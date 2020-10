Heather Tom tarvitsee korkokengät näytelläkseen Kauniiden ja rohkeiden Katie Logania

Heather Tom on näytellyt Kauniissa ja rohkeissa 13 vuotta. Sitä ennen hänet nähtiin Tunteissa ja tuoksuissa.

Jo 13 vuotta Katie Logania näytellyt Heather Tom, 44, tervehtii toimittajaa Pasadenan-kodistaan oranssissa t-paidassa ilman meikkiä ja hiukset suihkunraikkaina. Työtoveriaan John McCookia hän ihailee.

– Kenenkään kanssa ei ole yhtä mukavaa työskennellä. Hänen kanssaan on ilo ja turvallinen olo näytellä.

Kollegansa tavoin Tomkin aloitti saippuauransa Bellin perheen toisesta sarjasta, Tunteista ja tuoksuista. Tom oli vasta 15-vuotias, mutta jo kouliintunut näyttelijä, sillä hän oli aloittanut näyttelemisen kaksivuotiaana yhdessä sisarustensa kanssa.

– Äiti toi meidät alalle kun olimme hyvin nuoria. Asuimme Chicagossa, ja hän vei meitä koe-esiintymisiin ja myöhemmin draamatunneille. Olen opiskellut näyttelemistä siitä saakka. Koskaan ei ole tarpeeksi oppinut.

Teininä hän maksoi draamatuntinsa jo itse työskentelemällä viikonloput keksikaupassa. Tyttö alkoi saada rooleja tv-elokuvista. Ensimmäinen vakirooli napsahti komediasarjasta Who’s the Boss.

Nainen opiskeli UCLA:n yliopistossa ja meni New Yorkiin ottamaan draama-, laulu- ja lausuntatunteja. Samalla hän näytteli saippuaoopperoissa. Eräänä päivänä soitti vanha tuttu, Kauniiden ja rohkeiden pääkäsikirjoittaja Bradley Bell, joka pyysi häntä Katie Loganiksi.

Roolihahmo on ehtinyt tulla tutuksi.

– Katie on jopa liiankin lojaali ja rakastaa perhettään. Hän on itsenäistynyt elettyään pitkään sisarustensa varjossa. Rakastan esittää häntä, koska hän on dynaaminen henkilöhahmo ja kasvaa jatkuvasti. Hän kykenee oppimaan elämänsä tragedioista. Se hahmo, jota aloin esittää 13 vuotta sitten, ei enää ole sama kuin tänä päivänä.

Päivä- tai iltasarjan näyttelemisessä ei ole eroja, mutta saippuasarjoissa panokset ovat kovimmat mahdolliset – kysymys on aina elämästä ja kuolemasta. Kuudesti Daytime Emmyllä palkitulla Tomilla on työhön yksi perussääntö.

– Salaisuus on siinä, että on oltava aina niin rehellinen kuin mahdollista huolimatta siitä, kuinka hervoton tarina sitten onkaan.

Näyttelijällä on erikoinen niksi päästä roolihahmonsa sisälle.

– Minulla on oltava korkeat korot jalassa, muuten en voi näytellä häntä. Mielessäni Katiellä on aina korkkarit.

Nainen viihtyy myös kameran toisella puolella.

– Brad on antanut minulle tilaisuuden ohjata. Jännittää. Se on paineiden täyttämää työtä.Siviilissä näyttelijä on naimisissa kitaristi James Achorin kanssa. Heillä on kohta kahdeksan vuotta täyttävä Zane-poika.

– Äitinä oleminen on paras roolini ikinä. Jokainen päivä on erilainen. Hän yllättää minut jatkuvasti ideoillaan. Sosiaalisesta eristäytymisestä on seurannut yksi hyvä asia. Meillä on ollut paljon yhteistä aikaa. Koulutimme hänet virtuaalisesti koko viime lukukauden. Se oli vaikeaa, mutta oli hienoa saada seurata hänen oppivan uusia asioita, ylpeä äiti toteaa tyytyväisenä.