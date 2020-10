Viivi romahti Temptation Islandilla täysin ja halusi pois, mutta mielessä pyörivät vain Lance-rakkaan karut sanat – näin heillä menee nyt

Viivi ja Lance poistuivat Temptation Islandilta toisen iltanuotion jälkeen. Nyt he kertovat, mitä sen jälkeen tapahtui.

Tempation Island Suomessa nähtiin tänään keskiviikkona odottamaton käänne, kun jo toista kertaa ohjelmassa suhdettaan testanneiden Viivin ja Lancen matka Vuokatin vaarassa päättyi ennen aikojaan.

Yllä olevalla videolla Viivi ja Lance kertovat, mitä kuvausten jälkeen kävi.

Viivi kertoi jaksossa henkisen kuntonsa romahtaneen toisen iltanuotion jälkeen. Ohjelman juontaja Sami Kurosen kanssa keskusteltuaan Viivi päätti haluavansa lopettaa matkan kesken.

Tilanne tuli miesten resortilla varsin hyvin viihtyneelle Lancelle yllätyksenä. Hän kuitenkin puolisoaan ja ilmoitti, että jos molemmista ei tunnu hyvältä, on parempi poistua.

Viivi ahdistui kuvauksissa toisen iltanuotion jälkeen.­

Kuvauksista on nyt useampi kuukausi, ja Viivin ja Lancen elämä on mullistunut melko lailla. Pari kertoo toisen TIS-kierroksen vaikeuden ylläneen parin, joka oli ensimmäisen kerran jälkeen tehnyt paljon töitä suhteensa eteen.

– Mä ajattelin, että tämä olisi jotenkin helpompi, Viivi pohjustaa.

Viivi kertoo, ettei toista kertaa houkutusten saarelle saapuessaan koki tietävänsä, mihin oli ryhtymässä. Myös Lance lähti kesällä uudelle kaudelle intoa puhkuen.

– Meillähän oli yhdet avaimet siellä! Me naiivit paskat ajattelimme, että tullaan varmasti yhdessä takaisin, Viivi heittää.

– Se ei ollutkaan niin helppoa.

Pari osallistui ohjelmaan myös 6. tuotantokaudella.­

Viivi kertoo, että lähdöstä päättäminen saarella oli hänelle todella vaikeaa.

– Mä olin tosi shokissa. Mulla oli paniikkikohtaus, ahdistuskohtaus ja kaikki päällä, niin en muista täysin sitä tilannetta. Mä en oikeastaan antanut itselleni edes lupaa ajatella, että täältähän voisi lähteä kesken.

Hän paljastaa, että taustalla painoivat Lancen aiemmat kommentit homman jättämisestä kesken.

– Lance on aina sanonut, että ”me ei sit ikinä lähdetä kesken ja me ei olla tuollaisia nössöjä”. Mä ajattelin asiaa tosi paljon sitä kautta.

– Kun olin itkenyt pari tuntia sitä, et Lance jättää mut, jos me lähdetään kesken niin tajusin, että jos Lance oikeasti rakastaisi ja välittäisi musta, sille olisi tärkeintä mun hyvinvointi, Viivi kertoo päätöksestään.

Viivi ja Lance jättivät leikin kesken, mutta kolme paria jatkaa ohjelmassa.­

Lance kertoo, että lähtöilmoitus tuli hänelle shokkina.

– Se oli aika kova paikka jopa, hän myöntää.

Viivin ja Lancen suhteen tila jäi avoimeksi, kun he poistuivat kuvauksista. Nyt kaksikko kertoo päättäneensä lopulta jatkaa elämää eri teillä.

– Päädyttiin Viivin kanssa eroon. Mun mielestä se oli ainut oikea ratkaisu siinä kohtaa. Suhde ei mielestäni toiminut, Lance kertoo.

Viivi kertoo, että pitkästä suhteesta irrottautuminen ei ole ollut helppoa. Ex-parin molemmat osapuolet kertovat voivansa nyt hyvin, ja menneisyyden soutamisesta ja huopaamisesta huolimatta tarkoitus olisi olla palaamatta enää yhteen.

Viivi sanoo muistelevansa entistä suhdettaan lämmöllä erimielisyyksistä huolimatta.

– Mä ajattelen, että Lance on opettanut mulle ihan helvetisti. Se on ollut ja on edelleen mulle todella rakas ihmisenä, mutta se ei ole se ihminen, jonka kanssa mun kuuluu olla. Se ei myöskään ole se ihminen, jonka kanssa mulla on ehkä hyvä olla, Viivi pohtii.

Paljon omaan elämäänsä, ystäviinsä ja harrastuksiinsa viime aikoina keskittynyt Viivi aikoo puida kokemuksiaan myös ammattilaisen kanssa.

– Terapia alkaa, koska mä haluan käydä tämän asian oikeasti läpi niin, ettei nämä asiat seuraa esimerkiksi seuraaviin suhteisiin, hän järkeilee.

Temptation Island Suomi Nelosella ja Ruudussa keskiviikkoisin ja torstaisin.