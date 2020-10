Tällaisia ovat Masked Singer -puvut livenä – hahmojen mittasuhteita huijataan rankasti

Masked Singer Suomi -ohjelman 12 julkisuuden henkilöä on jälleen piilotettu outojen hahmojen taakse. IS sai kokeilla ja tutustua tämän kauden asuihin. Mörkö ei mahdu hissiin ja Laiskiainen hikoilee niin tolkuttomasti, että hahmon takana oleva henkilö laihtui aloitusjaksossa kaksi kiloa.

Miten ihmeessä näiden asujen kanssa pystyy esiintymään – saati hengittämään?

Tätä mietin, kun saan kokeilla päälleni Masked Singer Suomi -ohjelman toisella kaudella nähtävän yhden mysteerihahmon, Taikahatun, suurta päähinettä.

Ensinnäkin on todettava, että koko Taikahatun asukokonaisuus on livenä valtava.

Hattua on täysin mahdoton saada itse päälle, ja kaksi henkilöä auttaakin sen kiinnittämisessä. Alapuolella on pyöräilykypärä, joka solahtaa päähäni.

Toimittaja sai kokeilla Taikahatun hattua, joka osoittautui valtavaksi. Hahmoon on tehty huomaamaton katseluaukko hatun soljen yläpuolelle.­

Lopputulos on se, että koko pää ja kroppa heiluu hatun painosta, enkä näe alta paljoakaan.

Tosin asu kuuluu tämänvuotisissa puvuissa niihin, joista näkyvyys on edes jollain tasolla taattu.

Hatun keskellä on iso verkkokankaasta tehty reikä, jonka kohdalla pääni sijaitsee. Tv-katsojien voi olla vaikea erottaa sitä kohtaa, mistä kukin hahmo katselee maailmaa.

Katso yllä olevalta videolta, miten massiivinen Taikahattu puetaan päälle!

Esimerkiksi ohjelman yksi panelisti Maria Veitola myöntää, ettei hänellä ollut missään vaiheessa kuvauksia hajuakaan, missä kohtaa Taikahattua on sen sisällä olevan ihmisen kasvot.

Panelisteja on tällä kaudella neljä, sillä Maria Veitola, Jenni Kokander ja kuvasta puuttuva Janne Kataja saavat seuraansa Christoffer Strandbergin. Ohjelmaa juontaa Ile Uusivuori.­

Tämä kaikki on ihan tarkoituksellista.

Mittasuhteita vääristämällä pyritään siihen, että hahmojen takana olevat julkisuuden henkilöt olisivat mahdollisimman hankalasti arvattavissa.

– Tällä kaudella mittasuhteita on pyritty hämäämään vielä vähän enemmän, jotta katsojien on vaikea saada selkoa, minkä mittainen henkilö on tai millainen kropan muoto tällä on, ohjelman vastaava tuottaja Anne Wahlström sanoo.

Ohjelman juontaja Ile Uusivuori on 184-senttinen, ja Pakkanen on vielä 10 senttiä pidempi.­

Henkilöllisyyden arvaamista vaikeutetaan myös julkkisten ääntä muuttamalla – paitsi laulaessa.

Lauluääni on jokaisen oma, ja joukossa voi olla niin kokeneita artisteja kuin sellaisia, joiden musiikkiansioista kukaan ei tiedä.

Viime kaudella mukana olivat esimerkiksi laulutaidoillaan yllättäneet Mikael Jungner, Pekka Pouta, Linda Lampenius ja kisan voittanut Sami Hedberg.

Tosin lauluraita on etukäteen tehty studiossa. Kappale tulee lähetyksissä nauhalta, koska asujen kanssa esiintyminen ja laulaminen on lähes mahdotonta.

Hahmoja on kaksitoista, ja tällä kertaa mukana ovat muun muassa Tikru, Laiskiainen, Kukka, Pöllö, Mörkö, Geggonen ja Hiirulainen.

IS testasi Hiirulaisen viitan, ja hahmon pieni koko yllätti.­

Esimerkiksi Pakkanen on livenä todella pitkä, lähes 190 senttiä, mutta pituutta saatetaan huijata esimerkiksi korotetuilla saappailla.

Hiirulainen taas on lyhyt, noin 170-senttinen.

Julkkikset ovat saaneet suunnitella ja ideoida kokonaisuuksia yhdessä tuotannon kanssa. Hahmoilta toivottiin ennen kaikkea sitä, että ne olisivat värikkäitä.

