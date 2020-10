BB-talon yhteishenki rakoilee pahemman kerran – yöpartiossa puhutaan suut puhtaaksi: ”Krisse on menetetty”

Big Brother -talon kuppikunnat vahvistuvat entisestään.

Big Brother -talon asukkaat jaettiin heti kauden alussa jaettu kahteen ryhmään: talolaisiin ja mökkiläisiin. Jaottelun aikana ryhmät kisailivat toisiaan vastaan ja loivat yhteishenkeä omilla tahoillaan.

Kolmannella viikolla talon väki ja mökkiläiset pääsivät tutustumaan toisiinsa viikkotehtävän aikana ja tehtävän päätyttyä ryhmät vihdoin yhdistyivät. Vanhat ryhmärajat menivät sekaisin uusien kohtaamisten myötä.

Entisen mökin asukkaat Marko, Sami ja Olli-Pekka ovat lanseeranneet yöpartion, jossa he viettävät aikaa muiden asukkaiden nukkuessa. Myös Roope on liittynyt partioon.

Viime aikoina yöpartio on saanut jutunjuurta Kristiinasta, joka tuntuu erkaantuneen muista mökkiläisistä. Miehet ovat huomanneet, että Kristiina on ottanut Joelista ja Artusta itselleen uuden porukan ja viihtyy hyvin makuuhuoneessa heidän kanssaan jutustellen.

Kristiina on muiden mökkiläisten näkökulmasta vaihtanut niin sanotusti leiriä, ja sekös heitä kismittää.­

Keskiviikkona yöpartio laajentaa toimintaansa, kun Samin, Olli-Pekan ja Markon lisäksi pihalle jutustelemaan saapuu Paula. Asukkaat hoksaavat, että ulkona ovat kaikki entiset mökkiläiset Kristiinaa lukuun ottamatta.

– Krisse ei oo enää mökkiläinen, Olli-Pekka toteaa.

– Krisse on menetetty, Marko vitsailee.

– Ajattelin aina, että mökki ei lähde minusta, mutta Krisse oli vaan: watch me bitch", Roope laukoo.

Samin mielestä Kristiina on väliinputoaja, joka on hylännyt mökkiläiset, mutta ei ole päässyt kunnolla talonkaan porukoihin. Asukkaat naureskelevat Kristiinan ja Ellan välejä, joita he pitävät viileinä.

Entinen mökkiporukka tuumailee, että Kristiina on niin sanotusti vaihtanut leiriä, koska viihtyy nyt parhaiten Joelin ja Artun seurassa. Kolmikon juttu luistaa hyvin, ja muut kokevat, että siihen on vaikea päästä mukaan.

– Ei jaksa enää itsekään yrittää. Ainoa, jonka kanssa mulla toimii, on Joel. Se on hauska tyyppi, mutta nämä kaksi muuta, niin ei se vain toimi, Roope ilmoittaa.

Tämä porukka asteli BB-taloon syksyllä 2020.­

Myöhemmin keskiviikkona Sami ja Olli-Pekka jatkavat vielä juttua kahdestaan. Sami miettii, että taloon on selkeästi alkanut muodostua kuppikuntia. Olli-Pekka pohtii, että Timo viihtyy hyvin yksikseen tai eri porukoissa sukkuloiden.

– Kati on siellä sun täällä, mutta se ei ole oikein kenenkään (kanssa). Samoin kuin Paulakin on vähän sellainen pomppija. Määkin oon kyllä sinänsä, O-P miettii.

Sami toteaa, että alkuperäisen mökin väki kuitenkin pitää yhtä, Kristiinaa lukuun ottamatta.

O-P:n mielestä Roope ja Ella muodostavat yhden kuppikunnan ja Arttu, Joel ja Kristiina toisen.

– Sitten ollaan me muut, O-P miettii.