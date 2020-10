C More leikkaa suoratoisto­palvelunsa alinta kuukausimaksua rajusti – edellyttää mainosten katsomista

Suoratoistopalvelun uusi, sekä mainoksilla että kuukausimaksulla rahoitettu versio on myynnissä vain Telian liittymäasiakkaille. Mainokseton C More -palvelu säilyy uuden palvelun rinnalla.

Uuden C More TV -suoratoistopaketin tarjontaan kuuluvat muun muassa samat kotimaiset tv-sarjat kuin C Moren muissakin viihdepaketeissa: Nyrkki, Sunnuntailounas (ylhäällä oikealla) ja Ex-Onnelliset.­

Viihdettä, elokuvia ja tv-sarjoja tarjoava C More sekä sen emoyhtiö Telia lanseeravat tänään uuden suoratoiston viihdepaketin. Sen kuukausihinta on yli 60 prosenttia pienempi kuin C Moren tähän asti edullisimman suoratoistopaketin hinta.

Alennushinnan ehtoja on kuitenkin kaksi: Ensinnäkin C More TV -nimen saanut uusi tilaustuote edellyttää myös mainosten katsomista. Toinen ehto on, että asiakkaalla on Telian liittymäsopimus.

Uuden C More TV -nimisen suoratoistopaketin hinta on 4,95 euroa kuukaudessa. Se sisältää likimain samat ohjelmat kuin C Moren tavallinen, ilman mainoksia myytävä suoratoistopalvelu, jonka kuukausihinta on 12,95 euroa.

Mainoksettomaan suoratoistopakettiin verrattuna mukana ovat kaikki samat kotimaiset tv-ohjelmat ja -sarjat sekä suurin osa sen kotimaisista elokuvista. Nimekkäimpiin ohjelmauutuuksiin kuuluvat lokakuussa ja marraskuussa muun muassa draamasarjan Ex-Onnelliset uusi neljäs kausi, kotimainen vakoojasarja Nyrkki sekä 5.11. alkavan Sunnuntailounas-komediasarjan uusi kolmas kausi.

C More TV:n avulla Telia on saanut puristettua C More -suoratoistopalvelun alimman hinnan halvemmaksi kuin suorilla kilpailijoillaan: esimerkiksi Viaplayn edullisin kuukausihinta on 12,99 euroa, HBO Nordicin 10,95 euroa, Ruutu+:n 9,95 euroa ja Netflixin 7,99 euroa. Disney+:n saa käyttöönsä 6,99 eurolla kuukaudessa, ja Amazon Prime Videon ja AppleTV+:n kuukausiveloitus on 5,99 euroa.

Sunnuntailounas-komediasarjan kolmas kausi saa ensi-iltansa C Moren suoratoistopalveluissa torstaina 5.11.­

Suurin ero C More TV:n sekä C Moren elokuvia, tv-sarjoja ja muita viihdeohjelmia sisältävän mainoksettoman suoratoistopaketin välillä on ulkomaisissa ohjelmissa, joista kaikki eivät sisälly uuteen palveluun.

– Suurin osa C Moren kansainvälisistä sisällöistä näkyy myös C More TV:n puolella. Seuraavien kuukausien aikana sisältö vielä päivittyy, kun uusimme kansainvälisiä sopimuksiamme, Telian tv-liiketoiminnasta Suomessa vastaava johtaja Olli-Pekka Takanen kertoo puhelimessa Ilta-Sanomille.

C More TV:stä voi katsoa myös lastenohjelmia. Myös MTV:n lineaaristen tv-kanavien eli MTV3:n, Subin ja Avan reaaliaikainen katselu on mahdollista. Urheiluohjelmia uusi palvelu ei sisällä.

Ex-onnellisten neljännen kauden jaksoissa nähdään muun muassa Viivi (Elsa Mämmelä) ja Laura (Miia Nuutila).­

Mainoksia C More TV:ssä voidaan sijoittaa sekä ohjelmien alkuun että väliin. Toistaiseksi niitä lisätään vain kotimaisten ohjelmien joukkoon.

