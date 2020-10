Jukka Hildén villiintyi Chachi-vaimonsa kanssa suudelmiin TTK:n kulisseissa – paljasti, ettei perhe aio jäädä Suomeen asumaan

Jukka Hildén poimi illan parhaat pisteet sunnuntain Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä. Chachi-vaimo saapui paikan päälle kannustamaan rakastaan.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tähtiparit heittäytyivät suomalaisten klassikoiden pariin.

Katsojien sydämet jo useaan kertaan valloittanut Jukka Hildén esitti tällä kertaa tanssiopettajansa Katri Mäkisen kanssa vauhdikkaan quickstepin J. Karjalaisen Hän-kappaleen tahtiin.

Esitys sai tuomareilta vuolaat kehut.

– Tässä tanssittiin ihan oikeaa quickstepiä. Tuo Jukan isäntämiehen olemus ja Katrin hehkeä naisellisuus loivat hurmaavan kokonaisuuden. Tanssinne oli laadukasta ja oikeaoppista, Jorma Uotinen hehkutti.

– Kehitysenne on ollut noususuhdanteista. Teillä oli vaativia nostoja ja tanssillista lahjakkuutta, Jukka Haapalainen kommentoi.

– Hämmentävän puhdasta teknisesti – ja vielä viihdyttävää. Vau! Helena Ahti-Hallberg kehui.

Tähtipari nappasi tuomaristolta 27 pistettä. Saman pistemäärään saivat Jare Brand ja Saana Akiola sekä Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius. Kärkikolmikosta lopulta parhaimmat pisteet yleisöäänet mukaan laskettuina sai Hildén–Mäkinen -kaksikko.

Jukka Hildénin vauhdikas tanssi hurmasi tuomarit.­

Illan päätteeksi Hildén pohti onnistumistaan.

– Treenasimme todella paljon ja olimme vielä lauantaina iltayhdeksään treenaamassa. Tämä oli ihan kuntoa vaativa suoritus, että jalat ovat huutaneet hoosiannaa ja joka paikkaa kolottaa 40 vuoden edestä. Pistimme kaikkemme likoon, joten on tosi siisti fiilis, Hildén kuvaili IS:lle tyytyväisenä.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa ollaan jo puolessa välissä, mutta Hildénin mukaan todellinen kilpailu vasta alkaa.

– Ei ole vielä kisaväsymyksestä tietoakaan. Onneksi on kotona pari koiraa ja kolme lasta, jotka pitävät mielen virkeänä ja saavat ajatukset muualle, Hildén hymyili.

Pariskunta tuuletti yhdessä Jukan onnistunutta iltaa.­

Hildénin Chachi-vaimo oli saapunut studioyleisöön kannustamaan. Hildén kiitteli vaimoaan tuesta.

– Olen älyttömän kiitollinen Chachin tuesta. Hän on kannustanut nauttimaan ja olemaan oma itseni. Tämä on vienyt paljon aikaa, mutta hän on tsempannut, ettei haittaa, vaikka treeneissä venyisi myöhään. Hän on maailman upein vaimo, Jukka Hildén kuvaili herkistyneenä.

Jukka ja Chachi Hildén muuttivat keväällä Los Angelesista Suomeen koronaviruspandemian takia. Duudsonit-tähti kertoi viihtyvänsä Suomessa hyvin, mutta perheellä on myös suunnitelmissa palata takaisin Yhdysvaltoihin.

– Katsotaan, miten maailman tilanne kehittyy, mutta ajatuksena olisi jäädä tänne ainakin vuodeksi.

Tanssii tähtien kanssa MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.