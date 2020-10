Netflixin uusi superhitti sai ranskalaiset raivon valtaan – tämä kaikki Emily in Paris -suosikkisarjassa on pielessä

Ranskalaiset eivät ole mielissään siitä, millaisen kuvan suoratoistojätti Netflixin uutuussarja Emily in Paris antaa Pariisista ja sen asukkaista.

Kun suoratoistojätti Netflixin uusi hittisarja, muun muassa Lily Collinsin tähdittämä Emily in Paris ilmestyi, singahti se välittömästi palvelun katsotuimpien sarjojen joukkoon niin Suomessa kuin maailmalla.

Nimensä mukaisesti sarja kertoo Collinsin esittämästä Emilystä – nuoresta amerikkalaisnaisesta, joka muuttaa työn perässä Pariisiin. Emilyn alku uudessa kotikaupungissa on kankea, sillä hän ei puhu sanaakaan ranskaa eivätkä ranskalaiset tunnetusti pidä turisteista. Siinä missä Emily maalataan sarjassa stereotyyppiseksi amerikkalaismilleniaaliksi, annetaan ranskalaisista tympeä ja itsekeskeinen kuva.

Nyt ranskalaiset ovatkin pahoittaneet mielensä siitä, millaisina heidän kotimaansa ja sen asukkaat uudessa Netflix-hitissä näyttäytyvät, kertoo The Guardian. Myöskään kriitikoilta Emily in Paris ei saanut kovin mairittelevaa vastaanottoa.

– Baskerit. Croisantit. Patongit. Vihamieliset tarjoilijat. Rakastajat ja rakastajattaret. Nimeä mikä tahansa klisee ranskasta, löydät sen Emily in Parisista, eräs kriitikko kuvaili sarjan sisältöä.

– Sarja esittää pariisilaiset pahansuopina, Birkin-laukuilla varustettuina snobeina, jotka sytyttävät savukkeen sillä minuutilla, kun he astuvat ulos kuntosalin ovista, komppasi toinen ranskalaiskriitikko MadmoiZelle-lehdessä.

Emily in Parisin takana seisoo tuottajana ja käsikirjoittajana tunnettu Darren Star, jonka aikaisempia jättimenestyksiä ovat muun muassa Sinkkuelämää, Beverly Hills 90210, Melrose Place sekä Younger. Ranskalaiskriitikot ovatkin ihmetelleet, miksi hittejä tehtaillut Star halusi tällä kertaa antaa paikallisista niin stereotyyppisen kuvan.

– Ilmeisesti ranskalaiset ovat ilkeitä, laiskoja eivätkä he koskaan saavu töihin ennen aamupäivää. He ovat myös flirttailijoita, joille uskollisuus on vieras käsite. Lisäksi olemme seksistisiä ja takapajuisia. Oikeastaan Emily in Parisissa on paljon sellaista, mistä voi loukkaantua. Kun käsikirjoittajat päättivät tehdä meistä karikatyyrejä, he eivät pidätelleet, ranskalaiskriitikko Charles Martin täräytti Premiére-lehdessä.

Monet paikalliset ovat myös nostaneet esiin sen kuinka siistinä ja puhtaana Pariisi esitetään uutuussarjassa. Todellisuus kun on monesti aivan toinen.

– Baretit, coktailmekot ja tahrattomat kadut. Pariisilaiset eivät tunne näitä asioita omassa arjessaan. Unelma-asuntoja hulppeilla näkymillä, juhlia, designer-asuja. Ruusuja, komeita ranskalaismiehiä jotka suutelevat kättäsi... Emme ole nähneet näin montaa Pariisi-klisettä sitten Gossip Girlin tai Paholainen pukeutuu Pradaan -elokuvan loppukohtauksen, paikallisessa radiossa todettiin.

Emilyn komeaa Gabriel-naapuria sarjassa näyttelevä Lucas Bravo otti hiljattain kantaa sarjan Ranskassa aiheuttamaan kohuun. Cosmopolitan-lehdelle antamassaan haastattelussa Bravo myönsi, että ranskalaisten kritiikissä piilee totuuden siemen.

– Tavallaan he ovat mielestäni oikeassa. Me nostamme esiin kliseitä ja maalaamme Pariisista tietyn kaltaisen vision, Bravo totesi.

Bravo kuitenkin painotti haastattelussaan, että kriitikot eivät tuntuneet ymmärtävän sitä, että Emily in Paris esittää Pariisin tietyssä näkökulmassa. Bravon mukaan se ei suinkaan vastaa koko totuutta.

– Pariisi on yksi maailman monipuolisimmista kaupungeista. Meillä on niin monia erilaisia tapoja ajatella, eri kansalaisuuksia, monia erilaisia naapurustoja. Jos haluaa kertoa tarinan Pariisista, on valittava näkökulma ja visio, Bravo selitti.

Lily Collinsin ja Lucas Bravon ohella Emily in Parisia tähdittävät myös Rakkauden anatomia -sarjasta tuttu Kate Walsh, Grammy-ehdokas Ashley Park sekä ranskalaisnäyttelijä Philippine Leroy-Beulieu.

Emily in Parisin ensimmäinen tuotantokausi nyt katsottavissa suoratoistopalvelu Netflixissä.