Jussi-gaalaan tulossa illalliselle yli 350 vierasta, vaikka yli 20 ihmisen tilaisuuksia ei suositella – näin järjestäjä kommentoi

Jussi-gaala aiotaan järjestää kiihtyvästä koronatilanteesta huolimatta.

Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetään keskiviikkona Jussi-gaala, jossa palkitaan vuoden 2019 elokuva-alan parhaat elokuvat ja niiden tekijät.

Palkinnot jakavan Filmiaura ry:n järjestämä Jussi-gaala oli tarkoitus pitää huhtikuussa. Monien tapahtumien tavoin se siirrettiin koronapandemian vuoksi lokakuulle siinä toivossa, että syksyllä tilanne olisi rauhoittunut.

Toisin kävi, sillä päivittäisten koronavirustartuntojen määrä on nyt kevään lukemissa. Torstaina 8.10. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi suosituksen, ettei yli 20 henkilön tilaisuuksia järjestettäisi. Samaa suositusta on ehdottanut myös muun muassa HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

IS tavoitti maanantai-iltapäivänä Filmiaura ry:n hallituksen jäsenen Manna Katajiston taustoittamaan tilannetta. Aktiivisesti mukana järjestelyissä mukana olleen Katajiston mukaan Jussi-gaalaan on viimeisimmän tiedon perusteella tulossa noin 360 henkilöä.

– Alun perin ilmoittautuneita oli 780 vierasta. Lähetimme syyskuussa keväällä ilmoittautuneille tiedon siitä, että joudumme vähentämään vierasmäärää alle viiteensataan.

– Toimimme virallisten suositusten mukaan. Niiden mukaan tapahtuman saa järjestää, Katajisto kommentoi.

Katajiston mukaan koronatilannetta ollaan seurattu keväästä asti. Viimeisin päätös tapahtuman järjestämisestä sellaisenaan tehtiin syyskuussa.

Millaisen esimerkin Jussi-gaalan järjestäminen antaa nykytilanteessa?

– Mietimme pitkään vaihtoehtoja. Syyskuun puolessa välissä tehtiin päätös siitä, että tapahtuma olisi turvallista järjestää. Filmiauralla on myös velvollisuus jakaa palkinnot ja järjestää tapahtuma, jossa ne jaetaan, Katajisto sanoo.

– Tällaisen gaalaan järjestäminen vaatii suunnittelua. Tilanne on muuttunut viimeisten viiden päivän aikana. Siinä ajassa on mahdotonta tehdä suuria muutoksia suoraan tv-lähetykseen.

Jussi-gaalan osallistujamäärä on Katajiston mukaan tiputettu alle puoleen tavallisesta.­

Kuinka koronatilanne on otettu huomioon Jussi-gaalassa?

– Olemme ottaneet tilanteen huomioon hyvin tiukoilla turvajärjestelyillä. Vähensimme osallistujamäärää noin puolet alkuperäisestä. Saapuminen gaalaan tapahtuu kahdesta eri sisääntulosta. Jokaiselle vieraalle on annettu myös aikaikkuna, milloin heidän tulisi saapua paikalle, jotta oville ei tulisi missään vaiheessa ruuhkaa.

– Myös perinteinen cocktailtilaisuus ennen gaalaa on peruttu. Vieraat siirtyvät suoraan pöytiin heille varatuille paikoille, missä juodaan myös alkumaljat. Median haastateltaviksi ja kuvattavaksi jäävät vain ehdokkaat ja etukäteen pyydetyt nimet. Myös toimittajia on vähemmän, ja heidän on pakko käyttää suojainta.

– Pöytäryhmille on varattu myös omat vessat, jotta ristiin kulkemista tapahtuisi gaalassa mahdollisimman vähän. Myös käsidesiä on varattu sekä pöytiin että vessoihin. Meillä on kuulutuksia, jotka muistuttavat turvaväleistä. Emme ole myöskään järjestäneet tupakointipaikkoja, sillä emme halua kannustaa ihmisiä siihen.

– Tavallisesti juhlat jatkuisivat tv-lähetyksen jälkeen. Nyt emme kuitenkaan järjestä jatkoja, vaan ohjaamme vieraat ulos ennalta suunnitellusti.

Onko gaalassa maskipakko?

– Sisään tullessa ja poistuessa on käytettävä maskia. Muuten suosittelemme maskin käyttöä vahvasti.

Tarjoillaanko gaalassa aiempien vuosien tapaan illallinen?

– Kyllä. Ruoka- ja juomapuolesta vastaa ammattitaitoisesti Pihka Catering. Tässä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä, sillä ruokaravintolatkin ovat auki.

– Tämän vuoksi maskipakko koskee saapumista ja poistumista. Suosittelemme käyttämään maskia silloin, kun se on mahdollista.

Katajisto huomauttaa, että vieraille on annettu tarkat ohjeet osallistumiseen.

– Olemme lähettäneet jo syyskuussa ohjeet siitä, ettei kenenkään tulisi osallistua gaalaan kipeänä. Myös karanteenissa olijoita ollaan kehotettu jäämään kotiin. Tässäkin olemme noudattaneet virallista ohjeistusta.

Suomessa on viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 2 469 koronavirustartuntaa, mikä on 1 353 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. THL:n mukaan sairaalahoidossa on 46 ihmistä, joista tehohoidossa 10 ihmistä.