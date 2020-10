Toast Skagenin keksijä oli Aika on meidän -sarjan Callen esikuva – illan ohjelmassa esitellään ruotsalaissarjan hahmojen innoittajat

Kaksiosainen uutuusdokumentti paljastaa, ketkä olivat suositun Aika on meidän -ruotsalaissarjan inspiraatiot.

Nuori keittiöapulainen Johan Rosenlind ei tajunnut, mistä oli kyse. Hän oli juuri aloittanut Hotel Mårtensonin keittiössä, kun hotellin johtaja komensi hänet viemään ullakolle ruokaa. Pian pöllämystyneelle pojalle valkeni, että ullakolla asuu hienostorouva Greta Gruber, jolle hotelli toimitti ruokaa.

Sama kohtaus nähdään Aika on meidän -ruotsalaissarjan alussa. Keittiöapulainen Calle Svensson(Charlie Gustafsson) passitetaan fiinin Djurgårdskällaren-ravintolan omistajan Helga Löwanderin (Suzanne Reuter), pakeille tietämättä edes, mitä rouvalle on tapana viedä syötäväksi. Calle vie sienileipää, joka tekee vaikutuksen.

Rosenlindia on kiittäminen koko sarjasta, sillä entinen hovimestari on yksi sarjan kolmesta käsikirjoittajasta. Hän halusi kuvata Ruotsin 1900-luvun historiaa ravintolan ja ja siihen liittyvien ihmisten kautta ja sai ideansa läpi.

– Ravintola on loistava miljöö sarjalle. Siellä on monenlaisia ihmisiä. Harva paikka on sellainen. Hotellit, ravintola, Systembolaget (paikallinen Alko). Niissä käy ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista, Rosenlind selittää sarjan kulisseja valottavassa Aika on meidän – tositarinat sarjan taustalla -dokumentissa.

Menestyssarja kertoo Ruotsin yhteiskunnallisesta muutoksesta vuosien 1945 ja 1971 välillä. Sen keskiössä on Callen ja Nina Löwanderin (Hedda Stiernstedt) rakkaustarina. Dokumentissa sarjan keskeiset näyttelijät tapaavat ihmisiä, jotka ovat toimineet sarjan innoittajina.

Callen esikuva oli Ruotsin ensimmäinen julkkiskokki Tore Wretman, joka kokkasi tv:ssä ja radiossa. 16-vuotiaana keittiöapulaiseksi tukholmalaiseen Hotel Continentaliin mennyt Wretman haki oppia Pariisista ja New Yorkista ja palasi Ruotsiin huippuravintoloitsijaksi. Vuonna 2003 kuollut Wretman loi klassisen ruotsalaisen katkarapuleivän, Toast Skagenin.

Callea esittävä Charles Gustafsson ja Ninan näyttelijä Hedda Stiernstedt tutustuvat roolihahmojensa taustatarinoihin.­

Gustafssonille Callen rooli oli unelmatyö.

– Meissä on aika lailla samaa Callen kanssa. Minussa on samaa optimistisuutta ja positiivisuutta kuin hänessä. Mutta Calle pyrkii enemmän ylöspäin ja tietää, mitä haluaa. Minä en ole yhtä tavoitteellinen, hän myöntää.

Ninaa esittänyt Hedda Stiernstedt perehtyy dokumentissa kirjailija Kristina Sandbergin ja tutkija Yvonne Hirdmanin kanssa kotirouvien elämään 1940- ja 1950-luvuilla. Stiernstedtille oli tärkeää tehdä roolihahmostaan moniulotteinen.

– Kun sain Ninan roolin, minusta oli hyvin tärkeää tuoda esiin myös hänen huonoja puoliaan. En halunnut tehdä hänestä pelkästään ihanaa, rikasta ja täydellistä hahmoa.

Roolihahmo on hänelle läheinen.

– Minä rakastan Ninaa. Hän on minulle kuin ystävä. Olen elänyt 26 vuotta hänen elämäänsä.

Näyttelijän oma isoäiti oli samanikäinen kuin Nina toisen maailmansodan päättyessä. Isoäiti oli juhlimassa rauhaa Tukholman Kungsgatanilla heinäkuussa 1945 aivan kuten Ninakin.

– Tiedän, miten mummoni elämä on edennyt. Hänellä oli aika samat lähtökohdat kuin Ninalla, ja hänestä tuli kotirouva. Minulla on jokin käsitys siitä, miten raskasta kotirouvan elämä voi olla.

Sarjassa Nina haki lohtua alkoholista ja huumeista. Stiernstedt saa kuulla, ettei se ollut lainkaan tavatonta.

Poliittiseksi vaikuttajaksi nousseen Maggan Nilssonin (Josefin Neldén) roolia innoitti lastenkirjailija Astrid Lindgren.

– Johan halusi luoda hahmon, jonka esikuva on Astrid Lindgren. Nainen, joka teki raskaan päätöksen ja antoi lapsensa pois, että voisi taata lapselleen paremman tulevaisuuden. Hän lähti suurkaupunkiin ja teki lujasti töitä, että sai kerättyä rahaa saadakseen poikansa Ruotsiin. Hän ei kuitenkaan ollut uhri, vaan otti oman uransa ja tulevaisuutensa käsiinsä ja teki lujasti töitä, käsikirjoittaja Malin Nevander kuvailee.

Kaksiosaisen dokumentin ensimmäinen osa esitetään perjantaina 16. lokakuuta Teema & Femillä. Sen toinen osa tulee seuraavana päivänä eli lauantaina.

Koko Aika on meidän -sarja alkaa alusta Teema & Femillä perjantaina 23. lokakuuta. Vuonna 2017 alkaneesta sarjasta on tähän mennessä nähty kolme kautta. Uusi neljän jakson mittainen neloskausi näytetään joulukuussa.

Aika on meidän – tositarinat sarjan taustalla perjantaina 16.10. ja lauantaina 17.10. Teema & Femillä klo 18.30

Aika on meidän perjantaina 23.10. alkaen Teema & Femillä klo 18.30