Aku Hirviniemi paljasti tv:ssä esiintyneensä stripparina – eturivistä kajahti vaativa käsky ja pian ”kaikki oli esillä”

Aku Hirviniemi paljasti Kuutamolla-ohjelmassa, että hän ja Janne Kataja päätyivät strippaamaan satamatyöntekijöille opiskeluaikanaan.

MTV:n Kuutamolla-sarjassa kuultiin lauantai-iltana jälleen uskomattomia tarinoita julkisuudesta tuttujen ihmisten elämistä. Illan jaksossa tarinansa paljastivat radiojuontajat Aki Linnanahde ja Köpi Kallio sekä näyttelijä Aku Hirviniemi.

Muut vieraat ja studioyleisö arvuuttelivat viimeisenä, mikä Hirviniemen kolmesta väittämästä oli totta ja mikä tarua. Kävi ilmi, että Hirviniemi ei ollut saanut porttikieltoa Saudi-Arabiaan, mutta oli todistanut Aerosmith-tähti Steven Tylerin hierontaa ja työskennellyt aiemmin miesstripparina aivan kuten väittikin.

Hirviniemen mukaan hän esiintyi miesstripparina Kotkassa ja Haminassa opiskeluaikanaan. Hän sai esiintymisestä rahaa ja että ”kaikki oli esillä”. Hän paljasti, ettei esiintynyt suinkaan yksin, vaan että hänen kanssaan esiintyi Kuutamolla-ohjelmaa juontava hänen hyvä ystävänsä Janne Kataja.

– Tämä tapahtui tosiaan Hamina-Kotka-akselilla vuonna 2003 tai 2004. Olin Teatterikorkeakoulussa silloin ja rahoitin opiskelujani yhdessä ystäväni Janne Katajan kanssa, Hirviniemi aloitti tarinansa työpestistään.

Näyttelijän mukaan hän ja Kataja olivat perustaneet yhteisen yrityksen ja keikkailivat sen alla. Heidät oli tilattu esiintymään useampana iltana Kotkassa ja Haminassa muutamissa ravintoloissa järjestettäville Oktoberfest-juhlille. Alun perin tarkoituksena ei kuitenkaan suinkaan ollut tehdä striptease-esitystä.

– Meiltä oli tilattu huumorishow. Tietysti ekana ilta käytimme kaikki vitsit ja ajattelimme, että noh, ei se haittaa, tokana iltana on uusi yleisö.

Janne Kataja ja Aku Hirviniemi ovat olleet hyviä ystäviä vuosien ajan.­

Paikalla oli kuitenkin sama porukka kuin edellisenä iltana: enimmäkseen raavaita satamatyöntekijöitä.

– Mietimme, että se kolmas ilta meidän pitää hoitaa, että voimme laskuttaa täyden hinnan tästä keikasta ja mietimme, että mitä me keksimme. Vitsit on keksitty, taikatemput on tehty, noh, eiköhän stripata, Hirviniemi muistelee.

Niinpä kolmantena iltana soimaan laitettiin kahdeksan minuuttia kestävä potpuri Frederikin hiteistä ja kaksikko aloitti show’nsa satamatyöntekijöistä koostuneelle yleisölle.

– Eihän me nyt tohdittu näyttää itseämme alasti niiden hampaattomien ahtaajien edessä, vaan kävimme ostamassa Kotkan Seppälän tyhjäksi ja ostimme niin monta vaatekertaa päällekkäin, että se koko kahdeksan minuuttia meni siihen riisumiseen.

– Sitten jostain kotkalaisesta sex shopista haettiin norsualushousut, missä on se kärsä ja laitettiin paperia se täyteen. Syntyi illuusio.

Hirviniemen ja Katajan show’n oli tarkoitus huipentua siihen, että he seisovat lavalla ainoastaan norsustringeissä takamukset paljaana.

– Olimme maalanneet ne valkoiset lenksut ihonväriseksi ja takaa se näytti, että olemme paljaina ja se vitsi oli se, että meillä onkin ne norsut, Kataja jatkoi Hirviniemen aloittamaa tarinaa.

Katajan mukaan ”kaikki oli kuitenkin tavallaan esillä”, sillä innokas yleisö vaati lisää ja eräässä paikassa eturivistä kajahti vaativa käsky.

– Yhdessä paikassa, kun me kumarrettiin, siellä oli muutama kypsempi naisihminen ja huusi kaikki pois, me on maksettu! Janne Kataja paljasti.

Niinpä Hirviniemi ja Kataja päätyivät riisumaan lopulta myös norsualushousunsa ja olemaan lavalla ”kaikki esillä”.

Kuutamolla MTV3-kanavalla lauantaisin klo 21.00.