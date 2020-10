Varo juonipaljastuksia! Maajussi-Aleksi, 22, huomaa heti morsianehdokkaan käytöksessä piirteen, jota ei voi sietää: ”Total turn off”

Ranualainen maajussi Aleksi on huolissaan tavasta, jolla yksi morsianehdokkaista käskyttää muita.

Maajussille morsian -suosikkisarjassa eletään jännittäviä aikoja, sillä puolisoehdokkaat ovat matkustaneet maajussien farmeille viikoksi. Viikon aikana maajussit vievät puolisoehdokkaansa treffeille ja selvittävät tunteitaan.

Maanantaina esitettävässä jaksossa Ranualla lypsykarjatilaa pitävä Aleksi, 22, Kangasalalla kultaisianoutajia kasvattava Heidi, 51, maaseutuyritystä Kuusamossa vetävä Miia, 36, ja mustaherukkaa Multialla viljelevä Jouni, 29, suuntaavat kauden ensimmäisille yksilötreffeille.

Maajussille morsian -sarjan maajussit Heidi, Miia, Jouni ja Aleksi.­

Jos et halua tietää enempää jakson tapahtumista, niin älä lue juttua pidemmälle!

Lypsykarjatilallinen Aleksi vie ensimmäisenä treffeille Jasminin, 22. Aleksi toivoo, että treffit selkeyttäisivät hänen ajatuksiaan, sillä Aleksi kertoo kameroille huomanneensa morsianehdokkaansa käytöksessä piirteen, jota hän ei voi sietää.

– Toivon, että päivä menee hyvin. Täytyy ottaa selville asioita, jotka itseä häiritsee. Jasmin oli eilen jotenkin käskevä ja ohjasi koko porukkaa. Se häiritsi. Sen näkee nyt, millaista on kahdenkesken, että alkaako hän minua metsässä käskyttää, Aleksi pohtii.

– Huolettaa ehdottomuus ja asioiden sanelu. Koko ajan on esillä ja haluaa sanella mitä muut tekee. Se on total turn off. En sitä siedä.

Aleksi etsii seikkailuhenkistä morsianta, jonka kanssa lähteä matkoille.­

Muut morsianehdokkaat ovat huomanneet, että Jasmin on naisista se, joka osoittaa avoimesti olevansa kiinnostunut Aleksista.

– Hän on meistä se, joka tuo itseään eniten esille ja jopa flirttaileva. Hän näyttää kiinnostuksensa Aleksiin. Minä ja Jenni olemme olleet sivummalla, joten sitä on miettinyt, että mitä treffeillä voi tapahtua, Pinja, 23, sanoo.

Aleksi vie Jasminin luontopolulle ja piknikille. Maajussi päättää nostaa kissan pöydälle ja kysyy Jasminilta, miksi hän oli niin komenteleva edellisiltana.

– Eilen mietin sitä, kun olit vähän käskevä ja ohjasit porukkaa. Tuli sellainen olo, että eiköhän me olla kaikki aikuisia ihmisiä ja tiedetä, mitä tehdään. Minulla oli tavoite, että saan sinusta rennompia pirteitä esiin, hän sanoo.

Jasmin vastaa Aleksille olevansa jämäkkä ja suorasanainen.

– Tykkään pitää langat käsissä. Välillä se menee liian pitkälle. Pitäisi osata hellittää ja antaa fiiliksen viedä, Jasmin sanoo ja kertoo huomanneensa, ettei Aleksi pidä komentelusta.

– Hän on pohjimmiltaan rento ja hyvä tyyppi. En tiedä miksi välillä tulee jäykkyys ja periksiantamattomuus esille, Aleksi sanoo kameroille.

Aleksi toivoo treffeillä näkevänsä Jasminista uuden, rennomman puolen.­

Kummatkin ovat treffien jälkeen hämmentyneitä siitä, voisiko heidän suhteensa toimia.

– En oikeastaan tiedä tulinko treffien jälkeen viisaammaksi ja varmemmaksi mistään. Ajastukset on ihan levällään, Jasmin myöntää.

