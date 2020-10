Aku Louhimiehen uutuuselokuvaa kuvattiin saarella, jolla on hurja historia – huippunäyttelijät kehuvat yhtä ohjaajan erikoispiirrettä ylitse muiden

Yhteysaluksen keula kolahtaa Seilin rantaan. Seili on saari Nauvossa, Turun saaristossa.

Kauniilla saarella on karu historia. Kuningas Kustaa II Adolf perusti sinne leprasairaalan 1600-luvun alussa. Leprasta kärsivien lisäksi sairaalassa on hoidettu myös mielenterveyspotilaita. Ensimmäinen maininta ”houruinhuoneesta” on niinkin varhain kuin vuodelta 1689.

Nyt saarella toimii Turun yliopiston alaisuudessa toimiva Saaristomeren tutkimuslaitos, mutta emme ole tulleet tutustumaan sen toimintaan.

Sen sijaan Seilin rannassa kuvataan Aku Louhimiehen uutta Odotus-elokuvaa, jonka pääosissa nähdään Inka Kallén, Aku Hirviniemi ja Andrei Alén.

Voit katsoa elokuvan trailerin alla olevalta videolta.

Pääsemme heti keskelle kohtausta.

– Mikä tilanne? Voidaanko mennä? Louhimiehen ääni kyselee pienen kallion päältä.

– Valmiina, vastaus tulee heti.

– Andrei? Inka? Sit kuvataan. Hiljaisuus. Kamera. Ääni. Olkaa hyvä.

Louhimies ei tyydy vain yhteen ottoon elokuvia tehdessään.­

Näyttelijät lähtevät liikkeelle, mutta kohtaukseen kuuluva auto ei.

– Poikki, poikki. Auto ei liiku, Louhimies keskeyttää.

– Just kehuit, kuinka hyvä auto se on, kameran takaa kuuluu.

Kuvausporukkaa naurattaa.

Odotus-elokuvaa tehdään pienellä työryhmällä.­

Kun kohtaus on purkissa, ruskettunut ja iloinen ohjaaja saapuu tervehtimään vieraita. Kättely ei kuulu korona-arkeen, vaikka Louhimies on suurella todennäköisyydellä koronanegatiivinen asuttuaan Seilissä kuukauden ajan leffaa tekemässä.

Samoin on tehnyt suurin osa kuvausryhmästä.

– Kerran viikossa käyn Nauvossa kaupassa. Muuten nautin rauhasta ja hiljaisuudesta, Inka Kallén hymyilee.

– Elokuvan tekoon menee kyllä koko päivä, mutta aloitan aamun ajoissa. Olen alkanut vetää aamujoogaa työryhmälle. Sen jälkeen syödään aamiainen yhdessä, Kallén fiilistelee.

Odotus on elokuva rakkaudesta. Se perustuu löyhästi Juhani Ahon romaaniin Papin rouva, vaikka ei olekaan kirjan suora filmatisointi.

Kesävieras on saapunut saareen.­

Ahon teoksessa, joka kuuluu suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin, päähenkilö riutuu rakkaudettomassa liitossa. Nuoren ylioppilaan vierailu herättää tukahdutetut romanttiset unelmat uuteen liekkiin.

– Mies tulee saareen, Alén tiivistää elokuvan juonen kolmeen sanaan.

Uiko siis kyy paratiisiin?

– Täällä on muuten paljon käärmeitä, Louhimies väistää hymyillen tarkemmat kysymykset elokuvan juonesta.

– Just näin todella pulskan kyyn. Andrei muuten istui vahingossa yhden päälle.

Kuvaukset jatkuvat. Louhimies näyttää call sheetin, eli päivän aikataulun. Paperi paljastaa päivien olevan täynnä tekemistä. Ryhmä aloittaa heti aamusta ja purku on vasta auringonlaskun jälkeen.

– Tässä on sama homma kuin Tuntemattomassa sotilaassa. Sekin on kuvattu iltapuolella. Tehdään iltavaloon ja filmille, Alén kertoo.

Inka Kallén näyttelee Odotuksessa pääroolia.­

Katsotaanpa call sheetiä tarkemmin. Seuraavassa kohtauksessa Hirviniemen näyttelemä hahmo tulee lauttarantaan noutamaan saarelle saapuvaa vierasta.

