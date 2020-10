Oliko Leonard Cohen – feministi vai sittenkin piittaamaton naistenkaataja?

Marianne Ihleniä kuvaillaan Leonard Cohenin – seikkailevan naissankarin – ylimmäksi muusaksi, kertoo illan dokumentti.

Televisiossa lauantai-iltana nähtävässä varsin idealisoidussa dokumentissa on monta päähahmoa.

Yksi on maailman palvoma kanadalainen runoilija-muusikko Leonard Cohen. Yksi on häntä ihanuudellaan inspiroinut Marianne Ihlen, josta kertovat Cohenin laulut So Long, Marianne ja Bird on a Wire.

Yksi on dokumentin ohjaaja Nick Broomfield, jolla Cohenin tapaan oli suhde Marianne Ihlenin kanssa. Yksi on Kreikan satumainen saari Hydra, jolta kaikki alkoi.

Rakkaustarinaa ja koko Cohenin uraa katsellaan 1960-luvun kautta. Tuolloin Hydralla asui joukko taiteilijoita, jotka elivät villiä ja vapaata, hyvin boheemia elämää.

Marianne Ihlen ja Leonard Cohen aloittivat 60-luvulla Hydran saarella kivuliaan suhteen.­

Cohen rakastui vaaleaan, norjalaiseen yksinhuoltajaan Marianneen, jolla oli pieni Axel-poika. Vaikka suhde rakoili ja lopulta päättyi osapuolten muuttaessa Kreikan idyllistä niin Montrealiin kuin New Yorkiinkin, kesti se henkisesti läpi elämän ja eli Cohenin musiikissa.

Pääaiheeksi hahmottuu kyseenalainen muusan teema. Mariannea kuvaillaan Cohenin – seikkailevan naissankarin – ylimmäksi muusaksi. Muuta roolia Ihlenillä ei ollut. Hän oli kodinrakentaja, miehen kannustaja, ihailtu.

Cohenia on kuvailtu feministiksi. Hänen on sanottu toivoneen naisten nousua valtaan. Omassa elämässään hän ei osannut naisten halua sitoutua. Dokumentissa nähdään, että hän tuli ja meni miten itse tahtoi olettaen naisten odottavan vuoroaan kiltisti.

Leonard Cohen kirjoituskoneensa kanssa auringossa.­

Suhde Ihleniin kesti henkisellä tasolla vuosikymmeniä, mutta se ei perustunut tasa-arvoon. Esimerkiksi asuessaan New Yorkissa pariskunnan osapuolilla oli omat asunnot, ja Cohen vietti selän takana naisrikasta rockelämää kuuluisalla Chelsea-hotellilla.

” Tietoisuus muista naisista murskasi minut, se sattui niin paljon.

– Halusin laittaa hänet pulloon, lukita ja heittää pois avaimen. Tietoisuus muista naisista murskasi minut, se sattui niin paljon, sanoo Marianne dokumentissa, jossa ei silti kiinnostuta syvemmistä, kärsivistä tunteista.

Dokumentti on koskettava, mutta se herättää kivuliaan kysymyksen: oliko Marianne vain miessilmien passiivinen objekti ja Leonard piittaamaton hyödyn haalija?

Marianne Ihlen menehtyi leukemiaan vuonna 2016, neljä kuukautta ennen Cohenin kuolemaa. Hän sai entiseltä rakastetultaan tunteellisen kirjeen kuolinvuoteelleen. Cohen oli romantikko, vaikkei naista osannutkaan pitää kuin kukkaa kämmenellään, vaan tahtoi omia puskan jos toisenkin.

– Runoilijat eivät ole hyviä aviomiehiä. Et voi heitä omistaa, et edes pientä palaa, toteaa Leonard Cohenin ystävä Aviva Layton.

Ihlenin poika Axel piti Cohenia isänään, mutta kuten monille Hydran hippokommuunien lapsille kävi, on hän viettänyt viimeiset 40 vuotta elämästään mielenterveyslaitoksissa. Axelin ja Kreikan liian vapaassa ilmapiirissä 1960-luvulla asuneiden lasten kohtalo oli rankka.

Se on oma tarinansa, ja aiheesta on ensi vuonna tulossa Fabien Greenbergin ja Bård Kjøge Rønningin dokumenttielokuva nimeltä Lilla Axel.

