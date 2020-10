Netflix haastettiin oikeuteen Söpöläiset-elokuvan takia – 11-vuotiaiden tyttöjen tanssikohtaukset aiheuttivat ennennäkemättömän kohun

Netflixin Söpöläiset-elokuvan markkinointimateriaalia puidaan oikeudessa.

Suoratoistopalvelu Netflix on joutunut myrskyn keskelle Maïmouna Doucourén ohjaaman Söpöläiset-elokuvan takia. Söpöläiset (englanniksi Cuties, alkuperäiseltä nimeltään Mignonnes) kertoo 11-vuotiaasta muslimitytöstä Amysta, joka liittyy tanssiryhmään. Amy ja hänen ystävänsä innostuvat netissä näkemistään twerkkausvideoista ja lapset opettelevat videoilta näkemiään liikkeitä.

Ohjaaja Doucouré on sanonut elokuvan kritisoivan tyttöjen seksualisointia ja elokuva aiheutti jo ennen ilmestymistään valtavan kritiikkivyöryn.

Elokuvan ohjaaja Maïmouna Doucoure.­

Nyt BBC ja Reuters kertovat, että Netflix on haastettu oikeuteen Texasissa Söpöläisten takia.

BBC:n mukaan oikeudessa käsitellään etenkin materiaalia, jolla Netflix markkinoi syyskuussa ilmestynyttä elokuvaa. Elokuvan alkuperäisessä markkinointimateriaalissa nähtiin muun muassa promokuva, jossa tanssiryhmän tytöt poseerasivat runsaasti ihoa paljastavissa puvuissa. Osa lapsista twerkkasi.

Oikeuden asiakirjoissa kuvaillaan BBC:n mukaan, että Netflix on tietoisesti mainostanut visuaalista materiaalia, jossa esiintyy vähäpukeisia lapsia.

Netflix on vastannut syytteiden olevan perättömiä ja suoratoistopalvelun seisovan elokuvan takana.

Katso alla olevalta videolta Söpöläisten traileri:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.

Netflix kuitenkin poisti elokuvan mainoskuvan jo aiemmin palvelustaan kuvasta nousseen kohun takia.

– Olemme syvästi pahoillamme kuvasta, jota käytimme Söpöläisissä. Se ei ollut sopivaa, eikä se kuvastanut palkitun ranskalaiselokuvan sisältöä. Olemme nyt päivittäneet elokuvan mainoskuvat ja elokuvan kuvauksen, Netflix ilmoitti elokuussa Twitterissä.

Elokuva on jakanut niin katsojien kuin kriitikoidenkin mielipiteet. Söpöläisiä on kiitelty tavasta, jolla se kuvaa nuoria ja yhteiskunnan nuoriin kohdistamia paineita. Doucouré voitti Sundancen elokuvajuhlilla parhaan ohjaajan palkinnon ei-englanninkielisten elokuvien kategoriassa.

Elokuvan julkaisu yritettiin estää vetoomuksella, joka keräsi satoja tuhansia allekirjoituksia. Sosiaalisessa mediassa elokuvaa on kuvailtu ”kuvottavaksi” ja ”vaaralliseksi”.

Ohjaaja Maïmouna Doucouré on sanonut Söpöläisten olevan feministinen elokuva, jolla on tärkeä sanoma. Hän on kertonut ammentaneensa elokuvan aiheen tosielämästä. Hän kertoi Cineuropan haastattelussa järkyttyneensä nähdessään kerran 11-vuotiaiden tyttöjen tanssivan vähissä vaatteissa naapuruston juhlissa.