Hirviniemi seisoo jo vanhan lava-auton vieressä.

– Oliko mulla hihat alhaalla vai ylhäällä? hän tarkistaa kuvausryhmältä samalla kun ohjaaja yrittää saada autovanhuksen sivupeiliä pysymään paikallaan.

Kamera pyörii jälleen. Hirviniemi avaa auton oven, sanoo pari sanaa Alénille ja paukauttaa oven taas kiinni.

– Montako kertaa olet muuten avannut ja laittanut tuon oven kiinni? joku huikkaa näyttelijälle, kun kohtausta on tehty eri kuvakulmista kuusi kertaa.

– 1 200, Hirviniemi vastaa epäröimättä.

Aku Hirviniemi ja Andrei Alén ovat uutuuselokuvan miestähdet.­

– Ei Akun ohjaus juuri eroa Tuntemattoman tekemisestä, Hirviniemi sanoo kun on saanut otoksen purkkiin.

– Räjähtelyä on tosin tällä kertaa vähän vähemmän.

Hirviniemi on tyytyväinen, että on osunut ohjaaja-kaimansa tutkakuvaan.

– Tosi hienoa, että Aku on castannut mua vähän vakavampiin juttuihin. Odotuksen tekeminen on hyvää vastapainoa Posselle ja komediakeikoille, ja ne ovat sitten lepoa tästä hommasta.

Louhimies tunnetaan ohjaajana, joka antaa kameroiden käydä, vaikka otos olisi periaatteessa jo valmis. Työtapa ilahduttaa näyttelijöitä.

– Kun on pitkiä ottoja, liiallinen tietoisuus itsestä häviää. Kamera saattaa käydä pitkiä aikoja. Silloin saatan alkaa puhua repliikkejä uudestaan ilman, että kukaan ohjeistaa. Pyritään tekemään sellaisia hahmoja, millaisia ihmiset oikeasti ovat, Hirviniemi näkee.

– Dialogia mietitään paljon. Puhuisiko ihmiset oikeasti näin? Kun kaikki suunnat ja kuvakulmat on otettu, kuvataan vielä yksi kohtaus, että puhukaa mitä haluatte. Tykkään sellaisesta työtavasta. Katsoja saattaa erehtyä luulemaan, että ollaan oikeasti hyviä näyttelijöitä.

Seilin saaren historia on poikkeuksellisen raju.­

Myös Kallén on tykästynyt Louhimiehen metodiin.

– Pitkissä otoissa näyttelijän päässä tapahtuu tietty rentoutuminen. Sitä ei ole samalla tavalla tietoinen kuvaustilanteesta. On enemmän läsnä, kun ei tiedäkään mitä seuraavaksi tapahtuu. Uskaltaa antautua ja olemaan siinä hetkessä.

– Se on inspiroivaa. Tällaista elokuvaa tehdessä, jossa halutaan näyttää oikeita ihmisiä ja rehellisyyttä, Akun työskentelytapa toimii, Kallén sanoo.

– Keskeinen syy, miksi tykkään tehdä Akun kanssa töitä on, että tämä on luovaa hommaa. Näyttelijän työ on tietysti aina luovaa, mutta elokuvaa tehdessä se ei välttämättä ole sitä. Siinä on aina jotain tekniikkaa välissä. Akun kanssa saa olla superluova. Saatetaan ottaa kolme tai neljä versiota yhdestä kohtauksesta. Tästä voisi tehdä helposti monta erilaista elokuvaa, Alén puolestaan pohtii.

Kuvausryhmä tekee pitkää päivää. Purku on usein vasta auringonlaskun jälkeen.­

Lounastauko. Pöydät on katettu entisen sairaalan pihamaalle. Louhimies kutsuu pöytäänsä.

– Elokuvahan perustuu Juhani Ahon teksteihin. En silti nostaisi esiin yhtä erityistä kirjaa. Tämä on psykologinen ihmismielen kuvaus. Elokuva rakkaudesta ja sen etsimisestä. Se on ajaton aihe ja kiinnostanut ihmisiä aina.

