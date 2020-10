Elsa Saisio hermoili Kummeli-ryhmään liittymistä – teki heti alkuun yhden tietoisen ratkaisun: ”Jännitys lakkasi siihen”

Elsa Saisio esittää uudessa Kummelit-elokuvassa vanhempaa rikoskonstaapelia Parmasta.

Elsa Saisio on omien sanojensa mukaan sujahtanut Parmaksen rooliin sulavasti.­

Alle nelikymppisenä helsinkiläisnaisena kuusikymppisten tamperelaisäijien seassa. On kai niitä helpompiakin rasteja?

Näyttelijä Elsa Saisio, 39, ei valita. Päinvastoin. Kummeli-ryhmän kanssa on hyvä tehdä töitä, vaikka muutama vuosi sitten vähän mietitytti. Saisio on mukana ensi syksynä ensi-iltansa saavassa Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuvassa.

Kun kutsu vanhemman rikoskonstaapeli Parmaksen rooliin muutama vuosi sitten tuli, Saisio tunsi henkilökohtaisesti vain Heikki Vihisen. Kaksikko oli tehnyt yhteistyötä muun muassa Tampereen Teatterissa Vihisen johtaja-aikoina.

– Onhan tässä nyt täytynyt tutustua näihin, Saisio kuvailee prosessia.

– Alkuun mua jännitti, että löydänkö oman paikkani. Noilla on niin oma juttu, ja mietin, olenkohan mä ihan eri maailmasta.

Yhteistyö lähti kuitenkin sujumaan nopeasti, kiitos käsikirjoituksen.

– Parmaksen roolin kautta mulla on oma pelipaikkani kokonaisuudessa. Oli ihan sovittu ja tietoinen ratkaisu, että vedän eri linjaa kuin muut. Jännitys lakkasi siihen.

Saisioon puree rento ja suorasukainen työilmapiiri.­

Saisio oli tehnyt töitä ja viihtynyt Pirkanmaan suunnalla jo ennen Kummeli-ryhmään liittymistä.

– Tykkään tästä rennosta ja aika suorasta meiningistä. Meillä on tosi hauskaa yhdessä. Kummeli-miehet ovat todella mukavia ja sydämellisiä ihmisiä niin töitä tehdessä kuin siviilissäkin.

– Kaikilla on kova työmoraali, eikä kukaan valita mistään. Ammattimiehiä monessa mielessä kaikki, Saisio kehuu.

Parmaksen tarina on keskiössä ennen elokuvaa nähtävällä alkuperäissarja Kontio & Parmaksen kolmannella tuotantokaudella. Formaatista on tullut Saisiolle tärkeä.

– Nyt on jo nähty, että sarjalle on tilaus ja katsojansa. Se innostaa jatkamaan tekemistä.

Koronapandemia ei ole ainakaan vielä iskenyt pahemmin Saision työtilanteeseen.

– Mitään isoja proggiksia ei ole lähtenyt alta. Kesällä kuvattiin Pertsa ja Kilu -elokuvaa ja tulevat työt ovat keväässä. Luulen, että ne pysyvät.

– Nyt ei vaan saisi edes nuhaa saada, sillä jokainen kuvauspäivä on kallis.

Kummeli-konkarit Heikki Silvennoinen, Heikki Vihinen, Heikki Hela ja Timo Kahilainen.­

IS:n pyynnöstä Elsa Saisio luonnehti kuvauksissa mukana olevat Kummeli-miehet erikseen.

Heikki Silvennoinen?

– Niin ihmisrakas kuin voi olla. Heikki on kiinnostunut jokaisesta ja haluaa, että työryhmässä ja kaikilla sen lähellä on hyvä olla.

Heikki Vihinen?

– Käsittämätön pää! Ihailen hänen loppumatonta yleissivistystään, tutkimista, lukemista ja mielenkiintoa kaikkia asioita kohtaan. Heikki yhdistää hienosti kaiken sen omintakeisiin käsikirjoituksiin.

Heikki Hela?

– Hieno artisti. Heikki on ehkä Kummeleista se sielukkain. Hänen tekemisissään ja olemisessaan on syvyyttä. Lisäksi hän on rakkaan Kaisa-siskoni mies, joten katson häntä myös sellaisena.

Timo Kahilainen?

– Timo rakentaa hyvin kuvaustilanteita. Hän tietää, mitä haluaa kohtauksilta, mutta tarjoaa hyviä juttuja kavereillekin. Minulla on ollut Timon kanssa hyviä hetkiä ja hienoja keskusteluja.