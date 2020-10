Ensitreffit alttarilla -pari päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun – pettynyt vaimo uskoo puolisonsa luovuttaneen kokonaan

Varo juonipaljastuksia! Tulevassa Ensitreffit alttarilla -jaksossa yksi pareista kokee olevansa lähinnä kavereita.

Tulevassa Ensitreffit alttarilla -jaksossa neljä vastavihittyä pariskuntaa ovat kukin palanneet häämatkaltaan. Edessä on seuraava haaste, kun parit tutustuvat toistensa koteihin ja kokeilevat asumista saman katon alla.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia pidemmälle.

Vaikka yhteen muutto olisi ollut ohjelmassa seuraava askel, päättivät joensuulaiset Emma ja Tuomas asua vielä toistaiseksi omissa kodeissaan. Erityisesti Emmaa tuntuu kuitenkin harmittavan, ettei pari lopulta päättänyt muuttaa vielä tässä vaiheessa avioliittoaan saman katon alle. Emma avautuu aiheesta myös kameroille.

– Tuomakselle sanoinkin sitä, että olisiko nyt järkevää yrittää asua yhdessä. Kun on niin vähän sitä yhteistä aikaa, että olisi edes välillä niitä yhteisiä aamuja tai iltoja milloin olla yhdessä. Koska mitä enemmän viettäisi aikaa yhdessä, niin sitä paremmin toista oppisi tuntemaan, Emma selittää.

Myöhemmin Emma keskustelee tuoreesta avioliitosta myös ystävänsä kanssa. Keskustelun lomassa Emma paljastaa, että Tuomas ei tunnu olevan parin avioliitossa mukana romanttisessa mielessä. Hän myös vihjaa Tuomaksen jo luovuttaneen pariskunnan yhteisen tulevaisuuden suhteen.

– On ollut vähän sellainen puhe tai sellainen fiilis, että ollaan ihan vaan kaveripohjalla. Mutta mun mielestä ensin on ihan hyvä olla ystäviä, ennen kuin lähtee suoraan suhteeseen. Musta tuntuu, että Tuomas on jo luovuttanut sen suhteen, että tästä tulisi mitään vakavampaa. Mutta saa nähdä, Emma harmittelee ystävälleen.

Myös Tuomas keskustelee avioliitostaan ystävänsä kanssa. Tuomas toteaa pariskunnan ottavan yhteisen arjen vastaan päivä kerrallaan, ottamatta sen suurempia paineita. Tuomas kuitenkin myöntää, että tunteet Emmaa kohtaan ovat toistaiseksi enemmän kaverilliset kuin romanttiset.

– Nyt on ihan hyvä fiilis. Molemmilla on vähän sellainen neutraali, vähän kaverillisempi meininki. On tämä parempi kuin se, että olisi koko ajan pinna kireällä molemmilla, Tuomas puolestaan pohtii.

Jo muutaman viikon takaisessa jaksossa Emma vihjasi kameroille siitä, että Tuomas olisi ollut valmis heittämään hanskat tiskiin, mitä tulee parin vastasolmittuun avioliittoon.

– Yksi asia, mikä tuntui eilen ja tänään tosi pahalta, oli kun Tuomas oli ihan valmis heittää tyyliin hanskat tiskiin tässä vaiheessa, Emma paljasti kameroille parin häämatkalla.

– En ymmärrä miksi tässä vaiheessa pitää tuollaista miettiä, ei sen kuuluisi tässä vaiheessa olla tuollaista, hän totesi.

Emman ja Tuomaksen taival ohjelmassa on pitänyt sisällään paljon haastavia hetkiä. Vaikka pari onkin kertonut arvostavansa keskinäistä huumoriaan ja suorapuheisuutta, on jo kauden alusta alkaen nähty myös epävarmuutta, väärinymmärryksiä sekä kiivasta sananvaihtoa.

Uskotko sinä Emman ja Tuomaksen yhteiseen tulevaisuuteen? Kerro mielipiteesi kommenteissa ja osallistu keskusteluun!

Ensitreffit alttarilla tiistaisin MTV3:lla klo 21.00.