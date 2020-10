Kikattavan kakkiaisen suomalaistekijät yhteistyöhön viihdejätti Disneyn kanssa – uudella lastenohjelmalla huikea budjetti

Viihdejätti Disney tilasi animaatiosarjan suomalaiselta Gigglebug Entertainmentilta.

Suomalainen Gigglebug Entertainment on solminut mittavan yhteistyösopimuksen oman alkuperäissarjansa Keltainen Lumimies -tuotannosta Disneyn kanssa.

Animaatiosarjan on tarkoitus valmistua vuonna 2022 ja se on suunnattu 6–10-vuotiaille lapsille.

Tiedotteessa kerrotaan, että sarja tuotetaan yhteistyössä Zodiak Kids Studio Ranskan ja Suomen Yleisradion kanssa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Disney tilaa suomalaisen alkuperäisidean tuotantoon.

Gigglebug on tehnyt aiemmin yhteistyötä Disneyn kanssa 101 Dalmatialaista -sarjan uudelleenideoinnissa ja -suunnittelussa. Gigglebug vastasi sarjan konseptikehityksestä sekä siihen liittyvien lyhytohjelmien tuotannosta.

Keltainen Lumimies – Unstoppable Yellow Yeti perustuu Gigglebug Entertainmentin vastaavan tuottajan Anttu Harlinin ja luovan johtajan Joonas Utin kehittämään alkuperäishahmoon ja sen elämään fiktiivisessä Wintertonin kylässä Napapiirin pohjoispuolella, jossa haaveillaan kaupungin pääsystä maailmankartalle.

Utti sai idean hahmoon hänen luonaan Lappeenrannassa asuneesta costaricalaisesta vaihto-oppilaasta, jonka kanssa Uttin perhe ystävystyi.

Keltainen Lumimies -sarjan päähahmojen Gustavin, Riitan ja Osmon kerrotaan kapinoivan ja rikkovan suomalaisia sääntöjä ja haluavan pitää hauskaa.

– On ainutlaatuisen hienoa päästä tuottamaan oma alkuperäissarja legendaariselle Disneylle ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä. Yhteistyö luovan tiimimme, Disneyn ja Ylen kanssa on todella hauskaa. Tällaisesta levityksestä ja kumppanuudesta olemme haaveilleet pitkään. Unelmahomma!, Anttu Harlin sanoo tiedotteessa.

– Arvojemme perusta on levittää iloa lapsille, perheille ja lapsenmielisille ja haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, minkälaisia sukupolvia tänne kasvaa. Olemme noudattaneet tätä ohjenuoraa alusta saakka. Nyt kaikki uudet yhteistyökumppanimme mahdollistavat tämän aivan uudella tavalla, mikä on uskomattoman hienoa.

Keltainen Lumimies -sarjan tuotannon kuvaillaan olevan erittäin mittava ja budjetti on aivan omaa luokkaansa. Sen budjetin kerrotaan vastaavan kooltaan noin viittä suomalaista elokuvaa.

Sarja koostuu viidestäkymmenestä 11-minuuttia kestävästä jaksosta ja lyhytohjelmasta. Ohjelmat esitetään Suomessa Ylen kanavilla ja videopalvelussa, sekä sen jälkeen Disneyn kanavilla ja videopalveluissa Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-Idässä.

Myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisradiot ovat tilanneet sarjan ja se esitetään näissä maissa samanaikaisesti kuin Suomessa.

Gigglebug Entertainment on suomalainen animaatioon keskittyvä tuotantoyhtiö. Yhtiö kehittää ja tuottaa alkuperäissisältöjä sekä osallistuu erilaisiin yhteistuotantoihin. Gigglebugin kansainvälisiä tuotantoja ovat olleet muun muassa 101 Dalmation Street (Disney), Last Kids on Earth (Atomic Cartoons) sekä Gigglebug – Kikattava Kakkiainen.