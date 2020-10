Puoli seitsemän -ohjelman jättävä Susanna Laine avautui yllätysratkaisustaan suorassa lähetyksessä – tunnusti hetkittäin jopa katuneensa päätöstään

Susanna Laine vieraili perjantai-iltana viihdeohjelma Possen suorassa lähetyksessä.

Susanna Laineella on edessään suuri elämänmuutos.­

Viihdeohjelma Possen suorassa lähetyksessä juontajakaksikko Jaakko Saariluoma ja Viivi Pumpanen saivat vieraakseen Susanna Laineen. Laineella on edessään iso elämänmuutos, sillä hän ilmoitti elokuussa jättävänsä Puoli seitsemän -suosikkiohjelman taakseen kuuden vuoden jälkeen.

Saariluoma ja Pumpanen ottivat asian puheeksi myös perjantai-illan suorassa lähetyksessä. Kaksikko uteli Laineelta, miten vaikea päätös suosikkiohjelman jättäminen hänelle oli.

– Ihan hirveän vaikea. Mä mietin sitä tuossa viime talvena, pohdin ja mietin. Maailman ihaninta on ollut tehdä sitä, mutta se on hirveän intensiivinen ohjelma, joka alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuun puolivälissä. Se on sellainen juna, mihin hypätään ja sitten sitä tehdään viitenä arkipäivänä viikosta.

– Se aivan ihanaa ja antanut paljon, mutta sitten mä ajattelin, että jos mä en nyt uskalla tästä lähteä, niin teen tätä vielä viisikymppisenäkin. Että ehkä mä nyt uskallan tehdä tällaisen rohkean siirron. Mutta kyllä mä sitä pohdin, hän jatkoi.

Susanna Laine nähtiin Mikko Kekäläisen aisaparina Puoli seitsemän -ohjelmassa peräti kuuden vuoden ajan.­

Laine paljasti suorassa lähetyksessä, että vain muutama viikko hänen irtisanoutumisensa jälkeen koronavirus iski Suomeen toden teolla.

– Silloin mietin, että olikohan tämä nyt ihan viisas päätös. Että kohta mä olen työtön ja sitten on tämä korona. Mutta lähdin ja oli vaikeaa. Olen välillä kesällä herännyt öisin siihen, että mitä olen mennyt tekemään. Että se on niin ihanaa ja Mikkokin, mun tulee sitä niin hirveä ikävä, Laine kertoi.

Haastattelijan paikalla istunut Pumpanen tarttui välittömästi Laineen sanoihin ja uteli, oliko tämä kenties ehtinyt jo katua päätöstään jättää kuusi vuotta kestänyt juontajapestinsä.

– Välillä tulee sellaisia hetkiä, että mitä olen mennyt tekemään. Mutta toisaalta tämä on mahdollisuus jollekin uudelle. Nyt alkaa ihan uusi aika. On kiinnostavaa katsoa, että mitä elämässä seuraa nyt, Laine pohti.

– Varmaan 3. päivä marraskuuta maanantaina katson vesisadetta, juon kahvia kotona ja mietin, että olikohan tämä nyt hyvä idea, hän naurahti.

Susanna Laine luotsaa lauantaisin televisiossa nähtävää Tuttu Juttu Show’sta yhdessä Timo Koivusalon kanssa.­

Susanna Laine juontaa viimeisen Puoli seitsemän -lähetyksensä Mikko Kekäläisen rinnalla lokakuun lopussa. Sen jälkeen hänen saappaisiinsa astuu Ella Kanninen, joka tosin on ohjelman katsojille tuttu jo vuosien takaa. Hiljattain Laine avasi ratkaisuaan IS:lle antamassaan haastattelussa.

– Tähän päätökseen ei liity mitään mystisempää. Olen miettinyt tätä jo pari vuotta, koska työ on todella intensiivistä, ja olen ollut melko väsynyt, Laine kertoi IS:lle taannoin.

– Huomasin viime joululomalla hokevani koko ajan itselleni, että lepää, lepää, lepää. Koko kahden viikon lomani meni siihen, että yritin vain rentoutua, jotta jaksan taas rutistaa koko kevään. Silloin päätin, että irtisanon itseni. Toki se oli ihan oma vikani, ettei minulla ollut ikinä vapaapäiviä, Laine totesi.

Susanna Laine ponnahti julkisuuteen vuonna 2005, kun hän sijoittui osallistui Miss Suomi -kilpailuun. Laine kruunattiin tuolloin toiseksi perintöprinsessaksi. Sittemmin Laine on tullut tutuksi Puoli seitsemän -ohjelman ohella muun muassa Tuttu Juttu Show’sta, jota hän luotsaa yhdessä Timo Koivusalon kanssa.