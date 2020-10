Christoffer Strandberg julkaisi hyvin erikoisen kuvan Masked Singer -ohjelman kulisseista – tätä et näe tv:ssä

Masked Singer Suomi -ohjelman panelisti Christoffer Strandberg julkaisi Instagramissa kuvan, kuinka maskeeraja valmisteli häntä suosikkiohjelman kuvauksiin.

Näyttelijä ja Masked Singer -ohjelman toisen tuotantokauden panelistina nähtävä Christoffer Strandberg julkaisi Instagramissa itsestään kuvan suosikkiohjelman kuvauksista.

– Tätä, et näe telkkarissa. Siis nännejäni, koska @lauramelanieh teippasi ja meikkasi ne piiloon, Strandberg kirjoittaa nauruhymiön kera.

– Tällaisia haasteita oli muun muassa Masked Singerin kuvauksissa. Toinen haaste on järjissään pysyminen, kun sä niin tiedät kenen ääni tuolla hahmolla on, mutta et vaan saa nimeä päähän.

Masked Singer -tv-sarjan toisen tuotantokauden laulumittelö alkaa lauantaina MTV3-kanavalla ja Instagram-julkaisunsa tekstissä Strandberg kysyykin seuraajiltaan, kuinkakohan monta henkilöä hän tulee maskin takaa tunnistamaan ja pysyvätkö myös hänen nänninsä piilossa.

Strandbergin lisäksi ohjelman panelisteina nähdään ensimmäiseltä tuotantokaudelta tutut Janne Kataja, Jenni Kokander ja Maria Veitola. Ohjelman juontaa Ilkka Uusivuori.

Masked Singer -ohjelmasta tuli viime keväänä Suomessa suuri ilmiö, kun tv-katsojat yrittivät viikoittain arvuutella, ketkä julkisuuden henkilöt näyttävien maskeerausten alla esiintyvät. Ohjelman jaksoissa annetaan myös vihjeitä siitä, kuka julkkis voisi olla kyseessä. Jokaisessa jaksossa vähiten ääniä saanut kilpailija putoaa pois, jolloin tämän henkilöllisyys paljastuu.

Toisen tuotantokauden hahmot esiteltiin yleisölle jo syyskuussa jolloin arvuuttelu hahmojen henkilöllisyydestä alkoi välittömästi.

Keväällä ohjelman voitti Leijonan hahmossa nähty Sami Hedberg, joka kertoi sittemmin haastatteluissa osan lähipiiristäänkin yllättyneen siitä, että hän oli ohjelmassa.

Masked Singer Suomi MTV3-kanavalla lauantaina kello 19.30.