa. Joel ja Arttu ovat olleet läheiset kaverukset BB-talossa ja viettäneet paljon aikaa yhdessä. Joel myös seurasi Ellan ja Artun yöllistä peitonheilutusta aivan lähietäisyydeltä.

– Ette te oikeasti... Pannu, Joel epäili.

– Pantiin, Arttu vakuutti.

– Ette pannu. Kaikki muut alkoi uskoa siihen aika hyvin. Krissekin lähti viemään sitä show’ta aika hyvin eteenpäin, Joel arvioi.

Yöllä Kristiina meni jopa pariskunnan sänkyyn seuraamaan lemmentyötä ja yritti tunnustella kädellään, mitä peiton alla tapahtuu.

– Ei tarvi uskoa jos ei halua, Arttu sanoi.

– Sä oot kyllä outo mies, Joel tuumasi.

– Niin musta on sanottu. Mä haluun vähän yllättää ja tehdä twistiä, Arttu kertoi.

– Tossa oli twistiä! Joel naurahti.

BB-Ella.­

Hieman myöhemmin muun seurueen kanssa ulos tupakalle lähteneet Ella ja Arttu myös pohtivat illalla edessä olevaa häätöäänestystä ja sitä, mitä tapahtuu jos he joutuvat lähtemään BB-talosta eri aikoihin. Ella kertoi, että hänellä on ”kutina”, että Arttu saattaa päätyä petipuuhiin muiden naisten kanssa. Arttu vakuutti, ettei hän tekisi Ellalle niin.

Myös Paula otti yön tapahtumat puheeksi Artun palatessa makuuhuoneeseen.

– Mä näin koko ajan. Me ollaan mukana juonessa nyt, Paula analysoi.

– Höpö höpö Paula. Älä keksi omia, Arttu vastasi.

– Mehän mahdollistettiin teidän koko tarinan läpivienti. … Krisse veti täydellisesti sen vihastuneen roolin, me iskettiin vaan toisillemme silmää. … Sen uskoi täydellisesti Marko, jopa Kati uskoi sen. Sami, sehän näki teidät ja levittää sitä tarinaa. … Tää on aivan täydellinen. Kerrotaanko me ikinä totuutta? Ei, jos vaikka sattuisitte lähtee. Aivan mahtavaa! Paula hehkutti Artulle, joka poistui tilanteesta naureskellen.

BB-Arttu.­

Ella ja Arttu keskustelivat asiasta myös keskenään kylpyhuoneessa, kun Ella meni kylpyyn puolen päivän aikoihin.

– Paula sanoi että kaikki, just Kati, Marko ja Kessu (Sami) ihan kympillä luulee, Ella sanoi.

– Hyvä, hyvä, Arttu tuumi.

– Mä mietin että pitäiskö ens viikolla paljastaa niille vai pidetäänkö ne vaan niinku…

– Ollaan vaan hys hys, ihan sama. Ollaan vaan hys hys. Tää on just hyvä.

– Vähän säpinää taloon.

– Jep. Aikuisia ihmisiä 12 viikkoa saman katon alla, niin on kyllä kumma jos ei peitto heilu, Arttu sanoi.

– Mutta miten niinku… luuleeko ne oikeesti, että sen tekis kaikkien eessä vai niinku ei mitään? Ella päivitteli.

– Varmaankin.

– Näköjään.

– Se on hyvä vaan että luulevat. Ja kyllä mä pystyisin tekee sen kaikkien eessä läpällä. Miksei? Arttu pohdiskeli.

– Ja niinhän me tehtiin! Parasta ikinä!

– Ei tarvii olla enää munkkina luostarissa, vaan kassit tyhjänä kotia kohti, Arttu lausahti.

Ella ja Arttu olivat yhtä mieltä siitä, että olisi hauskaa lähteä BB-talosta samaan aikaan. On mahdollista, että tämä toteutuu jo tämä iltana, sillä kaikki BB-talon asukkaat ovat tällä viikolla häätöäänestyksessä, ja talosta häädetään kaksi asukasta. Katsojat äänestävät nyt sitä asukasta, jonka haluavat poistuvan talosta. Ella ja Arttu sekä Sami ovat yleisöäänestyksessä saaneet eniten ääniä, joten he ovat tämän hetkisen tiedon mukaan suurimmassa vaarassa joutua häätöön.

Artun, Ellan ja Samin sekä muiden BB-talon asukkaiden jatko Big Brother -talossa selviää sunnuntai-iltana nähtävässä suorassa Big Brother Suomi -lähetyksessä. Tänään illalla taloon astelee myös neljä uutta asukasta.

Big Brother Suomi Live sunnuntaina Nelosella kello 21.

