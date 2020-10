Eva Wahlströmiltä tv:ssä roiseja seksipaljastuksia – kylpylän työntekijä keskeytti kriittisellä hetkellä, muhinointi syrjäisellä rannalla sai merkillisen käänteen...

Eva Wahlström ja Niklas Räsänen kertovat Tuttu Juttu Show -ohjelmassa yleisillä paikoilla tapahtuneista seksikommelluksistaan.

Lauantai-iltana Tuttu Juttu Show -parisuhdevisailussa nähdään nyrkkeilypariskunta Eva Wahlström ja Niklas Räsänen. Vuonna 2016 avioituneen Wahlströmin ja Räsäsen osuus jaksosta on hersyvä, sillä pari saa paikalla olevan yleisön ja ohjelman juontajat nauramaan katketakseen, kun he kertovat jaksossa muun muassa seksikokemuksistaan.

Ohjelmassa on osuus, jossa tehtävänä on valita joko yleisö- tai erotiikkakysymys.

– No seksiä, seksiä, Wahlström vastaa nauraen ennen kuin ohjelman juontaja Timo Koivusalo ehtii edes kysyä häneltä loppuun asti kumman kysymyksen tämä valitsee.

Koivusalon esittämä kysymys on: Mikä on yllättävin, paikka jossa rakkautenne on saanut täyttymyksensä?

Kun Wahsltröm kuulee kysymyksen, hän alkaa nauraa raikuvasti ja peittää kasvonsa. Wahlströmilla kestää hyvä tovi ennen kuin hän saa kerättyä itsensä vastaamaan kysymykseen.

– No niitä on muutama, Wahlström aloittaa ja peittää käsillä kasvonsa.

Kippurassa naurava Wahlström ei meinaa saada aloitettua vastaustaan lainkaan.

– Ai kauhea...en kestä. Mä kuolen, Wahlström parkuu nauraessaan.

– Anna nyt tulla vaan, top 10, Koivusalo yllyttää Wahlströmia.

Lopulta Wahlström saa aloitettua vastausvuoronsa.

– Mulla tulee niin hyviä juttuja mieleen koko ajan. No, kerron top kolme, Wahlström aloittaa ja jatkaa:

– Flamingon spa:ssa on sellainen mutakylpy, jossa on sitä mutaa ja se keinuu, Wahlström selittää ja demonstroi käsillään keinuvaa liikettä ja lisää nauraen:

– Se on erittäin haastava, koska siinä voi lentää.

Wahlström kertoo toisenkin seksikertomuksensa liittyvän erääseen kylpylään.

– Kylpylä oli menossa kiinni ja olimme siellä altaassa jotenkin ankkuroituneet kiinni. Ja sitten tuli se, joka tuli tyhjentämään sen hallin, seisomaan siihen altaan yläpuolelle ja sanoi meille, että tämä menee nyt kiinni. Sanoin vaan, että ei pysty nyt poistumaan, Wahlström kertoo nauraen.

Kolmannen seksikertomuksen Wahlström kuvailee olevan uskomaton juttu. Hän kertoo pariskunnan olleen vuosia sitten vastarakastuneena kilpailemassa Savonlinnassa.

– Olimme tulossa sieltä kotiin ja matkalla tuli joitain himoja ja tarpeita, Wahlström kertoo nauraen.

– Löytyi sellainen pieni metsätie, jota ajoimme. Löysimme täysin tyhjän ja aution pikkurannan, jonne ajoimme autolla. Olimme jo siinä matkalla vähän riisuutuneet. Ja minä jotenkin nojasin siihen autoon ja yhtäkkiä sieltä tuli perhe ja sanoi,että: ”Katso, meidän nyrkkeilijät täällä metsässä”, Wahlström kertoo nauraen.

Eva Wahlström ja Niklas Räsänen kuvasivat Tuttu Juttu Show’n juontajien Timo Koivusalon ja Susanna Laineen kanssa ohjelman kuvauksissa elokuussa.­

Wahlströmin kertomien tarinoiden jälkeen ohjelman toinen juontaja Susanna Laine kysyy Räsäseltä saman kysymyksen siitä, mikä on yllättävin paikka, jossa parin rakkaus on saanut täyttymyksensä.

– Vau...niitä on aika monta, Räsänen aloittaa vastauksensa ja kertoo lopulla saman Savonlinnaan sijoittuvan tarinan kuin vaimonsa.

Nyrkkeilypariskunta kuvattuna Urheilugaalassa tammikuussa 2019.­

Eva Wahlström ja Niklas Räsänen odottavat parhaillaan ensimäistä yhteistä lastaan. Perheeseen kuuluvat molempien pojat aiemmista suhteista.

Wahlström ja Räsänen tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa nyrkkeilysalilla ja naimisiin he menivät vuonna 2016. Pariskunnan suhde ei kuitenkaan alkanut helpoimmalla mahdollisella tavalla.

– Totuus oli, että olimme molemmat suhteessa. Niklas oli naimisissa ja mulla oli juuri loppunut suhde lapseni isään. Mutta rakkaus oli liian vahvaa, vaikka yritimme pysyä erossa. Yksi ilta sitten juttelimme, että miten toimimme, ettemme loukkaisi ketään. Pussailemiseksi se meni, Wahlström valottaa ensimmäisiä hetkiä, Wahlström paljasti Kimpassa-ohjelmassa viime kesänä.

– Niklas erosi sitten heti kun tavattiin. Mutta niin iso kuin se rakkaus olikin, en ole koskaan voinut niin huonosti. Siihen liittyi niin paljon ihmisiä, lapsia ja niiden elämä. Erittäin vaikeita asioita.

Tuttu Juttu Show lauantaisin kello 21.00 MTV3-kanavalla.