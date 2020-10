Jarkko Niemi tekee Syke-leffassa paluun Holopaiseksi ja liittyy Ex-onnellisten kaartiin – näyttelijä selittää, miksi jätti suosikkiroolinsa

Ex-onnellisten neljännen kauden jaksot alkavat C Morella. Neljännellä kaudella mukaan liittyvät Helena Vierikko, Minna Suuronen, Taisto Oksanen ja Jarkko Niemi, joka muistetaan erityisen hyvin Sykkeen Petteri Holopaisena.

Eroperheille rakennettu talo saa neljännelle kaudelle uusia asukkaita, kun ideologisista syistä eronneet Kirsi (Helena Vierikko) ja Johanna (Minna Suuronen) muuttavat taloyhtiöön lastensa kanssa. Parin välit eivät ole parhaat mahdolliset, nimittäin Johanna on edelleen rakastunut käsityöopettajana työskentelevään Kirsiin, joka ei halua puhuakaan ex-puolisolleen.

Ex-onnellisten uudella kaudella tavataan myös Kirsin ja Johanna 14-vuotiaiden lasten isät (Jarkko Niemi ja Taisto Oksanen), jotka ovat keskenään pari.

Sekä Helena Vierikko että Jarkko Niemi ovat innoissaan hypätessään suosikkisarjaan mukaan.

– Katsoin sarjaa ensimmäisellä kaudella ja tykkäsin siitä tosi paljon. Oli mukavaa päästä pitkästä aikaa näyttelemään yhdessä Helenan, Minnan ja Taiston kanssa, Jarkko iloitsee.

Ex-onnellisten uusina kasvoina nähdään Jarkko Niemi, Helena Vierikko, Ilmi Kuokkanen, Niklas Inkeroinen, Minna Suuronen sekä Taisto Oksanen.­

– Kirsin roolia oli tosi kiva tehdä, ja tästä tulikin poikkeuksellinen ja ikimuistoinen työ, nimittäin kuvaukset osuivat koronan aikaan. Se tietenkin leimasi työn tekemistä hyvin voimakkaasti myös henkilökohtaisella tasolla, koska siinä tuli siviilielämään niin monta muuttujaa, kun maa meni kiinni.

Poikkeuksellinen tilanne aiheutti erilaisia järjestelyjä kuvauksissa.

– Johanna Vuoksenmaa kirjoitti joitakin kohtauksia uusiksi. Intiimikohtauksista poistettiin halaukset ja suudelmat. Kuvauksissa oli tarkoitus olla iäkkäämpiä ihmisiä avustajina, joten emme tietenkään voineet ottaa heitä kuvauksiin. En kokenut, että ilmaisuvapauteni rajoittui. Muutokset sopivat mielestäni ihan luontevasti sarjaan, Helena kertoo.

– Lisäksi pidimme huolta turvaväleistä ja pesimme käsiä ahkerasti. Myös catering-käytännöt muuttuivat: ruoat annosteltiin ja annokset muuttuivat yksittäispakatuiksi. Meitä kehotettiin siviilielämässä pidättäytymään massatapahtumista, jossa voisi mahdollisesti saada tartunnan. Tämä kehotus annettiin varmaan kuvausten suojelemiseksi.

Jarkko ehti kuvata omat kohtauksensa ennen koronarajoitteita.

– Kun kuvasin omia kohtauksiani, korona vaikutti ainoastaan niin, että pidimme käsihygieniasta huolta, mutta silloin ei ollut vielä tullut rajoituksia. Pääsin juuri sen aallon alta pois. Toki se vaikutti sitten muihin töihin niin, että kesäloma alkoi aikaisemmin.

Komediallisen draamasarjan neljännen kauden käsikirjoitustiimiä vetää Johanna Vuoksenmaa. Ohjauksesta vastaa Marika Kuortti.

Jarkon aikaistuneen kesäloman jälkeen alkoivat Sunnuntailounaan uuden kauden kuvaukset. Viime vuosina Jarkko on nähty Sunnuntailounaan lisäksi myös monissa muissa suosituiksi kohonneissa sarjoissa, kuten Sykkeessä ja Moderneissa miehissä.

– Olen ollut tosi iloinen siitä, että olen päässyt tekemään paljon kivoja juttuja. Kävi ihan mieletön säkä, että pääsin sekä Modernien miesten että Sunnuntailounaan alkuperäiseen pääcastingiin.

Palkitussa Sykkeessä Jarkko näytteli viiden kauden ajan epäsosiaalista Petteri Holopaista, joka nousi monien katsojien suosikkihahmoksi.

– Holopaista oli mahtavaa tehdä, se oli niin hyvin kirjoitettu. Lähdin pois haikein mielin, mutta minulle tuli semmoinen fiilis, että halusin tilaa tehdä muitakin juttuja. En halunnut tehdä vuosikaupalla yhtä hahmoa. Työkavereita on välillä ikävä.

Fanit pääsevät nauttimaan vuodenvaihteessa elokuvateattereihin saapuvassa Syke-elokuvassa Holopaisesta vielä kerran.

– Holopaisen tarina ei ole kokonaan ohi, mutta kyllä se oli sitten siinä. Koskaan ei saa sanoa ei koskaan, mutta tällä hetkellä vaikuttaa ja tuntuu siltä.

Petteri Holopaisen rooli on tuonut Jarkolle paljon fanipostia.

– Palautteen saaminen on tuntunut tosi kivalta. On ollut hienoa, että se on niin monelle ollut tärkeä hahmo.

Ihmisiä on puhuttanut myös Modernien miesten Pete, joka tykkää pitää lippistä väärin päin.

– Nyt olen tajunnut, etten voi käyttää enää lippistä väärin päin, koska muuten yllättävissäkin paikoissa tulee ”Pete, moi!” -heittoja. Joten nyt olen itse opetellut pitämään lippistä oikein päin, Jarkko nauraa.

Viime aikoina Jarkko on nimenomaan nähty komediallisissa rooleissa.

– Olen nauttinut komedian tekemisestä. Joskus haluaisin päästä tekemään jotain rikossarjaa, jossa saan olla vakavana tai hahmoni on vaikka pahis. Se päivä tulee jossain vaiheessa.