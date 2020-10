Sami Kuronen paljastaa, missä Temptation Island Suomen yhdeksäs tuotantokausi kuvataan – suosikkiohjelman kuvauspaikka vaihtuu jälleen

Temptation Island Suomen tuleva tuotantokausi kuvataan Suomessa. Juontaja Sami Kuronen paljastaa Instagramissaan, että kuvauspaikka vaihtuu Vuokatista Leviin.

Kotimaisten realityohjelmien ystävät saivat varhain tänä aamuna ilouutisia, kun Temptation Island Suomen kerrottiin jatkuvan jälleen ensi keväänä. Haku ohjelmaan käynnistyi tänään ja tällä hetkellä ohjelmaan etsitään villejä sinkkuja ja rohkeita pariskuntia matkustamaan viettelysten saarelle.

Ohjelman pitkäaikainen juontaja Sami Kuronen paljasti omalla Instagram-tilillään tänä aamuna, että myös tuleva, järjestyksessään peräti yhdeksäs Temptation Island Suomi -kausi tullaan kuvaamaan Suomessa.

Kuronen vihjasi jo ennen uuden tuotantokauden alkua haaveilevansa Temptation Island Suomen talviversiosta. Nyt juontajan toive toteutuu, sillä uuden tuotantokauden kuvauslokaatioksi valikoitui Levi, joka sijaitsee vielä Kainuutakin pohjoisemmassa – nimittäin Kittilässä.

– Iloisia uutisia: Seuraava Tempparikausi kuvataan Levillä! Miltä kuulostaisi porokyydit tuntureilla, minttukaakaot after skissä ja porekylvyt revontulten alla? Luksusluokan reissu parhaassa seurassa alkaa jo marraskuun lopulla ja mä haluaisin sinut mukaan, Kuronen toteaa ja muistuttaa haun olevan parhaillaan käynnissä.

Temptation Island Suomen parhaillaan televisiossa pyörivä kahdeksas tuotantokausi kuvattiin koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi Kainuun Vuokatissa. Kaikki suosikkirealityn aikaisemmat seitsemän tuotantokautta on puolestaan kuvattu Thaimaassa, joten muutos on ollut melkoinen niin katsojien kuin osallistujienkin näkökulmasta.

– Ei sillä kuvauspaikalla lopulta ole niin suurta merkitystä ohjelman sisältöön, ohjelman tuottaja Jenna Viitanen totesi Ilta-Sanomille ennen kahdeksannen kauden akua.

– Ohjelmaformaatti on selkeä, ja se maailma on helppo luoda mihinpäin maailmaa tahansa. Edelleen osallistujilla on kaksi erillistä resorttia, joista toinen on saaressa.