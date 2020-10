Konsta Hietaselta koskettava ele Aami-puolisolleen – omistaa Tähdet, tähdet -esityksensä elämänsä rakkaudelle

Konsta Hietanen esittää sunnuntain Tähdet, tähdet -jaksossa rakkauslaulun.

Tähdet, tähdet -kilpailussa on sunnuntai-iltana vuorossa semifinaali, jossa kisaavat Suvi Teräsniska, Hanna Pakarinen ja Konsta Hietanen. Artistit pääsevät hyppäämään illan aikana musikaalien maailmaan ja esittävät maailmankuuluista musikaaleissta tuttuja kappaleita. Hietasen biisivalinnan taustalta paljastuu koskettava syy.

Hietanen laulaa illan lähetyksessä Moulin Rouge! -musikaalissa Ewan McGregorin tulkitseman version Elton Johnin Your Song -kappaleesta.

Hietanen on nähnyt elokuvan vain kerran, mutta se on tehnyt häneen suuren vaikutuksen. Vieläkin suuremman vaikutuksen häneen on tehnyt ihminen, jolle hän haluaa omistaa illan esityksensä.

Hietanen nimittäin aikoo laulaa Your Song -kappaleen Aami-vaimolleen, jonka kanssa hän on ollut teini-ikäisestä saakka ja joka on hänelle tärkeä tuki kaikessa. Hän kertoo, että on laulanut kappaleen vaimolleen konserttisalissa silloin, kun pari vasta seurusteli.

– Hän on hyvin tukenut tässä mukana, kuten koko perhe tietenkin. Tässä lauletaan nyt omalle kotisohvalle, Hietanen sanoo.

Tähdet, tähdet -kilpailijoita musikaalien maailmaan tutustuttaa ohjaaja Samuel Harjanne. Hän kertoo Hietaselle, että rakkauslaulun tulkinnassa pääasia on, että siitä välittyy tunne.

– Sä haluat kertoa hänelle, miltä susta tuntuu. Sä rakastat häntä. Ei sillä ole mitään väliä, miltä se kuulostaa, jos se tulee susta itsestäsi, Harjanne opastaa.

Hietanen asuu Aami-puolisonsa ja parin viiden lapsen kanssa Lahdessa. Aami on ollut viime vuodet kotiäitinä ja pyörittänyt arkea samalla, kun Hietanen on luonut uraa jalkapallon, musiikin ja näyttelemisen parissa.

– Olen todella onnellinen, että vaimoni jaksaa pitää arkeamme pyörimässä. Rakastan lapsiani yli kaiken, mutta nostan hattua kaikille, jotka jäävät kotiin jälkikasvunsa kanssa, Hietanen kertoi IS:lle syyskuussa.

– Vaimoni on vahva, huolehtiva, rakastava ja ihmeellinen nainen, Hietanen kuvaili puolisoaan.

Hietanen tapasi puolisonsa 18-vuotiaana. Kolme vuotta nuorempi Aami oli tuolloin vasta 15-vuotias, mutta parin välillä kipinöi heti. Aami on kertonut blogissaan, että pari tutustui hänen isoveljensä kautta ja että Hietanen oli hänelle tuttu Poika ja ilves -elokuvasta, kuten monille muillekin 1990-luvun nuorille.

Pari meni naimisiin vuonna 2008. Hietanen kertoi IS:lle, että heidän liittonsa salaisuus on yhteisen ajan löytäminen myös kiireen keskellä.

– Olemme olleet onneksi hyviä siinä. Se on ollut meidän liittomme ehdottomia kulmakiviä, että aina kun on hetkenkin aikaa, teemme jotain yhdessä.