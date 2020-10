Dramaattinen yllätysratkaisu Suurimmassa pudottajassa – kun kotiinlähtijän nimi selviää, alkaa kiivas väittely

Putoajan paljastuminen aiheutti kisaajien kesken kinaa.

Suurin pudottaja -ohjelman viidennessä jaksossa nähtiin kauden toinen ja jälleen dramaattinen pudotus, kun yksi kisaajista joutui lähtemään kotiin.

Voit katsoa videon tilanteesta yllä olevasta ikkunasta.

Pudotusuhan alle olivat joutuneet sinisestä joukkueesta Claudia Eve ja punaisesta Oskari Katajisto. Näin ollen kaikki tiimiläiset sekä punaisesta että sinisestä joukkueesta saivat äänestää, kumpi heistä lähtee kotiin.

Äänestys oli tasatilanteessa, kun sinisen joukkueen Antti Railion tuli aika paljastaa putoajan nimi. Kuvun alta löytyi samassa joukkueessa Antin kanssa kisannut Claudia.

Claudia Eve putosi kisasta toisena.­

– Kuulin pikkulinnulta juttuja, että oli ollut puhetta siitä, että Antti pitää tiputtaa. Puskista kuului tällaisia asioita, Antti perusteli.

– Ihan uskomatonta, Claudia puuskahti.

Pikkulintu visertää nopeasti myös pudotushuoneessa. Dani tunnustaa varoittaneensa Anttia Claudiasta.

– Claudia alkoi kyllä mulle puhumaan, että nyt Antti pitäisi tiputtaa mahdollisimman nopeesti, koska se muuten voittaa tän kilpailun. Kerroin heti Antille, kun tää tuli ilmi, että mikä case täällä on. Että oma tiimi juonittelee vastaan aika pahasti, pidä varasi, Dani latelee.

Claudialla on asiasta eri mielikuva.

– Kyllä Daniel on itse ollut tiputtamassa niin Oskaria kuin Anttia. Sä oot itse sooloillut, joka on aiheuttanut tässä vähän hämmennystä. Sä et noudata ruokaohjeita, niin onko se sun mielestä reilua voittamista, Claudia kysyy.

– Häviäjät selittelee, Dani kuittaa.

Sanaharkasta huolimatta äänestystilanne on lopullinen ja Claudia Eve joutuu ulos leiriltä.

Suurin pudottaja Suomi torstaisin klo 20 Nelosella ja Ruudussa.