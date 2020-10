Kun Agnetha näki Björnin viskin voimalla tekemät laulunsanat, hän alkoi itkeä – 3 Abban tärkeintä biisiä esittelyssä

Abba-yhtyeen menestystarina kiteytyy kolmeen jättihittiin. Niistä kertova dokumentti tulee sunnuntaina televisiosta.

Kun Agnetha Fältskog näki The Winner Takes It All -biisin sanat ensimmäistä kertaa studiossa, hän puhkesi itkuun. Yhdeksän vuotta kestänyt avioliitto Björn Ulvaeuksen kanssa oli murentunut. Yhtä huonosti oli käynyt Abban toiselle avioparille Frida Lyngstadille ja Benny Anderssonille 12 yhteisen vuoden jälkeen. Fanit järkyttyivät kuplan puhjettua.

Viskin voimalla sanoituksen tehnyt Ulvaeus kielsi ensin kirjoittaneensa kappaleen omasta elämästään. The Story of My Life -työnimellä kulkenut biisi syntyi paineiden kasauduttua ja liittojen kaaduttua. Sen musiikkivideo kuvattiin kymmenen päivää sen jälkeen, kun Agnethan ja Björnin avioero tuli voimaan.

Heinäkuussa 1980 julkaistu kaikkien aikojen erokappale The Winner Takes It All on yksi Abban vaikuttavimpia hittejä. Sen voima on Agnethan raastavan voimakkaasti tulkitsemassa laulussa, ja sen sydäntä särkevä sanoitus viiltää.

Subin brittidokumentti Abba ja suurhittien salat porautuu ruotsalaisyhtyeen kolmeen kappaleeseen, joilla oli tärkeä rooli Abban nousussa koko maailman suosikkiyhtyeeksi. Menestystarina päättyi yhtyeen hajoamiseen vuonna 1982.

Dokumentissa käsitellään The Winner Takes It Allin ohella Dancing Queenia sekä Mamma Miaa, joka kiidätti Abban ensimmäistä kertaa kunnolla tähtitaivaalle.

– Mamma Mia oli kappale joka vihdoin todisti, että tätä ryhmää kannattaa seurata, elämäkerturi Carl Magnus Palm kiteyttää.

Kamerat seuraavat Palmia Viggsön saarella sijaitsevaan mökkiin, jossa Björn ja Benny tekivät kappaleen, joka loi Abba-soundin. Vuotta aiemmin eli 1974 Abba oli voittanut euroviisut Waterloollaan, mutta yhtye kaipasi lisää uskottavuutta ja halusi Britannian listakärkeen. Mamma Mia oli täydellinen popbiisi siihen.

Tässä mökissä luotiin musiikkimaailman historiaa.­

– Siinä oli draamaa, teatraalisuutta ja vastustamattomuutta, kirjailija Katie Puckrik kuvailee.

Diskon alkaessa valloittaa maailmaa Yhdysvalloissa Abba päätti hypätä mukaan. Benny, Björn, Agnetha ja Frida jalkautuivat niin sanottuihin diskoteekkeihin haistellakseen tunnelmaa ja saadakseen vaikutteita musiikkiinsa. Euroopan-kiertueen jälkeen miehet vetäytyivät jälleen työstämään uusia kappaleita Tukholman saaristoon.

Syntyi megahitti Dancing Queen. Dokumentissa nähdään harvinaista materiaalia, kun Abba päästi kameraryhmän studioon Dancing Queenin nauhoitukseen vuonna 1975.

Benny ja Björn eivät olleet tyytyväisiä, vaikka heillä oli käsissään tuleva jättihitti. Alkuun kaavailtu sähkökitara väistyi voimistuvan pianon tieltä. Myös ensimmäisen säkeen sanoitus muuttui. Dokumentissa nähdään, millaiseksi kappale oli alun perin suunniteltu.

– Kyseessä on kappale, joka tekee iloiseksi. Siinä on maagisia elementtejä, aivan kuin voodoota, Abban ääniteknikko Claes af Geijerstam kertoo.

Abba ja suurhittien salat -dokumentti on pirskahteleva ohjelma kaikkien Abba-fanien iloksi. Itse yhtyeestä siihen ei ole saatu ketään haastatteluun, mutta mukana on yhtyeen tarinalle olennaisia ihmisiä, kuten Abban kitaristi Janne Schaffer. Pukujen suunnittelija Owe Sandström, jolle vain taivas oli rajana Abba-lookin luomisessa, täydentää omalta osaltaan tarinaa.

Abba ja suurhittien salat sunnuntaina MTV3:lla klo 18.00