Kommentti: Syttyykö Suomeen suoratoistosota? Hinnanalennuksia odotettavissa lisää lähiaikoina

Tätä ei ole aiemmin Suomessa kokeiltu: uuden C More TV -suoratoistopalvelun katsojat maksavat kuukausimaksua – ja näkevät mainoksia. Halusivat he sitä tai eivät, heistä tulee vapaaehtoisia koekaniineja, pohtii tv-kriitikko Taneli Topelius.

Syttyykö Suomeen suoratoistosota? Sitä on osattu odottaa jo vuosia. C More TV:n lanseerauksen takia siitä saattoi nyt tulla totta.

Tähän asti eri palvelut ovat kilpailleet enimmäkseen tv-sarjojen, elokuvien, urheilun ja muiden tv-ohjelmien määrällä ja laadulla.

Määrässä on hallinnut amerikkalainen Netflix, joka on polttanut rahaa vaikka millä mitalla teettämällä omia alkuperäisohjelmia, tv-sarjoja ja elokuvia. Kansainvälisten markkinoiden isoista toimijoista omiin tuotantoihin ovat satsanneet erityisesti myös HBO Nordic, perheohjelmistaan kuuluisa Disney+ sekä Amazon Prime Video.

Pohjoismaisia ja suomalaisia sarjoja katsojille ovat teettäneet C Moren ohella etenkin Viaplay ja Elisa Viihde Aitio sekä tv-kanaviensa puitteissa myös Nelosen omistama Ruutu+.

Nyt siirryttiin kuitenkin kilpailemaan myös raa’alla hinnalla. Maanantaina lanseerattu C More TV kiilasi itsensä viitosen veloituksella saman tien edullisimmaksi Suomessa toimivaksi täysiveriseksi suoratoistopalveluksi.

Se kertoo, kuinka kovaa kilpailu eri maksullisten suoratoistopalveluiden kesken on – ja välillisesti myös siitä, kuinka vaikeaa Suomessa on horjuttaa sekä Ylen ilmaisen ja laadukkaan Areena-palvelun tai alan kansainvälisen jättiläisen Netflixin asemaa.

C More TV tuo C Moren kotimaiset sarjat nähtäväksi aiempaa edullisemmin mutta mainosten kera. Sunnuntailounas-komediasarjan kolmas kausi saa ensi-iltansa torstaina 5. marraskuuta.­

Odotettavissa on, että muutkin Suomessa toimivat suoratoistopalvelut tarkistavat kuukausihintojaan lähiaikoina – luultavasti alaspäin.

Tv-sarjoja, elokuvia, urheilua ja muita tv-ohjelmia tarjoavia erilaisia suoratoistopalveluita on jo vähintäänkin yksitoista, ja jokainen niistä haluaisi päästä veloittamaan katsojien luottokorttia säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Palveluiden pudotuspeliäkin on jo uumoiltu. Meillä on jo nyt suoratoiston kautta enemmän seurattavaa kuin kukaan ehtii katsoa. Yksi katsoja tuskin tilaa kovin montaa eri kuukausimaksullista palvelua.

Disney+:n valttina on klassikkoanimaatioiden ohella laaja Star Wars -ohjelmien maailma. Myös The Mandalorian -sarja sijoittuu Star Wars -universumiin.­

Palveluita on myös tulossa koko ajan lisää. Disney+ aloitti Suomessa vasta kuukausi sitten. Se toi katsottavaksi sekä kuuluisat pitkät animaatioelokuvansa että muun muassa Star Wars -sarjan The Mandalorian.

Paramount+ on jo ilmoittanut päivittävänsä oman, pääasiassa amerikkalaisista tv-sarjoista ja elokuvista koostuvan netti-tv-palvelunsa aiempaa laajemmaksi ensi vuoden alussa. Paramount+:n vetonauloiksi kaavaillaan sekä Kummisetä-elokuvien teosta kertovaa uutta tv-sarjaa että Yhdysvaltain presidenttien puolisoista kertovaa First Ladies -sarjaa, jossa Michelle Obamaa esittää Viola Davis.

Samalla Paramount+ omii HBO Nordicin tähän asti esittämät Showtimen sarjat itselleen. Nykyiset sarjat kuten rahajuonittelu Billions ja lakidraama The Good Fight tosin pysyvät HBO Nordicin valikoimissa ainakin vuoden ajan.

Kiristyneestä kisasta saatiin vihiä jo kesäkuussa, jolloin iso amerikkalainen Disney-studio julkisti saapuvansa Suomeen. Disney+ avautui kuukausi sitten syyskuussa.

Disneyn kesäkuisen ilmoituksen jälkeen ei mennyt kuin yksi vuorokausi siihen, että kotimainen Elisa Viihde Aitio ja pohjoismainen Viaplay ilmoittivat yhdistävänsä palvelunsa tv-sarjojen ja elokuvien osalta vielä tämän syksyn aikana.

