Susanna Laine paljastaa pelkäävänsä marraskuussa koittavaa kovaa paikkaa

Susanna Laine jättää pestinsä suositussa Puoli seitsemän -ohjelmassa. Tunnelmat ovat hyvin ristiriitaiset.

Puoli seitsemän -juontaja Susanna Laine yllätti kaikki elokuun lopussa ilmoittamalla, ettei hän aio jatkaa ohjelmassa.

Susanna nähdään Mikko Kekäläisen rinnalla viimeisen kerran lokakuun lopussa, ja tämän jälkeen hänen tilalleen astelee ohjelmasta jo aiemmin tuttu Ella Kanninen.

– Tähän päätökseen ei liity mitään mystisempää. Olen miettinyt tätä jo pari vuotta, koska työ on todella intensiivistä, ja olen ollut melko väsynyt, Susanna kertoo.

Puoli seitsemän -ohjelman ohella Susanna oli paahtanut viikonloput työkeikoilla, eikä hän ollut pitänyt kunnolla vapaata vuosiin.

– Huomasin viime joululomalla hokevani koko ajan itselleni, että lepää, lepää, lepää. Koko kahden viikon lomani meni siihen, että yritin vain rentoutua, jotta jaksan taas rutistaa koko kevään, Susanna kertaa.

– Silloin päätin, että irtisanon itseni, koska jos nyt en uskalla lähteä, en uskalla tehdä sitä koskaan. Toki se oli ihan oma vikani, ettei minulla ollut ikinä vapaapäiviä.

Susanna Laine ja Mikko Kekäläinen ovat luotsanneet Puoli seitsemän -ohjelmaa jo kuusi vuotta yhdessä.­

Pian irtisanoutumisensa jälkeen iski katumus.

– Itkin ja mietin, että apua, mitä olenkaan mennyt tekemään, rakastan tätä ohjelmaa, ja tätä on niin ihanaa tehdä, Susanna sanoo.

Myös epävarmuus kasvoi, sillä Susanna heittäytyi tyhjän päälle.

– Kaikkihan kuvittelivat heti irtisanoutumiseni jälkeen, että minulla on jotain uusia työjuttuja tiedossa, mutta tosiasia on se, etten tiedä yhtään, mitä teen marraskuun jälkeen. Korona vähensi juontohommiakin, mutta onneksi jotain keikkoja on sovittuna, Susanna sanoo.

Se, miten Susanna saa päivänsä marraskuussa kulumaan, on vielä mysteeri.

– Suurin outous on se, että jään yhtäkkiä maanantaisin kotiin, enkä lähde töihin. Se voi olla itselleni se kovin paikka.

– Mietin kovasti, mitä haluan jatkossa tehdä, ja mielenkiinnonkohteet vaihtelevat koko ajan. Tykkään tv-töistä, mutta myös näyttelemisestä.

Tuttu juttu show’n uuden kauden jaksot on kuvattu jo kesällä.­

Toki Susanna nähdään koko loppusyksyn ajan televisiossa, sillä nyt MTV3-kanavalla alkavat Tuttu juttu show’n uudet jaksot. Ne tosin on kuvattu jo loppukesästä.

– Ohjelmaa on ollut kivaa tehdä, sillä Timo Koivusalo on niin hauska tyyppi.

Vaikka molemmat Susannan juontamat tv-ohjelmat ovat keskenään erilaisia, on niissä myös samankaltaisuutta.

– Kummassakin ohjelmassa juontajalta vaaditaan hetkessä elämistä ja reagointia siihen, mitä vieras sanoo tai tekee. Puoli seitsemän tehdään suorana, ja Tuttu juttu show’ta kuvataan suoran omaisesti ilman katkoja.

Timo Koivusalo ja Susanna Laine juontavat Tuttu juttu show’ta.­

Susanna onkin saanut rutkasti kehuja heittäytymiskyvystään ja nopeasta reagoinnistaan, jota suora tv-ohjelma vaatii.

– Mutta samalla se tarkoittaa sitä, että jokaiseen lähetykseen on keskityttävä todella ja vedettävä ihan täysillä. Se on melkoinen adrenaliiniryöppy kaikille arkipäiville.

Monelle katsojalle Susannan lähtö on kova paikka – onhan hän ollut tuttu näky satojentuhansien suomalaisten olohuoneessa joka arkipäivä jo kuuden vuoden ajan.

Myös Mikko Kekäläinen otti kollegansa lähdön raskaasti suorassa videolähetyksessä ennen uuden juontoparin paljastusta. Mikon tunnelmat välittyivät poskille vierineinä kyynelinä.

Mutta jotta Susannan viimeinen lähetys ei olisi yhtä itkua, jonkinnäköiset bileet ovat katsojillekin luvassa.

– Kyllä meillä on sellainen suunnitelma, että jotain kivaa on tulossa. Ja todennäköisesti myös joku minuun kohdistuva järkyttävä yllätys, Susanna naurahtaa.

Puoli seitsemän, arkisin TV1 klo 18.30.

Tuttu juttu show, lauantaisin 17.10. alkaen MTV3 klo 21.00.

