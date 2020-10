Jack Nicholsonin ura meinasi töpätä ulkonäköön – mestarinäyttelijä peilasi rooleissaan pimeitä puoliaan ja siviilielämänsä myrskyjä

Yli 60 elokuvaa tehnyt Jack Nicholson ammensi rooleissaan itsestään. Vuonna 2010 elokuvista vetäytyneen 83-vuotiaan näyttelijälegendan uran suurin pettymys oli epäonnistuminen ohjaajana.

Orastava kalju jo nuorena, leveä lantio ja raskas kävely. Ei lainkaan Hollywoodin miestähdille tyypillistä ensirakastajan ulkomuotoa. Näin brutaalisti elokuvakriitikko Jean-Babtiste Thoret kuvailee nuorta Jack Nicholsonia uutuusdokumentissa Tohtori Jack ja Mr. Nicholson.

Newjerseyläisen pikkukaupungin kasvatti Jack Nicholson oli ajanut 18-vuotiaana Amerikan halki Kaliforniaan tavoitellakseen elokuvatähteyttä. Koulussa pullukaksi pilkattu poika halusi päästä pois ankeista ympyröistä. MGM:n animaatio-osastolle juoksupojaksi pestautunut Nicholson sai nopeasti huomata, ettei sopinut Hollywoodin miesnäyttelijöiden raamikkaaseen muottiin.

B-luokan leffoistaan tunnettu ohjaaja Roger Corman näki Nicholsonin potentiaalin ja tarjosi hänelle rooleja.

– Jack oli hyvin älykäs, terävä ja hänellä oli kieroutunut huumorintaju. Jack teki aina omaa juttuaan: Hän näytteli itseään, Corman kertoo.

1950-luvun lopulla isot Hollywood-studiot menettivät valtaansa Hollywoodissa ja pienemmät alkoivat nousta. Corman värväsi talliinsa tulevia legendoja: Francis Ford Coppolasta Martin Scorseseen ja Jonathan Demmestä Dennis Hopperiin. Samassa joukossa oli mukana Nicholson, jonka ensimmäinen läpimurtoelokuva oli Easy Rider vuonna 1969. Varttitunnin mittaisella juopon lakimiehen roolillaan Nicholson kaappasi koko elokuvan ja sai siitä miessivuosan Oscar-ehdokkuuden.

Yhtäkkiä Nicholsonista tuli Hollywoodin kuumin nimi. Mies antoi pakit muun muassa päärooleille Kummisedässä ja Puhalluksessa.

– Kummisetä oli lupaava. Olin aina halunnut näytellä Marlon Brandon kanssa. Minulle tarjottiin pää­osaa, mutta minusta se vaatii italialaisen näyttelijän eikä minulla ollut yhteisiä kohtauksia Brandon kanssa, hän selitti esikuvastaan.

Dokumentti korostaa Nicholsonin ammentaneen yli 50 vuotta kestäneellä urallaan rooleissaan itsestään.

– Elokuva oli tyhjä sivu, jolle Nicholson kirjoitti tarinaa paljastaen pimeitä puolia itsestään, elämäkerturi Patrick McGilligan sanoo.

Anjelica Huston sieti Nicholsonin syrjähypyt 17 yhteisen vuoden aikana.­

Kyltymätön rakastaja käytti Miehuusvuosien (1971) roolissaan omia kokemuksiaan. Pakonomainen tarve vietellä oli kosto nuoruusvuosien huonoista kokemuksista naisista.

Chinatownin (1974) jälkeen maailmalle levisi juttu siitä, kuinka Nicholsonin June-sisko ei ollutkaan tämän sisko, vaan äiti. 16-vuotiaana raskaaksi tulleella Junella ei ollut aavistustakaan lapsen isästä, ja lapsi päätyi hänen äitinsä kasvattamaksi.

Jack Nicholson elokuvassa Chinatown (1974).­

Yksityiselämän myllertäessä raivo hiipi Nicholsonin rooleihin. Yksi lensi yli käenpesässä (1975) kulisseissa ei tiedetty, koska Nicholson oli roolissaan ja koska ei, niin luontevasti hän esitti mielisairasta. Hohdon (1980) psykopaattisena Jack Torrancena Nicholson repi viimeistään imagonsa palasiksi ja antoi palaa.

Dokumentin mukaan Nicholsonin uran suurin pettymys oli se, ettei hän menestynyt ohjaajana. Vuonna 2010 legenda vetäytyi elokuvista How Do You Know -komedian jälkeen, koska halusi pitää loppuelämänsä omanaan. Hän on nykyään 83-vuotias.

Jack Nicholson ei ole tehnyt rooleja vuoden 2010 jälkeen.­

Kuuluisaa hymyä ja aurinkolaseja on nähty sen jälkeen harvoin julkisuudessa. Lapsuudenystävä Jonathan Epaminondas paljastaa, miksi Nicholson verhoaa silmänsä aurinkolasein.

– Jack on sanonut, että ilman aurinkolaseja olen vain vanha ja kalju läski. Niiden kanssa olen Jack Nicholson.

