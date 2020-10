Jannika B avautuu tv:ssä hetkestä, jolloin hän romahti täysin – vuosia vedetty rooli kostautui ja kulissit murenivat

Jannika B putosi keväällä 2017 pohjalle, kun hän uupui pahasti ja masentui. Nyt hän kertoo kokemuksesta Vain elämää -ohjelmassa.

Vain elämää -sarjassa vietetään perjantaina Jannika B:n päivää. Jaksossa päästään kurkistamaan omakustanteisesti aloittaneen laulajan uran varrelle ja kuullaan tarinoita myös hänen yksityiselämästään.

Jannika B, 35, kertoo tv:ssä, että hän on aina vaatinut itseltään paljon. Hän on luonut itselleen roolin, jota hän on sitten pyrkinyt suorittamaan tunnollisesti. Jossakin vaiheessa se alkoi kuitenkin tuntua liian raskaalta.

– Olin tehnyt itselleni tietynlaisen roolin, mitä minun kuuluu olla ja varsinkin, että mitä en missään nimessä saa olla. Ne perustui kaikki sellaisiin pelkoihin siitä, että ei ole tarpeeksi riittävä ja jos olen oma itseni sellaisena kuin olen, en välttämättä kelpaa, Jannika B kertoo muille Vain elämää -artisteille.

– Kun ne saumat repesivät totaalisesti ja kaikki kulissit romahti, niin huomasin, että tähän ei kuollutkaan, hän jatkaa.

Jannika B oli aina aiemmin ajatellut, että hänen on pärjättävät, jottei hän olisi kenellekään taakaksi. Hän halusi olla vahva ja itsenäinen ja hoitaa asiat vaivaamatta muita. Jossakin vaiheessa se ei kuitenkaan ollut enää mahdollista.

Jannika B avautuu ohjelmassa hetkestä, jolloin hän ymmärsi olevansa pohjalla ja tarvitsevansa apua. Hän oli tuolloin muuttanut uuteen kotiin yhdessä puolisonsa Toni Wirtasen ja parin pienen Martta-tyttären kanssa.

– Me oltiin just muutettu ja mä olin tosi loppu. Se, että uskalsi sanoa, että nyt ei jaksa, että tarvitsee apua, se ei ole kauhean helppoa, Jannika B kertoo tv:ssä murtuen kyyneliin.

Laulaja myöntää muille artisteille, että hänen oli vaikeaa ymmärtää sitä, miten häneen alettiin suhtautua, kun tieto hänen ja Toni Wirtasen parisuhteesta levisi. Hän oli aloittanut uransa itsenäisesti, mutta yhtäkkiä tuntui, että se kaikki unohdettiin.

– Minulla oli kahta kauheampi tarve näyttää ja se meni vähän hulluksi. Se kyllä kostautui tosi, tosi isosti ja loppui kaikki paukut.

Todellisten tunteiden näyttäminen oli Jannika B:lle aluksi hyvin vaikeaa, sillä hän oli tottunut piilottelemaan niitä. Häntä kiusattiin koulussa ja ajatusmalli oli tuolloin se, ettei kiusaajille saanut näyttää, miten pahalta tuntui.

– Jotenkin sitä on kovettanut itsensä. Miksi olen nykyään niin herkkä, siksi, että nyt ei halua pätkääkään yrittää estää niitä tunteita. Ne on elämän parasta maustetta, hän sanoo.

Uupumisen ja pohjakosketuksen myötä Jannika B oppi paitsi käsittelemään tunteitaan, myös hankkimaan ympärilleen ihmisiä, jotka auttavat tarvittaessa. Hän oppi myös luottamaan muihin ihmisiin ja siihen, että hän voi päästää heidät lähelleen.

Puoliso auttoi pahimmalla hetkellä

Jannika B kertoi kesällä 2017 somessa sairastuneensa masennukseen ja kärsineensä pahasta uupumuksesta. Hän kertoi uupuneensa täysin kovasta työtahdista ja ajautuneensa sen vuoksi syviin vesiin. Samaan aikaan Jannika B:n ja Toni Wirtasen Martta-tytär oli vain 1-vuotias ja lapsiperhearki vaati paljon.

Toni Wirtanen kertoi IS:lle kesällä 2017, että hän pyrki tukemaan vaimoaan vaikeina hetkinä. Siinä auttoi Wirtasen oma kokemus vastaavista asioista.

– En ole koskaan peitellyt sitä, että minulla on itselläni vastaavaa taustaa. Noihin asioihin osaa sitä kautta suhtautua paremmin. Siihen on tullut pelisilmää, että miten ne voisi klaarata. On myös lohduttavaa, että pystyin omasta kokemuksesta sanomaan, että kyllä niistä pääsee ylitse, Wirtanen sanoi IS:lle.

Rokkari auttoi vaimoaan hakemaan ammattiapua sen jälkeen, kun oli huomannut tämän käytöksessä selkeän muutoksen.

– Totta kai tuollaisen huomaa, kun samassa perheessä eletään. Hän on ollut aina tosi valoisa, energinen ja eloisa ihminen, ja kun se alkoi hiljakseen muuttua, niin kyllä sen huomasi.

Vain elämää Nelosella perjantaina klo 20.00.