– Jos jollakin ei ollut ideaa, niin näytimme muualla maailmassa nähtyjä hahmoja ja varioimme niistä uusia versioita. Esimerkiksi Kukka on nähty hieman erilaisena usean maan tuotannossa, Wahlström kertoo.

Tämän kauden hahmot: Hiirulainen (vas.), Taikahattu, Tikru, Pöllö, Hertta, Kukka, Pakkanen, Tohtori, Viikinki, Laiskiainen, Mörkö ja Geggonen.­

Hauskoja yksityiskohtia liittyy esimerkiksi Mörön hahmoon. Se on noin metrin levyinen, ja sen kehikko on tehty puusta.

– Mörkö on niin suuri, että se ei mahtunut kuvauspaikalla edes hissiin, ja sen kuljettamisessakin oli haasteita. Se mahtui just ja just pakettiautoon, tuottaja paljastaa.

Mörön taustalla oleva henkilö joutui liikkumaan ja hiippailemaan huppari päässä vaivihkaa käytävillä, koska hississä matkustaminen ei ollut mahdollista.

Mörkö on niin suuri, ettei se mahtunut kulkemaan kuvauksissa hissillä.­

Hahmot eivät saaneet törmätä toisiinsa kuvausten aikana, ja jokaiselle julkkikselle oli tarkat liikkumis­aikataulut. Kisaajien henkilöllisyydet tiesi kuvausten aikana vain muutama henkilö.

– Pari avustajaa heillä tosin piti olla. Esimerkiksi Mörköä piti auttaa pukeutumisessa, vaikka muut pukeutuivat pääsääntöisesti itse, tuottaja sanoo.

Osa puvuista on niin raskaita ja kuumia, että esiintyminen on todella hankalaa – sen lisäksi, että asujen sisältä ei näe juuri mitään ja hengittääkin voi vain pienistä aukoista.

– Laiskiainen laihtui ensimmäisen lähetyksen aikana kaksi kiloa, koska henkilö asun sisällä hikoili niin paljon, Wahlström paljastaa.

Laiskiainen laihtui ensimmäisen lähetyksen aikana peräti kaksi kiloa.­

– Kyseinen keinoturkiksesta tehty puku on järkyttävän kuuma, ja kun tanssii ja laulaa studiovaloissa, niin kyllä siinä tulee hiki. Sen jälkeen pitää vielä kuunnella asu päällä Janne Katajan pitkiä 20 minuutin monologeja panelistien arvaillessa kuka on maskin takana.

Laiskiainen kehitteli seuraaviin lähetyksiin viilentävän apukeinon.

– Henkilölle teipattiin kylmäpusseja selkään ennen lähetystä.

Hahmoja on rakennettu niin puuverstaalla kuin ompelimossa.

Joitakin viime hetken muutoksia piti tehdä siksi, että osa hahmojen osista hukkui postissa. Tohtorin maski oli alunperin tilattu Yhdysvalloista, mutta koska sitä ei kuulunut, se tehtiin uusiksi Suomessa.

Tohtorin kasvomaski muistuttaa kaasunaamaria.­

Hahmojen asuja alettiin tehdä jo viime helmikuussa, jotta puvut saatiin valmiiksi ennen kesäkuussa kuvattuja inserttejä. Studiokuvaukset toteutettiin elokuussa.

Ongelmalliseksi hahmojen henkilöllisyyden arvuuttelun tekee sekin, että osa annetuista vihjeistä on tekaistuja.

– Sanotaanko niin, että panelistit myös tulkitsevat vihjeitä välillä väärin. Vihjeitä on todella paljon – myös kuvallisia sellaisia, tuottaja sanoo.

Panelistien uusin tulokas Christoffer Strandberg ällistyi hahmojen takaa paljastuvista julkisuuden henkilöistä. Tämä kausi oli tuttujen panelistien mielestä entistä haastavampi.­

Veitola ja ohjelman juontaja Ile Uusivuori toteavat, että hahmojen arvailu on tänä vuonna entistä haastavampaa.

– En halunnut tietää yhtään henkilöä etukäteen. Olinkin monesti paljastushetkellä vähän paniikissa, että toivottavasti olen arvannut oikein, jotta osaan sanoa siinä hetkessä jotain, Uusivuori naurahtaa.