Muistatko Lyytinmäen? Harvoin tarjolla -menestyssarjan kultturellit humanistihahmot palaavat ruutuun

Katsojasuosikiksi kohonnut Harvoin tarjolla sekä sen jatko-osa Maailma on valmis tulevat Yle Areenaan viideksi vuodeksi. Harvoin tarjolla alkaa myös TV2:lla 28. lokakuuta.

Lyytinmäki, tuo keski-ikäisten kaupunkilaisten unelma. Lähellä kaupungin keskustaa oleva idyllinen omakotitaloalue, jossa on kodikkaita puutaloja. Talojen pihalla linnut laulavat ja omenapuut kukkivat kauniisti. Upea asuinpaikka ei takaa kuitenkaan onnellista elämää – kuten Harvoin tarjolla -sarja osoitti vuonna 2008.

Lyytinmäessä asustaa värikäs kirjo kultturelleja humanisteja. Anna-Leena Härkösen näyttelemä käsikirjoittaja Anni Alavus painiskelee lapsettomuuden kanssa. Annin mies Ismo (Jani Nissinen) on dokumenttiohjaaja, joka on kotona narsisti. Siru Kivimäki (Ona Kamu) on epäonnistunut klassinen laulaja, ja Puntti Valtonen näyttelee radion kulttuuritoimittajaa.

Idylli järkkyy eräänä kesäpäivänä, kun alueelle muuttaa Kari-Pekka Toivosen näyttelemä ortopedi. Hän vastustaa alueelle kaavailtua vammaisten kuntoutuskeskusta. Sen jälkeen mikään ei ole enää entisellään.

– Tunnelma kuvauksissa oli hemmetin hyvä. Meillä oli mahtava työryhmä, ja kuvaukset soljuivat mukavasti, Puntti Valtonen muistelee.

– Joskus käy niin, että on monta työtä päällekkäin. Harvoin tarjolla -sarjan kohdalla kuitenkin sain levollisesti keskittyä vain kyseisen sarjan kuvauksiin.

Keväällä 2008 esitettyä draamakomediaa kuvattiin Helsingin Tapanilassa. Sarjan ohjasi Veikko Aaltonen ja sen käsikirjoitti Johanna Hartikainen.

– Veikko on loistava ohjaaja, josta kaikki tuntuivat pitävän. Käsikirjoitus oli sellainen, että siinä kaikki tunsivat olonsa mieluisaksi, ainakaan en ole poikkipuolista sanaa kuullut.

Kuvausten hyvä henki näkyi myös lopputuloksessa. 12-osainen sarja kohosi katsojamenestykseksi.

– Kuvausten aikataulut ovat yleensäkin haastavat. Meillä oli senkin puolesta onni matkassa, että saimme tehdä työmme ilman yllättäviä viivästyksiä tai takapakkeja.

Valtonen näytteli radion kulttuuritoimittaja Panu Möttöä.

Puntti Valtonen sarjan kuvauksissa vuonna 2007.­

– Minulla oli tietysti omia muistikuvia kulttuuritoimittajista, joita olen tavannut 80-luvun alusta lähtien enemmän tai vähemmän janoisissa tai janoa sammuttavissa olosuhteissa. Varsinaisesti minulla ei ollut rooliin ketään tiettyä esikuvaa, mutta kyllä minä muutamaa henkilöä pidin mielessäni ja muistelin, minkälaisia kohtaamisemme ovat olleet.

Viime vuosina Valtonen on nähty television sijasta teatterilavoilla esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa. Tällä hetkellä hän näyttelee Kuopion kaupunginteatterin Kaksoiselämää-musikaalissa. Vierailu Kuopiossa jatkuu musikaalinkin jälkeen, nimittäin tammikuussa ensi-iltaan tulee Sademies-näytelmä, joka perustuu Oscareita kahmineeseen elokuvaan (1988). Siinä Valtonen näyttelee autistista miestä.

Autismin kirjo on tullut Valtoselle tutuksi oman Aku-pojan, 26, kautta. Aku diagnosoitiin 1,5 vuoden päästä syntymästä autistiseksi ja kehitysvammaiseksi.

– Ihmisten hieno erilaisuus on tullut tutuksi, ja siksikin tehtävä on erinomaisen mielenkiintoinen.

Harvoin tarjolla keskiviikkona 14.10. alkaen Yle Areena, ke 28.10. alkaen TV2 klo 21.00

Maailma on valmis keskiviikkona 14.10. alkaen Yle Areena