Mika Pohjosen Ulla-puoliso astuu tv:ssä julkisuuteen – lähettää rakkaalleen riipaisevan viestin

Suurin pudottaja Suomi -sarjassa nähdään koskettava hetki, kun Mika Pohjosen Ulla-puoliso lähettää hänelle tsemppiterveiset.

Suurin pudottaja Suomi -sarjan torstai-illan jaksossa kilpailijat saavat terveiset rakkailtaan. Treenileirillä kolmatta viikkoa olevat kilpailijat kaipaavat läheisiään ja saavat heiltä videotervehdykset, jotka nostavat tunteet pintaan.

Laulaja Mika Pohjonen saa videoviestin avopuolisoltaan Ulla Bürgerilta, jota ei ole aiemmin juuri nähty julkisuudessa. Viestissä Bürger kertoo olleensa äärimmäisen huolissaan puolisostaan.

– Moi rakas. Avopuoliso Ulla tässä. Vaikka mulle ei voisi vähempää merkata luku vaa’assa, niin se määrä, mitä mä olen ollut huolissani susta… Ulla sanoo videolla päätään pudistellen.

Puoliso kertoo tietävänsä tasan tarkkaan, miksi Pohjonen on nyt tv:ssä laittamansa elämäntapansa uusiksi.

– Silloin, kun et ehdi huolehtimaan susta, niin se kääntyy sua vastaan. Me tiedetään kummatkin, että sä et mennyt sinne vaan kisaamaan, sä menit hakemaan muutosta, Ulla jatkaa videolla.

Liikuttunut Pohjonen allekirjoittaa rakkaansa sanat. Hän on sitoutunut karistamaan kiloja ja opettelemaan uuden elämäntavan.

– Kyllä siinä oli aika pitkälle se asia, miksi mä täällä olen. Se on mun tärkein oppi, että maltan ottaa aikaa myös itselle ja läheisille, Pohjonen sanoo tv:ssä.

Pohjonen ja Bürger tutustuivat vuonna 2015 työn merkeissä. Pohjonen pyysi tuolloin palautetta esityksestään Bürgerilta.

– Mika on lempeä nallekarhu, joka tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen. Hän kysyi, miltä oli näyttänyt ja sanoin hänelle suoraan mielipiteeni – ja voin kertoa, etten ole mitenkään helläkätinen, Bürger sanoi kesällä 2015 IS:lle.

Kaksikko ystävystyi nopeasti ja pian Bürgerista tuli Pohjosen assistentti. Samaan aikaan Pohjonen erosi ex-avopuolisostaan Heidi Pakarisesta parinkymmenen yhteisen vuoden jälkeen. Pakarinen väitti julkisuudessa Bürgerin olleen viimeinen niitti parin suhteelle.

Laulunopettajana työskentelevä Bürger kiisti aluksi suhdehuhut tiukasti ja kaksikko kertoi olevansa vain ystäviä ja työkavereita. Sittemmin heistä on kuitenkin tullut avopari.

Suurin pudottaja Suomi torstaisin klo 20 Nelosella ja Ruudussa.