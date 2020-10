Maria Veitola törmää Esa Tikkasen kotona harvinaiseen ratkaisuun – toisessa vessassa saa pissata lattialle

Illan Yökylässä Maria Veitola -jaksossa Esa Tikkanen ja Tuuli-vaimo selittävät perheen erilaisia siisteyskäsityksiä.

Illalla nähtävässä Yökylässä Maria Veitola -jaksossa Maria Veitola vierailee jääkiekkoilija Esa Tikkasen ja tämän Tuuli-vaimon luona Helsingissä.

Tikkasten koti on valoisa ja valkoisensävyinen kerrostaloasunto Helsingin keskustassa ja sieltä aukeaa näkymä Töölönlahdelle.

Parin asunnossa yksi asia hämmästyttää heti alkuun Marian.

– Onks teillä aina näin siistiä? Maria kysyy.

Tuulin mukaan kyllä silloin, kun hän on kotona. Mutta jos hän poissa, päätyvät Esa ja lapset lähinnä paniikkisiivoamaan ennen Tuulin kotiintuloa.

Seuraavaksi Esa Tikkanen esittelee perheen vessat, joita on kaksi – toinen pojille ja toinen tytöille.

Veitola havainnoi, että ratkaisu on kotioloissa varsin harvinainen, mutta pitää sitä unelmana.

– Se on varmaan siitä samasta syystä, että meidän siisteyskäsitys on vähän erilainen, Tuuli selittää.

– Eli miesten vessa on se, jossa pissataan lattialle? Jossa on roiskeita? Veitola tarkentaa Esan nauraessa.

Tuulin mukaan Esan pojat ovat pienestä asti oppineet sen, että vaikka toiseen vessaan olisi jono, he eivät mene ns. naisten vessaan.

– Ne tietää, että saisivat mennä, mutta eivät mene, koska tietävät että siellä joutuisi siivoamaan jälkensä.

Veitolaa kiinnostaa, kuinka paljon lapsia talossa siis oikeastaan on. Tikkaset selvittävät hieman mutkikkaasti, että Esalla lapsia on viisi, joista kaksi on jo maailmalla ja heillä on omiakin lapsia ja lisäksi esikoinen on tällä hetkellä raskaana. Tuulilla on lisäksi yksi aikuinen tytär.

– Eli meillä on yhteensä kuusi lasta ja kohta viisi lastenlasta, Tuuli laskee.

Lapsista neljä viettää aikaa Tikkasten asunnossa.

– Vau, summaa Veitola.