Telian ja C Moren maanantaina aloittanut C More TV vei nyt erävoiton kansallisessa kisassa, jossa sillä on vastassa erityisesti juuri Elisa Viihde Aition ja Viaplayn yhteishanke. Vaikka Aitiota ja Viaplayta myydään jo yhteisellä hinnalla, heidän uusi yhteinen suoratoistopalvelunsa ei ole vielä ehtinyt aloittaa.

Temppu, jolla C More ja Telia saivat erävoittonsa, tehtiin perinteisiä sääntöjä muuttamalla: kuukausimaksun maksamisen lisäksi C More TV:n katsojat joutuvat katsomaan myös mainoksia. Lisäksi uuden palvelun hinta tuplaantuu heti, ellei taskussa ole C Moren omistavan Telian omaa puhelin- tai dataliittymää.

Mikään halpisversio C More TV ei silti ole. Itse ohjelmat ovat pääasiassa niitä samoja, joita C More myy toisessa suoratoistopaketissaan kalliimmalla ja ilman mainoksia. Päähuomio on kotimaisissa tv-sarjoissa, jotka C Moren emoyhtiö MTV kokee luonnollisesti vahvuudekseen.

Katsojien kannalta kaikki suoratoistopalvelut eivät tokikaan kaikki kilpaile samalla viivalla. Eri katsojien tarpeet ovat hyvin erilaisia.

Osa haluaa katsoa nimen omaan ulkomaisia ja erityisesti englanninkielisiä tv-sarjoja ja elokuvia, kun taas toisille tärkeää on ohjelmissa näkyvien näyttelijöiden tuttuus ja kotimaisuus.

C More ja Viaplay ovat alusta asti korostaneet olevansa paitsi suomalaisia myös pohjoismaisia suoratoistopalveluita. Elisa Viihde Aitio on rökittänyt kilpailijoitaan omilla uusilla kotimaisilla draama- ja jännityssarjoilla, joihin se on satsannut isosti – osin yhteistuotantoina suomalaisten tv-yhtiöiden kanssa.

Disney+, AppleTV+ ja Amazon Prime Video taas ovat haastaneet Netflixin asemaa paitsi omilla alkuperäissisällöillä myös edullisella kuukausiveloituksella. Hinnallakin on väliä.

Kokonaan oma erillinen suoratoistomaailmansa pyörii urheilulähetysten ympärillä. C Moren omistavalla Telialla siitä muistuttavat Liigan esitysoikeudet, joista on menossa kolmas kausi.

Amazon Prime Video on hankkinut Netflixin ohella omaan suoratoistopalveluunsa myös omia alkuperäiselokuvia. Borat-komedian jatko-osa saa ensi-iltansa Amazonilla perjantaina 23.10.­

Suomi on suoratoistopalveluille erittäin otollinen paikka toimia, sillä täällä niitä katsotaan erittäin paljon myös mobiililaitteiden avulla – liittymien rajattomien datapakettien ansiosta. Suomessa dataa käytetään liittymää kohti peräti kolme kertaa enemmän kuin Ruotsissa.

Kännyköiden siirtyminen nopeampaan 5G-aikaan voi kiihdyttää suoratoistokisaa ensi ja seuraavana vuonna entisestään.

Ratkaiseeko suoratoistosodan sitten tv-sarjojen ja elokuvien määrä, laatu vai suoratoistopalvelun hinta? Yllättävää kyllä, ei välttämättä kumpikaan.

Yhtä tärkeää on helppokäyttöisyys: se, miten kätevästi suoratoistopalvelun laajasta ohjelmalistauksesta löytää sopivaa katsottavaa.

Helppokäyttöisyyden kisaa johtaa tällä hetkellä Netflix, joka on alusta asti mukauttanut katselusuosituksiaan sen perusteella, mitä katsoja on siihen asti jo palvelusta nähnyt. Netflixin suosittelualgoritmi ei ole täydellinen, mutta monissa muissa suoratoistopalveluissa mieltymysten mukaan mukautuvaa suosittelua ei ole ollenkaan.

C More TV:n kohdalla isoin kysymys on silti se, suostuvatko suoratoiston asiakkaat sekä maksamaan palvelusta että katsomaan mainoksia. Aiemmin sitä ei ole Suomessa kokeiltu.

Telia ja C More pitävät takuulla tarkkaa kirjaa C More TV:n tilaajien tavasta reagoida mainosten näkemiseen: katkeaako koko ohjelman katsominen siihen vai jatkuuko se vielä mainosten jälkeen?

Halusivat C More TV:n tilaajat sitä tai eivät, heistä tulee suoratoiston uuden bisnesmallin vapaaehtoisia koekaniineja.

Suomessa toimivia kuukausimaksullisia suoratoistopalveluita ovat C Moren lisäksi Amazon Prime Video, AppleTV+, Disney+, Dplay+, Elisa Viihde Aitio ja Viaplay, HBO Nordic, Netflix, Paramount+ sekä Ruutu+. Tärkein ilmainen suoratoistopalvelu on Yle Areena.

Ruutu ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa Sanoma Media Finlandia.