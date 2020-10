Vain elämää: Reino Nordinin kappalevalinta saa Jannika B:n kyyneliin – katso video koskettavasta esityksestä ennakkoon!

Reino Nordin tulkitsee tulevassa Vain elämää -jaksossa Jannika B:n Sinä vain -kappaleen, jonka artisti sävelsi miehelleen.

Tulevana perjantaina Vain elämää -ohjelmassa vietetään Jannika B:n päivää. Päivän aikana Hirvensalmen Satulinnassa kuullaan jälleen muiden artistien versioita Jannika B:n suurimmista hiteistä.

Reino Nordin esittää Jannika B:n päivänä kappaleen, jonka sanomalla on hänelle itselleen suuri merkitys.

– Me ollaan molemmat kuitenkin tällaisia perhetyyppejä. Se on se biisi, jonka nimi pitäisi olla Sinä vain, mutta sen nimi on Šiva, Reino Nordin paljastaa.

Reino Nordin esittää Jannika B:n päivänä kappaleen, jonka sanomalla on hänelle itselleen suuri merkitys.

Jannika B on Nordinin kappalevalinnasta haltioissaan ja herkistyy kyyneliin kertoessaan sen taustatarinaa.

– Sehän on niin puhdas rakkauslaulu, kuin voi olla. Sen kappaleen olen kirjoittanut häälahjaksi aviomiehelleni ja sen ensiesitys tapahtui meidän häissä, Jannika B kertoo viitaten puolisoonsa, Apulanta-yhtyeen nokkamies Toni Wirtaseen.

– Mulla on vihkisormuksessakin kaiverrettu ”vuoksi meidän huomisen”. Äitiyden myötä tämä biisi sai vielä syvemmin merkityksen, artisti kertoo.

Reino Nordinin versio kappaleesta on omistettu perheen ja rakkauden tärkeydelle. Nordin on naimisissa Maria Nordinin kanssa. Pariskunnalla on kolme lasta.

– Se perhelinkki on mutkin opettanut ymmärtämään kaikkea ja oikeasti tekemään duunia sen huomisen eteen, artisti pohtii.

