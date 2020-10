Olet mitä syöt -osallistujan ruokavalio saa Pippa Laukan pöyristymään – lopulta lääkäri päätyy ennennäkemättömään ratkaisuun

Radiojuontaja Rea Tallgrenin yksipuolinen ruokavalio saa Pippa Laukan huolestumaan. Lopulta lääkäri päätyy poikkeukselliseen ratkaisuun.

Tämän viikon Olet mitä syöt -jaksossa elämäntaparemonttiin ryhtyy 33-vuotias radiojuontaja Rea Tallgren. Tallgren kertoo syövänsä arkisin jopa turhankin terveellisesti ja niukasti, mutta ahmivansa viikonloppuisin herkkuja senkin edestä.

– Mun elämäntavoissa on tällä hetkellä aika paljon parantamisen varaa. Mä olen sellainen ääripäiden ihminen. Mä olin kerran karkkilakossa ja se kesti 3,5 vuotta. Tällä hetkellä tilanne on se, että arkisin saatan syödä todella terveellisesti, mutta viikonloppuisin on aivan peto irti. Sitten syödään kaksin käsin ja vielä jalkojenkin avulla ja tosi epäterveellisesti, Tallgren kertoo kameroille.

Rea Tallgren tunnustaa kärsineensä teini-iässä vakavasta syömishäiriöstä.­

Tallgrenia auttamaan saapuu tuttuun tapaan hyvinvointilääkäri Pippa Laukka. Kun Laukka saapuu Tallgrenin luokse Helsinkiin, kurkkaa hän ensimmäisenä radiojuontajan jääkaappiin. Laukan silmä osuu heti lukuisiin energiajuomatölkkeihin, joita Tallgren säilyttää jääkaapissaan.

– Juomapuolta sulta ainakin löytyy täältä. Onko nämä kaikki sun? Laukka ihmettelee.

– Jos mä en saa energiajuomaa, se päivä menee pilalle, koska mä en pysy hereillä ja olen kiukkuinen. Mä joka päivä murehdin, mitä ne tekee mulle, Tallgren tunnustaa.

Tallgrenin epäterveellinen ruokavalio saa radiojuontajan itsensäkin epäuskon valtaan.­

Tallgren avaa Laukalle myös herkkulaatikkonsa, joka pitää sisällään muun muassa juustonaksuja, turkinpippureita ja keksejä. Tallgren tunnustaa Laukalle, ettei yleensä pysty lainkaan lopettamaan herkkuttelua sen aloitettuaan.

Tallgren ei ole uskoa silmiään, kun Laukka kokoaa pöydälle saman aikaisesti kaikki hänen viikon aikana syömänsä herkut. Viikon aikana Tallgren oli juonut muun muassa 11 tölkkiä energiajuomaa, 21 keksiä, 15 karkkia, pussillisen juustonaksuja, kaksi pizzaa, popcornia, majoneesia sekä yli puoli kiloa erilaisia juustoja.

– Kyllähän tämä näyttää ihan siltä, että olisi kahdeksanvuotiaan synttärit. Mutta jos ajattelet, ettei tässä olisi näitä juustonaksuja, niin ei tässä pöydässä ihan hirveästi mitään olisi. Jos mun pitäisi sanoa, mitä tästä pöydästä puuttuu, niin tästä puuttuu kaikki tärkeät asiat, Laukka täräyttää.

– Tuli ihan sellainen olo, että tämä ei voi olla totta, Tallgren puolestaan toteaa.

Pippa Laukka saapuu auttamaan Rea Tallgrenia elämäntaparemontissaan.­

Radiojuontaja kertoo kärsineensä teini-ikäisenä vakavasta syömishäiriöstä. Tallgren myös tunnustaa, että vaikka hän ei ole kärsinyt aikoihin syömishäiriöpotilaille tyypillisestä käyttäytymisestä, on se edelleen läsnä hänen ajatuksissaan. Hän toivookin, että Laukka pystyisi opettamaan hänelle tasapainoisempaa suhtautumista ruokaan ja syömiseen.

– Mulla on ollut sellaisia kausia, että mä en ole voinut töiden lisäksi käydä missään muualla, koska koen olevani niin lihava ja ruma, että ihmisethän katsovat tuolla kadulla, että miten tuollaisen annetaan kulkea täällä vapaana. Mä tiedän, että se kuulostaa tosi uskomattomalta. Mutta se on täysin todellinen silloin, kun ajatus menee siihen ja se eskaloituu se tilanne, Tallgren selittää.

Tallgren myös tunnustaa Pippa Laukalle pelkäävänsä lihomista. Lopulta Tallgrenin taustat tuntien Laukka päättääkin yllättäen, ettei punnitse tai mittaa Tallgrenia lainkaan. Laukan ratkaisu on poikkeuksellinen, sillä Olet mitä syöt -ohjelman osallistujat yleensä punnitaan ja mitataan tarkasti ennen elämäntaparemontin aloittamista. Ratkaisu kuitenkin miellyttää Tallgrenia.

– Mulle tuli sellainen olo, että mä en voi epäonnistua tässä, koska me ei tuijoteta vaa’an numeroita, Tallgren iloitsee kameroille.