Louhimiehen edellinen elokuva oli rankka sotakuvaus. Sen jälkeen hän kuvasi trillerisarjaa Rig45 Irlannissa.

– Se on kivaa, että tässä työssä voi ajautua erilaisiin juttuihin. Kaikki ne ovat tärkeitä, mutta kyllä mä mietin Tuntemattoman jälkeen, että mitäs seuraavaksi?

Louhimiehen mukaan Rig45 oli tuotannoltaan vieläkin isompi kuin kotimainen sotakuvaus. Nyt elokuvaa tehdään kompaktilla ryhmällä.

– Porukkaa on vähän ja se vaatii kaikilta vähän enemmän. Kaikki kantaa vastuuta.

– Tämä kaikki on aika henkilökohtaista. Sen on pakko näkyä lopputuloksessa, myös Rig45:ssä ja Tuntemattomassa näytellyt Alén toteaa vierestä.

Hirviniemi kertoo, että Odotuksen vakava rooli on hyvää vastapainoa Posselle ja komediakeikoille.­

– Ainoa asia, missä oltaisiin tarvittu lisää apua ja muskelia on logistiikka. Kuvaustilanteessa en kaipaa yhtään enempää ihmisiä.

– USA:ssa olevat agentit ovat jo nähneet kuvia täältä saaresta. Ne ovat ihmetelleet, että tämähän on kuin satumaa. Niille ei ehkä kannata kertoa, kuinka pienellä porukalla tätä tehdään, Louhimies nauraa.

Vaikka porukka on pieni, metodit ovat samat kuin Tuntemattomassa.

– Me otetaan vastaan, mitä luonto tarjoaa. Jos sataa, niin sataa. Ei taistella sitä vastaan. Nyt Hirviniemellä on aurinkolasit, Louhimies viittaa vieressä riisiä suuhunsa mättävään näyttelijään.

– Mutta voisi sillä olla sadetakkikin.

Aku Louhimies painaa muun työryhmän tavoin pitkää päivää.­

Yhtä asiaa ei voi sivuuttaa, vaikka se tylsältä kuulostaakin: koronavirusta.

– Moni on joutunut sulkemaan ja hiljentämään hommansa. Me saatiin jatkaa. Tietysti tämä on itse luotu työpaikka, mutta silti, Louhimies pohtii hiljaa.

Alén kokee olevansa etuoikeutettu, että saa tehdä töitä. Niitä ei luovilla aloilla tällä hetkellä liiemmin ole.

– Katsotaan miten syksyllä käy. Kyllä mä uskon, että ihmiset haluavat edelleen elokuviin.

Alén jopa innostuu:

– Tämä on yksi ainoita elokuvia, joka valmistuu tänä vuonna. Oisiko meillä sauma Oscareihin? Vuoden ainoa elokuva -palkinto, näyttelijä nauraa.

Inka Kallén on Odotuksen toinen käsikirjoittaja.­

On aika palata rannalle. Yhteysalus Nauvoon lähtee pian.

Rannalla päivää paistattelee Kallén koiransa kanssa, jolla on myös rooli leffassa. Vielä ehtii udella, kuinka koko projekti sai alkunsa.

– Kaikki lähti halusta tehdä töitä Akun kanssa. Hän ohjasi minua jo teininä Kotikadussa. Otin häneen suoraan yhteyttä ja aloimme pallottelemaan ideoilla.

Ideoista yksi teema nousi yli muiden: rakkaus.

– Siitä meillä kaikilla on kokemuksia. Rakkaudesta ja pettymyksestä, kaipuusta ja odotuksesta. Ihan perusinhimillisistä lähtökohdista lähdetään.

– Pääteema on rakkaus ja sen kokeminen. Onnellisuuden kaipuu. Ne puhuttelivat minua Ahon romaanissa. Sitä lukiessani muistan ajatelleeni, että tämähän koskettaa meitä jokaisena päivänä.

Ruskettunut näyttelijä pörröttää koiransa turkkia. Katsoo merelle.

– Mulla on plari (käsikirjoitus) tuossa, mutta en ole avannut sitä kertaakaan. Ollaan täällä ja voidaan muuttaa suunnitelmia, jos aurinko paistaa kivasti.