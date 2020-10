Esa Tikkanen paljastaa Maria Veitolalle tavanneensa vaimonsa Tinderissä – lähetti viimeisenä niittinä 13 tekstaria ja kaahasi yöllä paikalle

Yökylässä Maria Veitola -sarjassa Esa Tikkasen Tuuli-vaimo paljastaa epäroineensä ensin hurjamaineisen miehen kanssa seurustelua.

Illan Yökylässä Maria Veitola -jaksossa runsaat viisi vuotta yhdessä olleet Esa Tikkanen ja Tuuli-vaimo kertovat tapaamisestaan ja rakastumisestaan.

Esa paljastaa parin tavanneen Tinderissä, jossa Esa oli Tuulin ensimmäinen match eli osuma.

– Oli ollut vajaan tunnin ja sieltä tuli heti match. Tiesin, kuka on Esa Tikkanen, mutta en ajatellut että se on nyt sitten se. Siinä luki Esa, 49. Sitten se alkoi kirjoittelemaan heti samana iltana.

Tuuli laittoi kuitenkin viestittelyyn pian stopin. Tuuli selittää Veitolalle, että media oli antanut Esasta sellaisen kuvan, ettei hän kaivannut moista elämäänsä.

– Että hän on kauheen menevä, bilettää vaan ja pettää, jotenkin ihan täysin erilainen.

Tilanne eteni kuitenkin, kun Somerolla asunut Tuuli oli muissa asioissa Helsingissä ja Esa oli lähettänyt 13 tekstaria päivän aikana. Illan päätteeksi kello 23.47 Tuuli päätti lähettää Esalle viestin takaisin.

– Laitoin siihen vaan, että että taksi perseen alle ja tänne. Kysymysmerkki.

– 23.57 Esa oli jo Punavuoressa. En ymmärrä, miten se on mahdollista. Hän oli ollut Espoossa ja saanut taksinkin niin nopeasti.

Pari päätyi pian käymään lumipallosotaa ja Esa kertoo, miten tarkkakätisenä laukojana heitti lumipallon Tuulin paidan sisään.

– Ei ollut sitten enää mitään tehtävissä. Se ei kysynyt, se vaan sitten vei, Tuuli nauraa.

Aamupalalla Maria Veitola palaa asiaan ja kysyy, mihin Tuuli Esassa rakastui alun epäröinnistä huolimatta.

– Silloin kun se tuli paikalle, peli oli menetetty. On niin pilke silmäkulmassa, aurinkoinen, positiivinen, iloinen, niin läsnä. Hän puhuu aina, että me ollaan me. Esalle se tarkoittaa sitä, että tekee henkisesti toiselle kaiken elämän helpommaksi.

Tuuli kertoo olleensa aiemmin todella ujo ja kärsinyt huonosta itsetunnosta. Nyt hän pystyy vetämään koulutuksia isoille ihmisjoukoille.

– Esa on rakastamisella ja pönkittämisellä nostanut itsetuntoa, kelpaan tällaisena kuin oon.