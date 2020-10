Jukka Hildén paljastaa tv:ssä, millaisia reaktioita avioero ja 16 vuotta nuorempi rakas aiheuttivat – ystävien kommentit tyrmistyttivät

Yöykylässä Maria Veitola -jaksossa sukelletaan Duudsonit-tähden elämään. Jukka Hildén paljastaa, että avioero ja uusi rakkaus kirvoittivat osalta ystävistä erikoisia kommentteja.

Yökylässä Maria Veitola -jaksossa Maria Veitola vierailee Jukka Hildénin ja hänen amerikkalaisen vaimonsa Chachi Hildénin, 24, kotona Ähtärissä.

Vauhdikkaan ja syvällisiä tunteitakin sisältävän vierailun aikana puheeksi nousee Hildénin muutaman vuoden takainen suuri elämänmuutos. Hildén ja hänen ex-vaimonsa hakivat avioeroa vuonna 2018. Ex-parilla on kaksi yhteistä lasta, vuonna 2012 syntynyt Sisu ja vuonna 2014 syntynyt Lili. Lisäksi Hildénillä on marraskuussa 2019 syntynyt tytär Sophia yhdessä Chachin kanssa.

Hildén paljastaa, että avioero ja uusi rakkaus aiheuttivat monenlaisia reaktioita hänen ystäväpiirissään. Hildén esittelee Veitolalle jaksossa hänen parhaan lapsuudenystävänsä Mikin, joka on pysynyt Hildénin vierellä tilanteessa kuin tilanteessa. Hildén kiittää Mikiä siitä, ettei tämä ole koskaan tuominnut häntä silloinkaan, kun muut ovat saattaneet niin tehdä.

– Mikillä ei ole ikinä ollut ennakkoluuloja, Chachiakaan kohtaan. Kyllä joillakin ystävillä oli, Hildén paljastaa.

Jukka, Maria ja Chachi nappaavat yhteiskuvaa.­

Hän mainitsee kertoneensa avioerosta avoimesti ystävilleen ja selittäneensä hänen ja ex-vaimon päätyneen eroon pitkän pohdinnan ja harkinnan tuloksena.

– Ilmoitin, että eroamme ja olemme työstäneet asiaa ja koemme, että tämä on paras tapa jatkaa eteenpäin. Työstimme asiaa, mutta elämä ja unelmat lähtivät eri suuntiin, Hildén kuvailee.

Osan ystävistä oli Hildénin mukaan vaikea sulattaa uutta tilannetta.

– Joillekin kavereille kun kerroin, niin osa tuli kysymään, että mikä sussa on vikana? Ootko burn outissa tai stressissä? Hildén paljastaa.

– Ihmisillä on niin paljon käsityksiä ja ennakkoluuloja asioista, hän huokaisee.

Jukka Hildénin mukaan osan ystävistä oli vaikea suhtautua hänen päätökseensä.­

Sen sijaan lapsuudesta asti hyvänä ystävänä pysytellyt Mikki on Hildénin mukaan osoittanut huolensa aina suoraan hänelle.

– Mikki on aina nähnyt asioista läpi ja kysynyt multa suoraan, että missä mennään. Hän ei ole ikinä tuominnut, ja hän on ollut aina lähellä. Hän on tosi hyvä ystävä, Hildén hehkuttaa.

Yökylässä Maria Veitola torstaisin MTV3-kanavalla klo 21.00.