– Meillä MTV:llä on paljon oppeja siitä, miten mainonnan saa luontevaksi osaksi katselukokemusta. Aluksi olemme päättäneet sijoittaa mainonnan kotimaiseen sisältöön, C Moren liiketoimintajohtaja Saara Pekkonen MTV:ltä viestittää Ilta-Sanomille sähköpostilla.

– Mainokset mahdollistavat edullisemman kuukausihinnan. Niitä on kuitenkin vähemmän kuin MTV:n ilmaisessa suoratoistopalvelussa MTV.fi, Takanen vertaa.

Tähän asti Suomessa myydyt suoratoistopalvelut ovat olleet joko kuukausimaksullisia tai sitten ilmaisia mutta mainosrahoitteisia. C More TV on ensimmäinen, joka yhdistää sekä kuukausimaksun että mainokset.

– Esimerkiksi voisi ottaa ulkomailta amerikkalaisen Hulu-palvelun, josta on Yhdysvalloissa myynnissä mainosversio 6 dollarilla ja mainokseton versio 12 dollarilla, Takanen vertaa.

Myynnin uuden palvelun osalta hoitaa emoyhtiö Telia, joka osti MTV:n ja sen mukana myös C Moren viime vuonna. Käytännössä C More TV myydään Telian puhelin- ja dataliittymien lisäpalveluna.

Jos liittymä irtisanotaan, C More TV:n hinta nousee 9,95 euroon kuukaudessa.

Liittymäkytkystä huolimatta C More TV:tä voi katsoa samalla tavalla kuin C Moren muitakin ohjelmapaketteja eli sitä voi seurata myös älytelevisioista ja tietokoneen näytöltä.

Takanen näkee ajan olevan otollinen C Moren muita suoratoistopaketteja edullisemmalle viihdepaketille.

– Jo yli puolet suomalaisista on tilannut suoratoistopalveluita, ja niiden käyttö katseluajassa on lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi C Moren katseluaika on lisääntynyt viime vuoden syyskuuhun verrattuna 53 prosenttia.

Kotimainen 1950-luvulle sijoittuva vakoojajännityssarja Nyrkki on Elisa Viihde Aition tuotanto, joka on katsottavissa myös C More -palvelussa.­

Toisaalta myös kilpailu eri suoratoistopalveluiden kesken on kiristynyt. Mukana on niin kansainvälisiä, pohjoismaisia kuin kotimaisiakin toimijoita. Tuorein tulokas on kuukausi sitten aloittanut amerikkalainen Disney+.

– Kansainväliset toimijat, kuten Netflix ja Disney+, ovat yksi kokonaismarkkina. Teemme heidän kanssaan luonnollisesti yhteistyötä, esimerkiksi jakamalla HBO:n Nordic-palvelua.

Toisen kokonaisuuden muodostaa Takasen mukaan Suomen kansallinen markkina, johon kuuluvat muun muassa Viaplay, Elisa Viihde Aitio ja Ruutu.

C Moren tapaan ne satsaavat erityisesti kotimaiseen ja pohjoismaiseen ohjelmistoon.

– Me uskomme kotimaiseen sisältöön, ja uskomme olevamme siinä vahvoja, Takanen sanoo.

Suomen erityispiirteenä suoratoistopalveluissa on Ylen ilmainen ja laaja Areena-palvelu.

– Yle Areena on hieno palvelu, jossa on todella hienoja sisältöjä. Toivottavasti teemme jatkossa heidän kanssaan vielä enemmänkin yhteistyötä. Yle on hieno instituutio, Takanen kehuu.

Suoratoistopalveluissa on tapahtunut viime kuukausina paljon. Esimerkiksi C Moren kansalliset kilpailijat, Elisa Viihde Aitio ja Viaplay, yhdistyvät yhdeksi palveluksi vielä loppuvuoden aikaan.

– Elämme mielenkiintoisia aikoja sekä katsojien että sisältöä tuottavien tahojen osalta, Takanen tiivistää.

Muita Suomessa toimivia maksullisia suoratoistopalveluita ovat muun muassa Dplay+ (6,99 euroa kuukaudessa), Elisa Viihde Aitio (sisältyy Viaplayn hintaan) sekä Paramount+ (6 euroa kuukaudessa), joka tilataan joko Telian tai Ruutu+:n kautta.Ruutu ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa Sanoma Media Finlandia.