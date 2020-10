Tavalliset ihmiset etsivät rakkautta tv:ssä täysin alasti – suomalaisten erityispiirre aiheutti yllättävän hakemusvyöryn kohuformaattiin

Suomeen rantautuu pian kansainvälinen tosi-tv-ohjelma, jonka osallistujat riisuutuvat kaikista rooleistaan ja kohtaavat potentiaaliset kumppaninsa alasti.

Discovery tiedotti syyskuussa, että Suomeen rantautuu joulukuussa maailmalla kuohuttanut tosi-tv-sarja Naked Attraction, jossa rakkautta etsitään ilman vaatteita. Sarjassa kymmenen päähenkilöä etsii tosirakkautta viiden ehdokkaan joukossa.

Sarjan osallistujat tapaavat aluksi ilman vaatteita ja menevät vasta sen jälkeen pukeutuneina ensitreffeille. Tavoitteena on etsiä kumppania ilman päälle puettuja rooleja eli alasti ja omana itsenä.

Ohjelman tuottavan Moskito Televisionin sisältö- ja myyntijohtaja Jussi Lipponen kertoo IS:lle, että ohjelman haku on nyt ollut hetken auki ja hakemusten määrä on yllättänyt positiivisesti.

Lipponen uskoo, että hakemusten suuri määrä selittyy ainakin osittain sillä, etteivät suomalaiset pelkää alastomuutta.

– Olemme saaneet hakemuksia mahtavilta rohkeilta, ihan tavallisilta, suomalaisilta sinkuilta, jotka etsivät rakkautta. Ohjelma vaatii oikeanlaista heittäytymistä ja sitä tuntuu meistä todellakin löytyvän. Ja ovathan suomalaiset saunakansaa, joten alastomuus on meille ei ole meille yhtään iso tabu kuin esimerkiksi muissa maissa, Lipponen sanoo.

Ohjelmaa juontaa seksuaaliterapeutti Marja Kihlström, joka toimii siinä myös asiantuntijana.­

Hakijoiden ikähaarukka on ollut toistaiseksi 22–45 vuotta. Hakijat haastatellaan aluksi etänä ja myöhemmin kasvotusten. Mukaan valitaan yhteensä 60 ihmistä. Ohjelma on tarkoitus kuvata marraskuussa ja siihen voi yhä hakea mukaan täällä.

Naked Attraction -sarjaa on esitetty maailmalla useissa maissa, joissa se on lähes poikkeuksetta aiheuttanut kohua. Esimerkiksi Britanniassa sarjaa on tehty jo kuusi tuotantokautta ja somessa onkin keskusteltu kiivaasti siitä, että ohjelmassa todella näkyy alastomia ihmisiä ja intiimialueita.

– Ohjelmaa on tehty menestyksekkäästi useissa maissa ja lähes aina alun kohun jälkeen yleisessä keskustelussa on löytynyt myös ohjelman syvempi tarkoitus ja muun muassa sanoma kehojen monimuotoisuudesta ja hyväksymisestä, Lipponen selittää.

Lipposen mukaan että ohjelman säväyttävimpiä kohtia sen alkuperäisessä formaatissa ovat olleet hetket, jolloin alasti tavannut pari laittaa ensimmäisen kerran vaatteet päälleen ja lähtee treffeille.

– Siinä saa itsensä kiinni usein myös omista ennakkoluuloistaan, jotka liittyvätkin juuri ihmisten pukeutumiseen, ei siihen miltä he näyttävät ilman vaatteita.

Koska ohjelma pyrkii monimuotoisuuteen, on Lipposen mukaan juuri nyt oikea hetki sille.

– Se on positiivinen, rohkea ja mielestämme hyvin merkittävä etenkin vallitsevassa kiillotettujen somekuvien ja ihannekehojen maailmassamme.

